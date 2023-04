Nach Fed-Protokoll: Asiatische Indizes uneinheitlich

An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag in verschiedene Richtungen. Der heimische beendet den Mittwochshandel schwächer. Der deutsche Aktienmarkt ging mit Gewinnen in den Feierabend. Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte letztlich tiefer.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt schließt mit Verlusten.

So eröffnete der ATX mit einem leichten Plus und zeigte sich im Verlauf des Handelstages mit wechselnden Vorzeichen. Schließlich notiert der ATX zum Handelsschluss 0,20 Prozent tiefer bei 3.226,03 Punkten.

An den wichtigsten europäischen Märkten ging es derweil etwas nach oben.

Im März hat der Inflationsdruck in den USA etwas stärker abgenommen als erwartet, während der zugrunde liegende Inflationsdruck, wie vorhergesagt, leicht zugenommen hat. Das US-Arbeitsministerium gab um 14:30 Uhr (MEZ) bekannt, dass die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen sind und im Jahresvergleich um 5,0 Prozent (Vormonat: 6,0 Prozent) gestiegen sind. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten einen monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 5,1 Prozent erwartet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen die Anleger im Mittwochshandel zu.

So startete der DAX stärker und konnte auch im weiteren Handelsverlauf im Plus bleiben. Zum Ende des Handelstages notierte der deutsche Leitindex schließlich 0,31 Prozent höher bei 15.703,60 Punkten.

Noch vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung von Verbraucherpreisen aus den USA hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch seine moderaten Vortagesgewinne ausgebaut. Die Börsenentwicklung an der Wall Street stützte, denn dort war der Dow Jones Industrial am Vortag ebenfalls leicht gestiegen.

"Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist gut", schrieben die Experten der Helaba laut dpa-AFX. Die Voraussetzungen dafür, dass der DAX Kurs auf die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten nehmen könnte, waren ihnen zufolge charttechnisch gesehen vorhanden. "Bleibt zu hoffen, dass die US-Inflation heute nicht auf der Oberseite überrascht und zu einer Forcierung der Zinserwartungen beiträgt", schränkten sie zugleich ein.

Der Inflationsdruck in den USA hat im März etwas deutlicher als erwartet abgenommen, wobei der unterliegende Inflationsdruck - wie prognostiziert - leicht zunahm. Wie das US-Arbeitsministerium um 14:30 Uhr (MEZ) mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 5,0 (Vormonat: 6,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,2 Prozent und einer Jahresteuerung von 5,1 Prozent gerechnet. Der DAX und der Euro reagierten mit kräftigen Aufschlägen auf die jüngsten US-Verbraucherpreise.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Mittwoch verunsichert und schickten die Kurse letztlich nach unten.

Der Dow Jones ging mit einem kleinen Verlust von 0,11 Prozent auf 33.646,50 Punkte aus dem Handel, nachdem er zum Handelsstart noch zugelegt hatte. Im Verlauf schwankte er jedoch deutlich und fiel nach Veröffentlichung des Fed-Protokolls endgültig moderat ins Minus. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss bei 11.929,34 Zählern um 0,85 Prozent tiefer. Auch er hatte den Handelstag noch im Plus begonnen, die Gewinne dann aber schnell abgegeben und sich letztlich - nach einiger Unentschlossenheit - klar für die Verlustzone entschieden.

Aktuelle Inflationsdaten beflügelten die Wall Street nur mäßig - und auch das nur vorübergehend. Die US-Inflation war im März etwas deutlicher als gedacht gesunken. Die Kernrate legte jedoch auf Jahressicht zu, wenn auch im prognostizierten Rahmen. Am Markt herrschte nach einer zunächst positiven Einschätzung schnell Skepsis, ob die Daten die US-Notenbank wirklich in die Lage versetzen, ein gemächlicheres Tempo in der Zinspolitik zu gehen. Laut Marktteilnehmern bleibt die Tür für eine weitere Zinserhöhung in drei Wochen offen.

"Auch wenn dies eine gute Nachricht ist, bedeutet es nicht, dass die Straffungen beendet sind", kommentierte etwa Chefmarktstratege Ronald Temple von Lazard die Daten. Er erinnerte daran, dass die Kerninflation weiterhin klar über dem Ziel der Fed liege.

Für weitere Impulse sorgte dann im Handelsverlauf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung. Aus ihm ging hervor, dass die jüngste Erhöhung des Leitzins eine breite Unterstützung fand und die Geldpolitiker ihre Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gesenkt haben. Von den Analysten von Capital Economics hieß es dazu, die Fed sei unsicher über die Auswirkungen, die die Turbulenzen im Bankensektor auf die Wirtschaft habe.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien tendieren am Donnerstag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 0,19 Prozent auf 28.136 Punkte.

In China zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.329 Zählern nahezu unbewegt (+0,05 Prozent). In Hongkong verlirt der Hang Seng gleichzeitig 0,49 Prozent auf 20.210 Stellen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX