Japans Leitindex fester - Feiertag in China

An der japanischen Börse greifen die Anleger am Montag zu, in Hongkong und Festland China wird zum Wochenauftakt feiertagsbedingt nicht gehandelt. Der heimische und der deutsche Aktienmarkt konnten am Freitag deutliche zulegen. Die US-Börsen verbuchten Gewinne.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt verbuchte vor dem Wochenende deutliche Aufschläge.

Der ATX präsentierte sich bereits kurz nach Handelsbeginn freundlich und konnte seine Gewinne im Anschluss ausbauen. Bis zum Handelsende legte er um 0,75 Prozent auf 2.961,05 Punkte zu.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten von Belang auf dem Programm. Allerdings äussern sich in Europa einige ranghohe Notenbanker, darunter EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Zuletzt hatten sie zahlreiche EZB-Vertreter für weitere Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung ausgesprochen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte im Freitagshandel weit in der Gewinnzone.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas höher und konnte seine Gewinne im Verlauf ausbauen und sogar zeitweise über die Marke von 13.100 Punkten klettern. Er beendete die Sitzung mit plus 1,43 Prozent bei 13.088,21 Zählern.

Der DAX knüpft am Montag wohl an seinen starken Wochenausklang an. Dank starker Kursgewinne am Freitag hatte er es auf Wochensicht noch leicht ins Plus geschafft.

Die Anleger seien wieder risikobereiter, trotz restriktiver Zinssignale der US-Notenbank, hieß es bei der Credit Suisse. Die Marktstrategen von JPMorgan sehen weiter Potenzial für Aktien und halten lediglich defensive Namen für "extrem teuer". Die Gewinnschätzungen für die Unternehmen hielten sich weitaus besser als es das Wirtschaftsumfeld erwarten lasse, so der Experte Mislav Matejka.

WALL STREET

An der Wall Street tendierten die wichtigsten Aktienindizes am Freitag deutlich bergauf.

Der Dow Jones zeigte sich freundlich und legte um 1,19 Prozent auf 32.151,71 Punkte zu. Deutlich stärker zeigte sich der NASDAQ Composite, der sich um 2,11 Prozent auf 12.112,31 Zählern verbessert hat.

Am US-Aktienmarkt haben die Optimisten das Zepter fest in der Hand behalten. Die wichtigsten Indizes blieben am Freitag auf Erholungskurs und schlossen teils deutlich im Plus. Die in den letzten Wochen noch dominanten Inflations- und Rezessionsängste haben zuletzt etwas nachgelassen, sodass Händlern zufolge nun Schnäppchenjäger auf den Plan getreten sind und die vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg genutzt haben. Zu der insgesamt guten Stimmung an den globalen Aktienmärkten zum Wochenschluss trug bei, dass sich die Teuerung in China im August überraschend abgeschwächt hat.

ASIEN

Der Start in die neue Woche verläuft an der japanischen Börsen positiv.

Der Nikkei in Tokio legt gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 1,04 Prozent auf 28.509 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland wird aufgrund eines Feiertages zum Wochenstart nicht gehandelt: Der Shanghai Composite verharrt auf seinem Schlussstand von Freitag. Da hatte er 0,82 Prozent fester bei 3.262,05 Zählern geschlossen. Die Börse in Hongkong ist am Montag ebenfalls geschlossen. Der Hang Seng verharrt auf seinem Vortagesschluss bei 19.362,25 Stellen (+2,69 Prozent).

An den asiatischen Börsen überwiegen am Montag im späten Handel die Pluszeichen. Allerdings sind etliche wichtige Handelsplätze wegen diverser Feiertage geschlossen, so diejenigen in China (Kernland und Hongkong). Gestützt werden die regionalen Börsen etwas vom Rückwind durch die üppigen Aufschläge der Wall Street zum Wochenschluss, auch der nachgebende US-Dollar wird im Handel angeführt. Die Dollarschwäche wird als Zeichen steigender Risikoneigung interpretiert, die dem Aktienmarkt zu Gute komme, heißt es.

Zudem sei ein Zeichen, dass der Kapitalfluss in die USA wegen der dort steigenden Zinsen nicht so stetig sei. Denn die Erkenntnis über eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank um 75 Basispunkte bei der Sitzung im September dürfte am Markt angekommen sein. Im Handel verweist man auf diverse Äußerungen von US-Notenbankvertretern. In den Fokus rücken nun die US-Verbraucherpreise für den August am Dienstag, die den weiteren Kurs der Fed mitbestimmen dürften.

Einige Marktteilnehmer hoffen auf einen Rückgang der Inflation gegenüber dem Vormonat. Denn dann verlöre die Fed Argumente für ihren strikten Zinserhöhungszyklus - ein Umstand, der die Aktienkurse treiben könnte. Unabhängig vom Zinsniveau in den USA bleibe die Schwäche der chinesischen Wirtschaft, die eine nachhaltige Aktienrally verhindere, heißt es weiter. Die jüngst zurückgegangene Inflation in China im August sei ein klares Anzeichen für eine nachlassende Binnennachfrage, heißt es bei China Galaxy International Securities. Daher setze der Markt auf weitere Wirtschaftsstimuli.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX