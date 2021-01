ATX und DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen beenden Handel mit gemischten Vorzeichen

Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch kaum verändert und auch der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den wichtigsten Börsen in Asien waren am Mittwoch unerschiedliche Vorzeichen zu sehen. Die Wall Street notierte mit leichten Gewinnen.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es am Mittwoch nur wenig voran.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelseröffnung um 0,28 Prozent tiefer bei 2.955,79 Punkten und kann sich aktuell auf sein Vortagesniveau heranarbeiten.

Die Aktienmärkte konsolidieren auf hohem Niveau, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Im Fokus stehen nach wie vor Nachrichten zu Corona und dem schleppenden Impfstart. Von Joe Biden wird für Donnerstag die Vorstellung seiner Stimuluspläne erwartet. Rund um die Amtsübernahme werden außerdem nach den jüngsten Krawallen von Trump-Anhängern weitere Unruhen befürchtet. Derweil soll an diesem Mittwoch im Repräsentantenhaus eine Abstimmung über ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump stattfinden. Allerdings wird die Zeit knapp, um dieses binnen weniger Tage noch durchzuführen. Eine sofortige Absetzung über einen Zusatzartikel der Verfassung lehnte Vizepräsident Mike Pence offiziell ab.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel unentchlossen.

Der DAX eröffnete bei 13.899,06 Punkten um 0,19 Prozent unter seinem Vortagesschluss und wechselt nun zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten.

Die deutschen Anleger bleiben auch am Mittwoch in der Defensive. "Derzeit ist Konsolidierung an den Börsen das Hauptthema", schrieben die Experten der Commerzbank in einem Kommentar. In Europa wägten die Anleger derzeit Wachstumsbedenken wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen ab mit der Aussicht auf weitere Hilfsmaßnahmen unter Führung von Joe Biden, der in einer Woche das Amt des US-Präsidenten übernehmen soll. Außerdem blicken Anleger gespannt auf die zum Wochenende hin anlaufende US-Berichtssaison.

WALL STREET

Nach den Kursverlusten zum Wochenstart stabilisierte sich die Wall Street am Dienstag.

Der Dow Jones eröffnete quasi unverändert bei 31.015,01 Punkten, schaffte es später aber auf grünes Terrain und schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 31.068,69 Zählern. Daneben startete der NASDAQ Composite 0,20 Prozent höher bei 13.062,06 Zählern und ging ebenfalls fester in den Feierabend: Am Ende stand ein Plus von 0,28 Prozent auf 13.072,43 Indexpunkte.

Auch wenn am Markt die Meinung weiter steigender Aktienkurse mit der Aussicht auf eine Konjunkturerholung weit verbreitet ist, verwiesen Händler zunehmend auf Störfeuer vom Rentenmarkt. Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen mittlerweile rund 1,17 Prozent nach 0,90 Prozent vor Monatsfrist ab. Damit rentieren US-Rentenpapiere auf dem höchsten Stand seit Ende Februar vergangenen Jahres und bieten somit eine Alternative zum Aktienmarkt.

Vertreter der US-Notenbank deuteten an, die Fed könnte ihre Anleihekäufe schon 2021 zurückfahren, sollte sich die US-Wirtschaft zügig erholen. Daher schauen Anleger am Aktienmarkt auch auf die Reden von Fed-Gouverneurin Lael Brainard und Fed-Präsidentin Loretta Mester aus Cleveland im Tagesverlauf. Auch die Aussicht auf eine deutlich steigende Staatsverschuldung belastet die Rentennotierungen und treibt die Renditen nach oben.

Mit den politischen Unsicherheiten in Washington rund um ein weiteres Amtsenthebungsverfahren des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump dürfte das Kurspotenzial an der Wall Street kurzfristig begrenzt bleiben, heisst es im Handel. Dem Kongress drohe damit eine erneute Spaltung, die wichtige politische Weichenstellungen verhindern könne. Andere Stimmen sprechen dagegen von einem Nebenkriegsschauplatz ohne grosse Bedeutung für die Finanzmärkte.

Die in den USA weiter nicht eingedämmte Pandemie dämpfte die Kauflaune. "Wir erleben einen Wiederanstieg der Infektionsraten und es gibt ein Fragezeichen darüber, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden", sagt Portfolioverwalterin Maria Municchi von M&G Investments.

ASIEN

Zur Wochenmitte zeigten sich die asiatischen Börsen uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 1,04 Prozent bei 28.456,59 Punkten und markierte im Handelsverlauf zudem erneut seinen höchsten Stand seit mehr als 30 Jahren.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite beim Ertönen der Schlussglocke hingegen um 0,27 Prozent schwächer bei 3.598,65 Punkten.

In Hongkong ging der Hang Seng bei 28.235,60 Zählern um 0,15 Prozent tiefer aus dem Handel.

Die Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket in den USA stützte das Sentiment weiterhin, hieß es. Allerdings blieb auch die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie im Blick. Die weltweit erneut verhängten Lockdowns könnten sich negativ auf die Erholung der Konjunktur auswirken. Gesucht waren weiter vor allem Technologiewerte. Diese gelten als einer der Gewinner der Pandemie.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX