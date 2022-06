Belastungsfaktoren im Überfluss: Asiens Börsen tiefrot

Die Börsen in Fernost zeigen sich mit negativer Tendenz.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt knüpfte am Freitag an seine gestrigen Verluste an.

Der ATX zeigte sich bereits kurz nach Handelsstart tief im Minus und fiel anschließend weiter in die Verlustzone. Letztendlich ging es um 3,96 Prozent abwärts auf 3.185,46 Punkte.

Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, haben die Ergebnisse der gestrigen EZB-Zinssitzung den Anlegern ihre schlechte Stimmung noch einmal zusätzlich verdorben. Die Währungshüter beschlossen dabei ihre geldpolitische Wende. So werden die Netto-Anleihekäufe der EZB mit 1. Juli enden. Außerdem werden die Leitzinsen bei der nächsten Sitzung im Juli um 25 Basispunkte angehoben. Zwar sei die Leitzinserhöhung notwendig, wie Molnar kommentierte. Jedoch sei die Zinswende in der Eurozone für Anleger ein weiteres Argument für eine neue Risikoabwägung.

Am Nachmittag richteten sich die Blicke dann voll und ganz auf Übersee. Dort standen die Verbraucherpreisdaten aus den USA für Mai an. Diese sind vor allem im Hinblick auf die anstehende Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche wichtig. Die Inflation hat dabei erneut an Dynamik gewonnen. Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Preise um satte 8,6 Prozent höher. Experten hatten mit einer Teuerungsrate von 8,3 Prozent gerechnet.

DEUTSCHLAND

Nach den kräftigen Kursverlusten zum Wochenausklang ist am Montag keine Stabilisierung in Sicht.

Der DAX ging am Freitag verlustreich aus dem Handel, letztendlich verlor er 3,08 Prozent auf 13.761,83 Punkte.

Angesichts hoher Inflationsraten, Zinsängsten und damit verbundenen Konjunktursorgen geht der Kursrutsch des Dax wohl weiter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,65 Prozent tiefer auf 13.535 Punkte. Damit rückt das Mai-Tief von 13.380 Punkten näher. Die Verluste seit dem Zwischenhoch vor einer Woche erhöhen sich wohl auf fast 1.200 Punkte. Die hohe Inflation schürt global die Zinsangst. Als zusätzliche Sorge kommen drohende Lockdowns in China hinzu, wo am Wochenende in Peking und Shanghai wegen erneuter Corona-Ausbrüche erneut Massentests durchgeführt wurden.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Freitag von starken Verlusten geprägt.

Der Dow Jones startete etwas tiefer in die Sitzung und gab auch anschließend kräftig nach. Letztendlich verlor er 2,73 Prozent auf 31.392,99 Punkte. Der NASDAQ Composite nahm den Handel bereits tief im Minus auf und schwächelte dann weiter. Ins Wochenende ging er dann 3,52 Prozent tiefer bei 11.340,02 Zählern.

Die Inflationsrate in den USA kletterte im Mai auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,6 Prozent. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt eine unveränderte Inflationsrate von 8,3 Prozent erwartet. "Die jüngsten Daten zeigen, dass die US-Notenbank Fed die Inflationsdynamik offensichtlich nicht im Griff hat", sagte Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Die Investoren fürchteten nun, dass die Fed schneller als bislang angenommen an den Zinsschrauben drehen könnte, um die Inflation einzudämmen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zum Wochenstart in Rot.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 2,78 Prozent tiefer bei 27.049,45 Punkten (Stand 7:00 MEZ).

Für den Shanghai Composite geht es derweil 1,11 Prozent auf 3.248,51 Zähler hinunter. Der Hang Seng zeigt sich am Montag zeitweise mit einem Minus von 2,81 Prozent auf 21.193,95 Einheiten.

Die asiatischen Börsen folgen am Montag den starken Verlusten der Wall Street vom Freitag. Dort hatten Stagflationssorgen neue Nahrung erhalten von stärker als gedacht gestiegenen US-Verbraucherpreisen und einem zugleich auf ein Rekordtief gesunkenen Michigian-Index für das Verbrauchervertrauen.

Zugleich sind die Augen auf die US-Notenbank gerichtet, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung verkündet, wobei mehrheitlich mit einer großen Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf dann 1,25 bis 1,50 Prozent gerechnet wird. Am US-Anleihemarkt waren die Renditen in diesem Umfeld massiv gestiegen, im Zehnjahresbereich um 11 Basispunkte auf 3,16 Prozent, im Zweijahresbereich sogar um 25 Basispunkte auf 3,05 Prozent - auch weil mit den Preisdaten die Spekulation einen herben Dämpfer erhielt, dass nach zwei großen Zinserhöhungen eine Pause im Zinserhöhungszyklus anstehen könnte.

Hinzu kommt als Belastungsfaktor, dass nach den eingeleiteten Lockerungen der Covid-19-Lockdowns in China die Coronamaßnahmen in Peking und der Handelsmetropole Schanghai wieder verschärft wurden. Das dürfte sich wieder negativ auf die Lieferketten auswirken, wie auch der in Südkorea laufende Streik der Lkw-Fahrer.

