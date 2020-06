ATX mit Gewinnen erwartet -- DAX vorbörslich leichter -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Markt dürfte vor dem Wochenende mit grünen Vorzeichen starten. Der deutsche Leitindex wird etwas schwächer erwartet. An den Märkten in Fernost geht es am Freitag abwärts. An der Wall Street breitete sich am Donnerstag weiter Ernüchterung aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende Aufschläge verzeichnen.

Der ATX tendiert am Freitag vorbörslich zeitweise 2,21 Prozent im Plus bei 2.320,80 Punkten.

Nach seinen Vortagesverlusten dürfte der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende mit positiven Vorzeichen starten. Von der Wall Street kommen erste versöhnliche Signale von den US-Futures. Für den Kursrutsch hatten eine Reihe von Faktoren gesorgt, vor allem die Aussagen der US-Notenbank. Sie hatte mit ihrem Ausblick auf noch für 18 Monate niedrige Zinsen jede Hoffnung zunichte gemacht, die Wirtschaft könne sich schnell erholen. Die bereits eingepreiste V-Erholung an den Märkten entbehrt damit jeder Grundlage. Dazu kam die erneute Virusausbreitung in den USA, wo die Neuinfektionen in 21 Bundesstaaten steigen. Viele Händler weisen jedoch daraufhin, dass der Kursrutsch mit Ansage kam. Denn dass die V-Erholung auf wackeligen Füßen stand, war den meisten klar. "Das war wie bei dem Märchen mit des Kaisers neuen Kleidern", sagt ein Händler: "Die Fed hat einfach nur laut ausgesprochen, was alle dachten".

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag schwächer erwartet.

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise 0,1 Prozent tiefer bei 11.956,50 Einheiten.

Nach dem scharfen Rutsch des DAX zurück unter 12.000 Punkte geht es am Freitag wohl zunächst mit geringerem Tempo weiter abwärts.

Die Wall Street erwischten die Gewinnmitnahmen nach der vorherigen Erholungsrally am Vorabend noch härter als den Dax im Feiertagshandel. Auch die Nasdaq beendete ihre Rekordjagd in Eigenregie und fiel massiv zurück.

Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets verglich die scharfe Abkühlung mit dem Tempo des vorherigen Euphorieaufbaus und sprach von einem "U-Turn nach v-förmiger Erholung". Nach dem vorsichtigen Tenor der US-Notenbank und steigenden Corona-Fallzahlen in den USA seien die Anleger wieder in die Defensive geflüchtet. Die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle habe den Anlegern die Stimmung verhagelt, hieß es bei der Credit Suisse.

An den Börsen gab es zuletzt eine fulminante Erholungsrally: Bis zum Montag war der DAX in nur elf Tagen ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent auf 12.913 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sich seinem Rekordhoch aus dem Februar bei 13.795 Punkten auf weniger als 7 Prozent angenähert.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Donnerstag Ernüchterung.

Der US-Leitindex Dow Jones startete schwächer und fiel danach kräftig ins Minus. Zum Ertönen der Schlussglocke notierte das Börsenbarometer 6,88 Prozent im Minus bei 25.133,97 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung bereits tiefrot. Anschließend blieb er klar auf rotem Terrain und beendete den Handel letztlich 5,27 Prozent im Minus bei 9.492,73 Einheiten.

Auslöser für die eingetrübte Stimmung waren die Äußerungen der US-Notenbank vom Vortag, die die bislang an den Märkten gespielte "V-förmige" Erholung der Wirtschaft in weite Ferne rücken ließen.

Die Corona-Pandemie werde wegen des veränderten Verhaltens bei Verbrauchern und Unternehmen langfristigen Schaden für die Wirtschaft verursachen, sagte Fed-Chef Jerome Powell. Damit war die Begründung für den aktuellen Aufschwung an den Aktienmärkten wacklig geworden, auch wenn die überschießende Liquidität wohl auch künftig ihren Weg dorthin finden wird. Hinzu kam die Sorge vor einer "zweiten Welle" bei Corona-Infektionen, deren Zahl in etlichen US-Bundesstaaten aktuell steigt, darunter in Florida, Texas und Kalifornien.

ASIEN

Am Freitag tendieren die asiatischen Börsen südwärts.

In Tokio verliert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,75 Prozent auf 22.304,90 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zeitgleich um 0,38 Prozent nach auf 2.909,73 Zähler. In Hongkong büßt der Hang Seng daneben 1,30 Prozent auf 24.162,78 Punkte ein.

Nach dem Absturz der US-Börsen vom Vortag geht es zum Wochenausklang auch an den Börsen in Asien nach unten. Die Verluste sind aber nicht so drastisch wie an der Wall Street und werden vereinzelt schon wieder zum Kauf genutzt. Unterstützung kommt von den US-Futures, die ins Plus gedreht haben, und vom festeren Dollar. Der Greenback gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten und legt am Freitag zu vielen lokalen Währungen zu, was positiv für exportorientierte asiatische Unternehmen und deren Aktien ist.

Auslöser für den Abverkauf an der Wall Street waren die düsteren Wirtschaftsprognosen der US-Notenbank vom Mittwoch, deren Tragweite den Anleger aber wohl erst am Donnerstag richtig bewusst wurde. Eine V-förmige Erholung, auf die viele Marktteilnehmer zuletzt gesetzt hatten, scheint in weite Ferne gerückt. Die Federal Reserve hatte von einem starken Konjunktureinbruch gesprochen mit einer anschließend aber nur trägen Erholung. Dazu gesellte sich die Angst vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie, nachdem die Zahl der Infizierten in den USA wieder merklich gestiegen war und die Zahl von zwei Millionen überschritten hatte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX