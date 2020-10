ATX und DAX legen zu -- Asiens Indizes starten mehrheitlich fester in die neue Woche

AUSTRIA

Am heimischen Markt dominieren am Montag die Bullen.

Der ATX legte bereits im frühen Handel zu und steht auch aktuell im Plus.

Das europäische Börsenumfeld verzeichnete etwas moderatere Kursgewinne.

Insgesamt gestaltete sich das Marktgeschehen am Vormittag überschaubar. Daran dürfte sich auch im weiteren Tagesverlauf nicht viel ändern. "Der Wochenauftakt verläuft vermutlich in ruhigen Bahnen", schreiben die Analysten der Helaba in einem Marktkommentar. In der Eurozone stünden keine relevanten Datenveröffentlichungen an und in den USA würde der Feiertag "Columbus Day" begangen, weshalb auch die Rentenmärkte geschlossen blieben.

Auch auf Unternehmensseite in Wien blieb es bisher ruhig.

Der deutsche Leitindex kann am Montag leicht zulegen.

So eröffnete der DAX 0,27 Prozent fester bei 13.086,06 Zählern und steht im weiteren Handelsverlauf leicht im Plus.

Marktexperten sind angesichts der fortgesetzten Gewinne jedoch skeptisch: "Die Aktienmärkte sind im Moment erstaunlich immun gegen negative Nachrichten", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Weder die Ausbreitung des Coronavirus, noch die stockenden Verhandlungen über das nächste US-Hilfspaket oder die bislang ausgebliebenen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen hätten aktuell besonderen Einfluss auf den DAX.

Marktanalyst Milan Cutkovic von Axi sprach von "ganz dünnem Eis", auf dem sich die Anleger zurzeit bewegten. "Die Investoren setzen voll und ganz auf weitere Stimulus-Maßnahmen und haben auch den Glauben an einen baldigen Impfstoff noch nicht verloren."

Die jüngsten Gewinne im Dax gehen in erster Linie auf Hoffnungen zurück, dass es in den USA in Kürze ein nächstes billionenschweres Corona-Konjunkturpaket geben wird. Zwar gibt es immer noch keine größeren Verhandlungsfortschritte zwischen Demokraten und Republikanern, doch die Zuversicht hält sich.

WALL STREET

Die Wall Street konnte am Freitag dank der Aussicht auf weitere Konjunkturspritzen in den USA erneut Gewinne verbuchen.

Der Dow Jones startete fester in die Sitzung und stieg letztlich um 0,57 Prozent auf 28.586,90 Punkte. Auch der NASDAQ Composite eröffnete freundlich und ging bei 11.579,94 Zählern mit einem Plus von 1,39 Prozent aus dem Handel.

In den USA scheint es nun doch wieder Fortschritte im Streit zwischen Demokraten und Republikanern über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu geben. Grund dafür ist einer erneute Rolle rückwärts von US-Präsident Trump gesorgt, der in einem TV-Interview angedeutet hatte, den jüngsten Stopp der Verhandlungen um ein Hilfspaket wieder rückgängig machen zu wollen. "Die Hoffnungen auf weitere Stimuli sind Wasser auf die Mühlen der Depots der Aktienanleger", sagte Marktexperte Timo Emden von Emden Research.

ASIEN

Anleger in Asien greifen am Montag mehrheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Verlust von 0,26 Prozent bei 23.558,69 Punkten. Er wurde gebremst vom festeren Yen, durch den sich die japanischen Exporte verteuern.

Dagegen werden in China Gewinne verbucht: Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite aktuell (09:48 Uhr) um 2,64 Prozent auf 3.358,47 Zähler. In Hongkong zieht der Hang Seng um 2,06 Prozent auf 24.615,49 Einheiten an.

Kräftige Kursgewinne in China und Hongkong haben zum Wochenstart das Börsenbild in Ostasien geprägt. Für einen positiven Impuls sorgten der Yuan, der nach seiner jüngsten Aufwertung einen Rücksetzer erlebte, ausgelöst durch die chinesische Notenbank, aber auch Spekulationen um das Hochtechnologiezentrum Shenzhen. An den anderen Plätzen überwogen nach positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag zwar ebenfalls Gewinne, allerdings fielen diese deutlich geringer aus.

Nachdem in den USA ein neuerlicher Versuch zwischen Demokraten und Republikanern zu scheitern droht, ein 1,8 Billionen Dollar schweres Massnahmenpaket zur Milderung der Pandemie zu beschliessen, setze der Markt nun angesichts entsprechender Umfragewerte auf einen klaren Sieg der Demokraten unter Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl und ein dann kommendes umfangreiches Paket, hiess es.

Befeuert wurde die Kauflaune in China vom Yuan. Die chinesische Währung gab nach ihrer fast kontinuierlichen Aufwertung der vergangenen Tage und Wochen etwas nach. Auslöser war eine Massnahme der chinesischen Notenbank, die es leichter und billiger macht, gegen den Yuan zu wetten. Die Notenbank kündigte an, die Reserveauflagen für Dollarkäufe am Derivatemarkt aufzuheben. Zuletzt lag der Satz bei 20 Prozent.

Marktexperten werten dies als Zeichen, dass Peking die Aufwertung des Yuan zumindest verlangsamen will. "Wir interpretieren die Streichung der Reserveauflage so, dass Unternehmen ermutigt werden sollen, zur Beherrschung der Währungsrisiken Absicherungen vorzunehmen", kommentierte die ANZ. Ausserdem werde es damit ausländischen Akteuren erleichtert, Investitionen in China abzusichern.

Daneben verwiesen Marktteilnehmer auf Spekulationen über eine Lockerung der Restriktionen für ausländische Investitionen und weitere Massnahmen in der hochtechnologielastigen Metropole Shenzhen. Letztlich könne das Shenzhen zu einer Freihandelszone machen. Hintergrund ist ein bevorstehender Besuch von Staatspräsident Xi Jinping in Shenzhen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX