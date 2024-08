ATX im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen wenig bewegt

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenstart freundlich.

Der ATX bewegte sich bereits kurz nach Handelsstart in der Gewinnzone und behält seine positive Tendenz anschließend bei.

Auch an anderen Aktienmärkten in Europa ging es moderat nach oben. Die Märkte konnten damit ihre Stabilisierung nach den Kurseinbrüchen der Vorwoche fortsetzen. Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am Montag kaum, und auch impulsgebende Konjunkturdaten werden im Tagesverlauf nicht erwartet.

Impulse könnten nun die im weiteren Wochenverlauf anstehenden Daten zu den US-Verbraucherpreisen bringen. Von den Zahlen erhoffen Marktteilnehmer Hinweise darauf, ob die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung im September wie erhofft mit einer deutlichen Zinssenkung auf den Rückgang der Inflation reagieren kann.

DEUTSCHLAND

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Montag fort.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,35 Prozent höher bei 17.784,03 Punkten.

Der deutsche Leitindex hat mittlerweile etwa die Hälfte des Kurseinbruchs vom Monatsanfang wettgemacht. Auslöser des Kursrutsches waren teils Ängste vor einer US-Rezession nach schwachen Konjunkturdaten, vor allem aber die Folgen sogenannter Carry-Trades. So hatten sich nicht wenige Investoren im Zuge der Talfahrt des japanischen Yen über Monate viel Geld im Niedrigzinsland Japan geliehen, um es anderswo anzulegen. Eine leichte Straffung der japanischen Geldpolitik erwischte dann viele Investoren und Spekulanten auf dem falschen Fuß, da sich der Yen-Kurs kräftig erholte. Sie mussten daher etwa Aktienpositionen schnell verkaufen, was eine Talfahrt an den Börsen ausgelöst hatte.

Diese Verkaufswelle war dann aber recht schnell wieder beendet. Zudem ließen die Rezessionssorgen mit Blick auf die USA zuletzt wieder etwas nach.

Zum Wochenauftakt ist die Agenda überschaubar. Mit Hannover Rück hat ein DAX-Titel die Quartalsbilanz veröffentlicht.

WALL STREET

Die US-Börsen gingen am Freitag etwas höher aus dem Handel.

Der Dow Jones kam vor dem Wochenende kaum vom Fleck und legte zum Sitzungsende um 0,13 Prozent auf 39.497,54 Punkte zu.

Der NASDAQ Composite drehte im Verlauf in die Gewinnzone und schloss bei 16.745,30 Zählern um 0,51 Prozent höher.

Nach der kräftigen Erholungsbewegung am Vortag ist es am Freitag an der Wall Street deutlich ruhiger zugegangen. Die Grundstimmung war dabei gleichwohl leicht positiv. Etwas bremsend dürften vorsorgliche Positionsglattstellungen vor dem Wochenende gewirkt haben, an dem die Akteure auf mögliche neue Entwicklungen - beispielsweise im Nahen Osten - nicht umgehend reagieren könne. Zuletzt drohten die USA Iran mit einem Gegenschlag, sollte dieser militärisch gegen Israel vorgehen.

Daneben dürften aber auch Gewinne mitgenommen worden sein. Immerhin stehen die Indizes nach dem donnerstäglichen Aufwärtsschub nur noch knapp unter dem Niveau, auf dem sie vor dem Abwärtsstrudel am Montag gelegen hatten.

Die Sorgen vor einer harten Landung der US-Konjunktur schwelten allenfalls im Hintergrund. Sie waren vor Wochenfrist von enttäuschenden monatlichen US-Arbeitsmarktdaten ausgelöst worden, wurden aber am Vortag von gut ausgefallenen wöchentlichen Daten wieder gedämpft.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendieren am Montag seitwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag 0,56 Prozent höher bei 35.025,00 Zählern. Am Montag findet kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite marginale 0,03 Prozent auf 2.861,29 Punkte nach. Der Hang Seng notiert derweil 0,05 Prozent im Plus bei 17.098,70 Einheiten.

An den ostasiatischen Börsen setzt sich am Montag mehrheitlich eine leicht positive Tendenz durch. Die chinesischen Börsen hinken etwas hinterher, in Japan ruht der Handel wegen eines Feiertages. Die zuletzt verbesserte Stimmung in den USA stützt auch in Asien die Märkte, weil Rezessionsängste weiter ausgepreist werden.

In China präsentieren sich der HSI in Hongkong und der Schanghai-Composite kaum verändert. Schon bei der Erholungsrally in der vergangenen Woche spielten die Märkte nicht mit. Immobilien- und Dienstleistungsaktien führen das Feld der Verlierer aktuell an, defensive Pharmatitel werden dagegen gekauft.

Die konjunkturelle Schwäche in China und die Enttäuschung über das Ausbleiben umfänglicher Wirtschaftsstimuli bremst die Börsen in der Volksrepublik. Moody's Analytics mutmaßt, dass die anstehenden Einzelhandelsumsätze kaum ein Zeichen der Stärke zeigen werden. Dazu gesellt sich eine gewisse Vorsicht vor wichtigen Geschäftsausweisen in dieser Woche. Unter anderem werden Tencent und Alibaba Geschäftszahlen vorlegen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX