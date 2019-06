AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch schwächer starten.

Der ATX bewegt sich vor Handelsstart in der Verlustzone.

Die Euphorie über die Einigung im US-mexikanischen Streit über illegale Einwanderung und der damit verbundenen Drohungen von Strafzöllen hat nachgelassen, in Asien geht es mit den Kursen überwiegend nach unten. Eine Einigung im für die Finanzmärkte sehr viel wichtigerem US-chinesischen Handelsstreit steht noch aus und dürfte noch länger auf sich warten lassen. In diesem Zusammenhang steht das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping auf dem G20-Treffen Ende Juni im Blick. Kurzfristig deutlich höhere Relevanz für die Märkte hat die Fed-Sitzung in der kommenden Woche. Hier steht vor allem der Ausblick im Fokus. In der Zwischenzeit werden an den Märkten bis Mitte 2020 drei Zinssenkungen eingepreist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird leichter erwartet.

Der DAX tendiert vorbörslich auf rotem Terrain.

Ein neuer Angriff des US-Präsidenten im Handelskrieg gegen China dürfte den DAX am Mittwoch zunächst belasten. In sechs Handelstagen war der DAX von der als langfristiger Trendindikator viel beachteten 200-Tage-Linie aus in der Spitze um über 5 Prozent angesprungen, bevor ihm am Dienstagnachmittag bei 12.227 Punkten bereits etwas der Schwung ausging. Eine indirekte Drohung von Donald Trump Richtung Reich der Mitte dürfte nun für weitere Gewinnmitnahmen sorgen. Trump sagte: "Wir hatten einen Deal und wenn sie nicht wieder zurückkommen zu diesem Deal, dann habe ich kein Interesse." China brauche ein Abkommen. "Ich bin es, der einen Deal aufhält", betonte Trump.

Nebst Zinssenkungsfantasie hatte zuletzt auch die Hoffnung auf eine erneute Annäherung der Konfliktpartien auf dem G20-Gipfel Ende des Monats wieder für eine offensivere Gangart der Anleger gesorgt. Diese könnten sie nun wieder Überdenken und es droht dem Aktienmarkt bis zum Treffen zwischen Trump und Xi Jinping ein Schlingerkurs.

Bei den Einzelunternehmen klar im Fokus steht Axel Springer (Axel Springer SE): Die Papiere des Medienkonzerns sprangen im vorbörslichen Handel nach einem Übernahmeangebot des US-Finanzinvestors KKR zweistellig an.

Die Wall Street verzeichnete am Dienstag nur wenig Veränderung.

Der Dow Jones gewann zum Start des Dienstagshandels zunächst einige Punkte, konnte seine Gewinne aber nicht verteidigen. Am Ende ging es leicht abwärts, das Börsenbarometer schloss mit einem Abschlag von 0,08 Prozent bei 29.644,22 Indexpunkten. Kaum verändert gingen die Techwerte aus dem Handel, der NASDAQ Composite schloss mit einem marginalen Abschlag von 0,01 Prozent bei 7.822,57 Zählern.

Zahlreiche der unlängst treibenden Faktoren waren mit Unsicherheiten behaftet. Am stabilsten zeigten sich noch die Hoffnungen auf staatliche Infrastrukturausgaben in China und damit eine Stimulierung der Wirtschaft. Peking will die Lokalregierungen bei der Finanzierung von Großprojekten über Zweckanleihen besser unterstützen. Es sei eine "signifikante Änderung der Politik", heißt es von der Citigroup. Zuletzt hatten sich die Auswirkungen des Handelsstreits mit den USA in den chinesischen Konjunkturdaten immer stärker bemerkbar gemacht.

Sehr vage blieb dagegen die Hoffnung der Investoren auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Auf dem G20-Gipfel Ende Juni wollen sich zwar US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping treffen, doch zu oft schon sind falsche Erwartungen geschürt worden.

Daneben blieben die Blicke der Investoren auf die US-Notenbank gerichtet, nachdem zuletzt verstärkte Zinssenkungsspekulationen die Märkte angetrieben hatten. Dabei werde vor allem auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gewartet. "Jedwede schwächere Daten, die darauf hindeuten, dass sich die US-Konjunktur verlangsamt und eine Zinssenkung um 25 Basispunkte notwendig machen, werden von den Anlegern sehr genau beobachtet", sagt Portfolio-Manager Andrew Harman von First State Investments. Am Freitag hatte der US-Arbeitsmarktbericht für Mai enttäuscht, als nicht einmal halb so viele Stellen wie prognostiziert geschaffen wurden.

ASIEN

Am Mittwoch zeigen sich die Aktienmärkte in Asien mit Verlusten.

In Tokio steht der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ marginale 0,07 Prozent tiefer bei 21.188,59 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite ein Minus von 0,57 Prozent auf 2.909,07 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verliert indes 1,59 Prozent auf 27.348,52 Indexpunkte.

In Hongkong geht es für den HSI steil bergab vor dem Hintergrund von neuerlichen Massenprotesten gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz. An den übrigen Plätzen herrscht eine Art Verschnaufpause nach den jüngsten Gewinnen und nachdem die Indizes an der Wall Street ihre Gewinnserie am Dienstag mit kleinen Verlusten beendet haben.

Für etwas Verunsicherung sorgt US-Präsident Donald Trump mit seiner Botschaft, im Zweifel auf einen Deal mit China im Handelsstreit zu verzichten, sollte China nicht auf bereits vereinbarte Positionen zurückkehren. "Wir werden einen großen Deal haben oder gar keinen", so Trump zu Reportern. Weiter setzt der Markt aber darauf, dass es am Ende des Monats beim G20-Gipfel in Japan bei einem Treffen Trumps mit Chinas Präsident Xi Jinping zu einer Einigung kommen könnte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa