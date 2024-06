Nach US-Leitzinsentscheid: ATX um Vortagesschluss -- DAX gibt nach -- Asiatische Indizes uneins

Der heimische Leitindex bewegt sich am Donnerstag um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex deutlichere Verluste verbucht. An den asiatischen Märkten sind am Donnerstag gemischte Vorzeichen zu sehen. Die US-Börsen schlossen am Mittwoch mit unterschiedlicher Tendenz.

AUSTRIA

Die Wiener Börse kommt am Donnerstag nicht von der Stelle.

Der ATX verlor kurz nach Handelsbeginn 0,16 Prozent auf 3.656,19 Punkte und weitete seine Verluste zunächst noch etwas aus. Inzwischen hat er sich jedoch wieder gefangen und bewegt sich in der Nähe seines Vortagesschluss.

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit etwas leichterer Tendenz. Zur Wochenmitte hatten noch unerwartet niedrige US-Inflationszahlen beflügelt, da sie Hoffnungen auf eine näher rückende Leitzinssenkung in den USA geschürt hatten. Am Vorabend nach Börsenschluss in Europa hat die Fed laut Helaba-Analysten aber keine Eile bezüglich der Zinswende erkennen lassen.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch recht dünn. Ex Dividende wird am Berichtstag die UNIQA-Aktie gehandelt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Donnerstag im Minus.

Der DAX eröffnete bei 18.632,01 Punkten nahezu unbewegt zum Vortag, gab jedoch schon kurz darauf leicht nach. Aktuell notiert er etwas deutlicher im Minus.

Nach den deutlichen Vortagesgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag etwas zurückgefallen. Eine nachlassende US-Inflation hatte am Mittwoch auch deutsche Aktien angetrieben, doch die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Fed bewegten am Vorabend an den US-Börsen letztlich nicht mehr groß. Damit geben die Vorgaben aus New York dem hiesigen Markt keine eindeutigen Impulse. Am Dienstag hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer noch ein Fünfwochentief markiert.

Auch wenn die US-Verbraucherpreise im Mai etwas weniger stark gestiegen sind als erwartet, hält die amerikanische Notenbank an ihrer Hochzinspolitik fest und deutet für dieses Jahr nur eine Zinssenkung an. So lautet das Fazit des "Super-Mittwoch" mit vielen wichtigen Entscheidungen. "Die Fed äußerte sich vorsichtig trotz der sich abkühlenden Inflation", heißt es am Morgen von der UBS.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am "Super-Mittwoch" uneinheitlich.

Der Dow Jones Index notierte zum Start der Sitzung höher und legte zeitweise kräftig zu. Im weiteren Verlauf fiel er jedoch wieder zurück und beendete den Tag 0,09 Prozent niedriger bei 38.712,21 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte seine Anfangsgewinne zeitweise noch ausbauen und sprang zum ersten Mal über die 17.700er-Marke. Sein neues Rekordhoch liegt nun bei 17.725,39 Einheiten, zur Schlussglocke verbuchte er einen Aufschlag von 1,53 Prozent auf 17.608,44 Zähler.

Eine rückläufige Inflationsentwicklung in den USA hat am Mittwoch den US-Börsen zu weiteren Rekordhochs verholfen. Die geldpolitischen Aussagen der Notenbank Federal Reserve (Fed) und die wie erwartet beibehaltenen Leitzinsen änderten nicht viel am Verlauf. So könnte es im laufenden Jahr womöglich nur eine Zinssenkung geben, denn aktuell rechnen sieben Währungshüter mit nur einem Zinsschritt, acht mit zweien und vier sehen 2024 keine Zinssenkung. Die Fed erhöhte zudem ihre Inflationsprognosen für dieses und das kommende Jahr und sagte obendrein, dass die Wirtschaft in solidem Tempo wachse.

"Vor dem Hintergrund einer aktuell stabilen US-Konjunktur und einer etwas über den Erwartungen der Notenbank vom März liegenden Inflation ist es absolut folgerichtig, dass der Offenmarktausschuss der Fed die Zinsen unverändert gelassen hat", kommentierte Chefökonom Michael Heise von HQ Trust. "Ein erster Zinssenkungsschritt im September ist trotz der derzeitigen Prognoseunsicherheit aber durchaus wahrscheinlich, auch wenn der Ausschuss im Median der Meinungen nur noch einen Zinsschritt bis Jahresende erwartet."

Vor dem Börsenauftakt bereits waren die Inflationsdaten für Mai veröffentlicht worden. Der Preisauftrieb in der weltgrößten Volkswirtschaft war unerwartet abgeflaut. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,3 Prozent, nachdem sie im April noch um 3,4 Prozent zugelegt hatten. Analysten hatten mit einer unveränderten Inflationsrate gerechnet. Im Monatsvergleich stagnierten die Preise. Hier war ein Anstieg um 0,1 Prozent erwartet worden.

ASIEN

An den Märkten in Asien zeigt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel bis zum Handelsende um 0,40 Prozent auf 38.720,47 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite letztlich 0,28 Prozent auf 3.028,92 Einheiten. In Hongkong steigt der Hang Seng hingegen gegen 9:30 Uhr unserer Zeit um 0,91 Prozent auf 18.100 Zähler.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag an die durchwachsene Entwicklung der Vortage anknüpft. Während technologielastige Börsen wie Hongkong von der Stärke der US-Technologiewerte profitierten, verzeichneten andere Börsen leichte Verluste.

Damit war die Reaktion auf die Vorgaben aus den USA gedämpft. Die US-Inflationsdaten und die Sitzung der US-Notenbank hatten am Vortag ein eher uneinheitliches Bild vermittelt. Zeugten die jüngsten US-Verbraucherpreise von einer nachlassenden Inflationsdynamik, so blieben die US-Währungshüter doch zurückhaltend. "Zu raschen Zinssenkungen wird es nicht kommen, so viel lässt sich sagen", betonte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. "Fed-Chef Jerome Powell blieb in der Pressekonferenz vorsichtig, das heißt, die US-Währungshüter werden weiterhin datenabhängig agieren." Immerhin stimmen die mittelfristigen Perspektiven. "Für die kommenden zwei Jahre sehen die Projektionen Zinssenkungen im Umfang von 200 Basispunkten vor", so Gitzel. "Das Credo lautet also: Im laufenden Jahr weniger, dafür im kommenden Jahr mehr."

Japanische Aktien schwächelten erneut. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf einen Bericht des Nachrichtenmagazins Nikkei Asia, wonach die japanische Notenbank im Rahmen der anstehenden Sitzung erwägen könnte, ihre Bestände an heimischen Staatsanleihen zu reduzieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX