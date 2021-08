ATX leicht im Plus -- DAX kaum bewegt -- Asiens Börsen leicht im Minus

AUSTRIA

Die Anleger an der Wiener Börse sind am Donnerstag unentschlossen.

Der ATX bewegt sich knapp oberhalb des Niveaus vom Vortag, nachdem er nahezu unverändert bei 3.631,93 Indexpunkten gestartet war.

Die US-Inflation lag nicht wie befürchtet über den Konsensschätzungen. Fondsverwalter DWS meint dazu, es sei zwar zu früh, die Spitze der Inflationszuwächse auszurufen, diese Daten verschafften aber einigen Trost. Die Daten nehmen damit etwas Druck von der Fed, die Geldpolitik endlich wieder zu normalisieren. "Vorbei ist das Thema aber lange nicht", warnt ein Händler, denn am Donnerstagnachmittag stehen die US-Erzeugerpreise an. Diese laufen den Preisen auf Verbraucherseite voraus und könnten die Inflationserwartungen erneut treiben: Denn aus China und aktuell aus Japan wurden hoher Preissteigerungen gemeldet.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am Deutschen Markt zeigen sich vorerst zurückhaltend.

Der DAX beginnt den Donnerstagshandel 0,02 Prozent fester bei 15'829,27 Handelspunkten. Im weiteren Handel bewegt sich der deutsche Leitindex in einer engen Range um die Nulllinie.

Der DAX hatte am Mittwoch nach rund einmonatiger Verschnaufpause wieder einen neuen Rekordstand erreicht, seine Gewinne im Tagesverlauf jedoch nicht ganz verteidigen können. Laut dem Finanzmarktstrategen Thomas Meissner von der LBBW haben die massgeblichen US-Börsen ihre Rekordjagd unverdrossen fortgesetzt. Mit Blick auf die US-Inflation kommentierte der Experte: "Die Anspannung war an den Finanzmärkten erheblich, hatte sich doch der Preisdruck in den zurückliegenden Monaten spürbar erhöht. Mit dem Juli deutet sich nun erstmals so etwas wie eine Beruhigung an." Für die US-Notenbank Fed gebe es aber keinen Grund, sich deshalb entspannt zurückzulehnen. Während die weltweit steigenden Corona-Zahlen ein Thema bleiben, dürften neue Impulse für den DAX einmal mehr von zahlreichen Quartalsberichten geliefert werden.

WALL STREET

Der Dow Jones kann am Mittwoch zulegen, während die Techwerte nachgeben.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas fester und konnte anschließend weiter hinzugewinnen. Dabei erreichte er ein neues Allzeithoch bei 35.501,16 Punkten. Er verabschiedete sich schließlich 0,62 Prozent stärker bei 35.484,90 Zählern in den Feierabend. Dagegen ist der NASDAQ Composite ins Minus gerutscht, nachdem er zum Start noch zulegen konnte. Er beendete die Sitzung 0,16 Prozent schwächer bei 14.765,14 Indexeinheiten.

Es herrschte Erleichterung, dass die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten stagniere, wenn auch auf hohem Niveau, hieß es.

"Die große Überraschung bei der US-Inflation ist ausgeblieben", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Im Monatsvergleich habe sich der Preisauftrieb zudem deutlich verlangsamt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise im Juli um 5,4 Prozent und hielten sich damit auf Juni-Niveau. Volkswirte hatten zwar mit einem leichten Rückgang gerechnet, doch die Abweichung fiel am Markt offenbar nicht stark ins Gewicht.

"Der Handlungsdruck auf die US-Notenbank (Fed) hat nicht weiter zugenommen, er ist aber auch nicht geringer geworden", fuhr Altmann fort. Die Fed werde nicht darum herumkommen, entweder bereits in Jackson Hole oder zumindest im Rahmen einer ihrer nächsten Sitzungen einen Zeitplan für die Rückführung der monatlichen Konjunktur stützenden Anleihekäufe zu kommunizieren. Eine derartige geldpolitische Straffung kann sich nachteilig auf den Aktienmarkt auswirken, weil andere Anlageklassen dann wieder attraktiver werden.

ASIEN

Im Donnerstagshandel zeigen sich die Anleger in Asien zurückhaltend.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zuletzt (07:00 MESZ) 0,07 Prozent tiefer bei 28.050,99 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert aktuell 0,12 Prozent auf 3.528,27 Zähler zulegen, während der Hang Seng zwischenzeitlich 0,09 Prozent auf 26.636,92 Einheiten einbüßt.

Nur kleine Bewegungen nach oben oder unten verzeichnen die Börsenplätze in Ostasien am Donnerstag. Etwas Unterstützung liefern die US-Inflationsdaten vom Vortag, die auf Monatsbasis eine geringere Teuerung ausgewiesen haben als zuletzt. Dagegen belastet die Zunahme der Corona-Fälle in vielen Ländern. Zudem hat Peking wieder einen neuen Anlauf zur Regulierung einer Branche unternommen, diesmal trifft es die Versicherer.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX