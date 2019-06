Der heimische Aktienmarkt weist am Donnerstag grüne Vorzeichen aus. Der DAX zeigt sich mit Gewinnen. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Donnerstag ohne klare gemeinsame Tendenz.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich am Donnerstag mit Aufschlägen.

Der ATX fiel zunächst auf rotes Terrain zurück, konnte dann aber ins Plus drehen und klettert weiter.

Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Nach einer europaweiten kurzen Minusphase im Frühhandel wendeten die Aktienmärkte rasch in die Gewinnzone und weiteten im Vormittagshandel die Zuwächse klar aus.

Auf Unternehmensebene liegt in Wien noch eine magere Meldungslage vor. Der Flughafen Wien präsentierte aber seine jüngsten Verkehrsergebnisse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kann am Donnerstag zulegen.

Der DAX eröffnete 0,17 Prozent leichter bei 12.095,21 Zählern. Anschließend dreht er in die Gewinnzone und macht weiter Boden gut.

Die seit Dienstagnachmittag etwas zögerlicher agierenden Anleger haben am Donnerstag wieder zugegriffen. Der DAX ist damit erneut drauf und dran, wieder in seinen Aufwärtstrend seit Ende 2018 einzuschwenken. Der erste Versuch war vor zwei Tagen noch gescheitert.

Marktbeobachtern zufolge könnte allerdings der nahende G20-Gipfel gegen ein neues Kursfeuerwerk sprechen. Immerhin war der DAX zuletzt binnen sechs Handelstagen bereits um über 5 Prozent nach oben gerannt, bevor die Anleger vorübergehend vorsichtiger wurden. Auf dem Gipfel könnten sich am Monatsende der US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi treffen und über den Handelskonflikt sprechen.

Vor allem Telekomwerte stehen im Fokus, nachdem die längste Auktion von deutschen Mobilfunkfrequenzen am Vorabend endlich beendet wurde. Die vier Provider - die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 Drillisch - bezahlen für die 5G-Frequenzblöcke insgesamt 6,55 Milliarden Euro und damit mehr als erwartet.

Börsianer sprachen von Erleichterung über das Ende. Sie mache sich vor allem bei 1&1 Drillisch als neuem Mitspieler unter den Großen bemerkbar, dessen Aktien im Laufe der Auktion besonders gelitten hätten.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich im Mittwochshandel zurückhaltend.

Der Dow Jones gab zur Wochenmitte leicht nach und schloss mit einem Abschlag von 0,16 Prozent bei 26.007,20 Indexpunkten. Die wichtige 26.000-Punkte-Marke konnte der Leitindex aber verteidigen. Etwas deutlicher abwärts ging es bei den US-Techtiteln. Der NASDAQ Composite verlor 0,38 Prozent und schloss bei 7.792,72 Zählern.

Die Wall Street setzte ihre negative Vortagestendenz am Mittwoch in gemäßigterem Tempo fort. Die weiterhin bestehenden Unwägbarkeiten des US-chinesischen Handelsstreits und die Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank belasteten, hiess es.

Zwar gab es in der vergangenen Woche Aussagen von Seiten der Fed, die als Hinweis auf eine baldige Zinssenkung gedeutet wurden. Doch nach Ansicht einiger Analysten könnten die Aussagen von den Investoren durchaus überinterpretiert worden sein. Daher werde mit Spannung auf die Fed-Sitzung in der kommenden Woche gewartet. Nach Ansicht von Ipek Ozkardeskaya, Senior Market Analystin bei der London Capital Group, könnten die zuletzt gestiegenen Erwartungen an eine Zinssenkung die Fed dazu zwingen, früher als geplant zu handeln, um den Markt nicht zu enttäuschen und die Volatilität der Aktienmärkte im Sommer nicht weiter zu erhöhen.

Auch blieb die Unsicherheit, ob es schon bald zu einem Handelsabkommen zwischen den USA und China kommt. Zwar wollen sich US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel Ende Juni treffen. Doch Trump erhöhte die Unsicherheit wieder: "Wir werden einen grossen Deal haben oder gar keinen", so Trump zu Reportern.

Der Inflationsdruck in den USA blieb im Mai sehr verhalten. Die Verbraucherpreise erhöhten sich nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten mit einem solchen Anstieg gerechnet. Die für den April gemeldete Preisentwicklung von plus 0,3 Prozent wurde bestätigt.

Deutlich unter Druck standen die Ölpreise. Die US-Rohöllagerbestände sind in der zurückliegenden Woche um 4,9 Millionen Barrel gestiegen, wie das private American Petroleum Institute (API) vermeldete. "Dies verschärft die Sorgen um eine nachlassende Ölnachfrage", sagt Analyst Stephen Brennock von PVM.

ASIEN

Am Donnerstag zeigten sich die Aktienmärkte in Asien mit eher negativer Tendenz.

In Tokio stand der Leitindex Nikkei 225 letztlich 0,46 Prozent tiefer bei 21'032,00 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite zum Handelsschluss ein marginales Plus von 0,05 Prozent auf 2'910,74 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong wies derweil ein Minus von 0,05 Prozent auf 27'294,71 Indexpunkte aus.

Angesichts leicht negativer Vorgaben der Wall Street und des Stillstands im US-chinesischen Handelsstreit haben die Aktienmärkte in Asien am Donnerstag zurückhaltend gezeigt. Die Börse in Hongkong wurde erneut von den dortigen Massenprotesten belastet, auch wenn sich das Minus im Späthandel verringerte.

Derweil richten sich die Blicke zunehmend auf das G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs Ende des Monats in Japan. Allgemein wird erwartet, dass sich US-Präsident Donald Trump dort mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping trifft und es möglicherweise dann Fortschritte im Handelskonflikt zwischen beiden Ländern geben wird.

Die Börse in Schanghai zeigt sich von den Unruhen in der chinesischen Sonderwirtschaftszone unbeeindruckt mit Kursen nahezu auf Vortagesniveau. Eher maue Daten zur Kreditvergabe im Mai belasteten nicht.

