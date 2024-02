US-Inflationsdaten im Blick: ATX stabil erwartet -- DAX vor leichterer Eröffnung -- Nikkei letztlich stark

Der heimische Aktienmarkt dürfte knapp behauptet starten, während der deutsche Leitindex zur Eröffnung schwächeln dürfte. Während der Handel auf dem chinesischen Festland weiterhin ruht, zieht der Nikkei in Japan an.

AUSTRIA

Der heimische Markt wird stabil erwartet.

Der ATX tendiert vorbörslich wenig verändert.

Mit einem verhaltenen Handel rechnen Marktteilnehmer am Dienstag bis zum frühen Nachmittag. Denn mit den neuen Inflationsdaten aus den USA stehen dann die wichtigsten Daten der Woche an. Sie werden als weiterer Wegweiser für die Zinspolitik der US-Notenbank gesehen. Bis zur Veröffentlichung um 14.30 Uhr wird daher mit wenig Bewegung an den Börsen gerechnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kämpft weiter mit der 17.000-Punkte-Marke.

Der DAX notiert im vorbörslichen Geschäft leicht im Minus.

Ermüdungserscheinungen an der Wall Street dürften am Dienstag den Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt bremsen. Zwar hatten die großen Börsenindizes in den USA am Vortag erneut Höchstmarken erreicht, sie konnten diese zur Schlussglocke aber nicht ganz halten.

Der DAX, der zum Wochenbeginn ein weiteres Rekordhoch über 17.050 Zähler nur um wenige Punkte verpasst hatte, dürfte knapp unter der 17.000er Marke ins Rennen gehen. "Im Umfeld der 17.000er Marke sind immer wieder Gewinnmitnahmen zu beobachten", schrieben die Marktexperten von Index Radar. Zwar halte sich der DAX weiterhin in Sichtweite seines jüngsten Rekordhochs, "doch so richtig will keine Kauflaune aufkommen".

WALL STREET

Die US-Börsen fanden am Montag keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones Index zeigte sich zum Handelsstart wenig bewegt. Im Laufe des Tages konnte es jedoch zulegen und ging schließlich 0,33 Prozent höher bei 38.797,38 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite zeigte sich zur Eröffnung ebenfalls kaum verändert. Im Verlauf schlug er jedoch eine andere Richtung ein und beendete die Sitzung 0,30 Prozent tiefer bei 15.942,55 Zählern. Der NASDAQ 100 konnte zwischenzeitlich erstmals die Marke von 18.000 Punkten für sich einnehmen.

Auch zum Wochenauftakt hatten die Anleger am New Yorker Aktienmarkt wenig Gelegenheit zum Luft holen. Erstmals kletterte der technologielastige NASDAQ 100 über die Marke von 18.000 Punkten, getrieben vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI).

Auch der marktbreite S&P 500 und der Leitindex Dow Jones Industrial stiegen am Montag in vorher nie erreichte Höhen.

ASIEN

Am Dienstag ging es in Japan klar nach oben.

In Japan zog der Nikkei 225 am Dienstag schlussendlich um 2,89 Prozent an auf 37.963,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wurde bereits am Freitag und am Montag nicht gehandelt, auch heute ruht das Geschäft weiterhin. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,28 Prozent auf 2.865,90 Zähler hinzugewonnen. Der Hang Seng in Hongkong verlor an einem verkürzten Handelstag vor dem Wochenende letztlich 0,83 Prozent auf 15.746,58 Einheiten.

Mit kräftigen Aufschlägen präsentierte sich Japan am Dienstag nach der Feiertagspause. Dagegen bleibt die Börse in Schanghai wegen des chinesischen Neujahrsfestes die ganze Woche geschlossen, in Hongkong wird erst am Mittwoch wieder gehandelt.

Insgesamt sprachen Teilnehmer aber von Zurückhaltung vor den wichtigen US-Inflationsdaten für Januar am Nachmittag. Die Anleger erhoffen sich Aufschluss über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Allerdings deuteten die jüngsten Daten auf eine weiterhin robuste Wirtschaft in den USA hin, und auch Fed-Vertreter hatten die Hoffnungen des Marktes auf schnelle Zinssenkungen zuletzt deutlich gebremst.

