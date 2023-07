Abnehmender US-Inflationsdruck: Asiatische Börsen in Grün

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag aufwärts. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte deutlich fester. Auch der deutsche Leitindex bewegte sich klar in der Gewinnzone. Die US-Börsen gaben am Mittwoch Gas.

AUSTRIA

Auf dem Wiener Börsenparkett herrschte am Mittwoch eine äußerst positive Stimmung vor.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart bereits fester und baute seine Aufschläge dann schrittweise aus. Letztlich ging der heimische Leitindex deutliche 1,61 Prozent höher bei 3.160,23 Punkten in den Feierabend.

Zwei Faktoren trieben am Mittwoch die Kauflaune auch der österreichischen Anleger an. Einerseits will China dem angeschlagenen Immobilienmarkt des Landes stärker unter die Arme greifen. Konkret geht es dabei unter anderem um die Stundung von Immobilienkrediten. Darüber hinaus könnte es noch weitere Stützungsmaßnahmen geben.

Andererseits hat der Inflationsdruck in den USA im Juni etwas stärker nachgelassen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 3,0 (Vormonat: 4,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist die niedrigste Rate seit mehr als zwei Jahren. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,1 Prozent gerechnet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt standen am Mittwoch weiterhin alle Zeichen auf Erholung.

Der DAX zeigte sich zum Ertönen der Startglocke im Plus. Auch anschließend behielt er sein positives Vorzeichen, gegen Nachmittag eroberte der DAX sogar wieder die viel beachtete 16.000-Punkte-Marke zurück. Bei 16.023,00 Zählern (plus 1,47 Prozent) ging das deutsche Börsenbarometer aus der Sitzung.

Mit steigenden Kursen hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch auf die Verbraucherpreise aus den USA reagiert. Diese sind im Juni nicht so stark gestiegen wie erwartet, daraufhin machte sich an den Börsen Entspannung breit.

"Das ist der ersehnte Befreiungsschlag", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zu den Inflationsdaten. Erstmals seit Ende 2021 liege die Kerninflationsrate wieder unter fünf Prozent. Hätte die Teuerung die Markterwartungen übertroffen, dann wäre an den Finanzmärkten womöglich wieder die Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen aufkommen. Nun aber könnten die Anleger auf eine etwas weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed setzen.

WALL STREET

Die US-Börsen strebten zur Wochenmitte nach oben.

Der Dow Jones Index konnte im Mittwochshandel ein Plus von 0,26 Prozent auf 34.349,27 Punkte einfahren. Beim technologielastigen NASDAQ Composite ging es daneben um 1,15 Prozent auf 13.918,96 Zähler hoch.

Nach den niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen zeigten sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte mit klaren Gewinnen. Der starke Preisauftrieb in den USA schwächte sich im Juni erneut und spürbar ab. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,0 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch 4,0 Prozent betragen. Bankökonomen hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 3,1 Prozent gerechnet. Die aktuelle Rate ist die niedrigste seit etwas mehr als zwei Jahren. Die Kerninflation fiel ebenfalls deutlich von 5,3 auf 4,8 Prozent. Bei dieser Rate werden volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert. Anleger hoffen nach den geringer als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen auf eine etwas weniger restriktive Fed-Zinspolitik.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen greifen am Donnerstag zu.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 1,43 Prozent höher bei 32.399,24 Einheiten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland legt unterdessen um 0,86 Prozent auf 3.223,49 Zähler zu, während der Hang Seng in Hongkong 2,49 Prozent auf 19.330,36 Punkte gewinnt (7:00 Uhr MESZ).

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank sorgt am Donnerstag für Kauflaune. Am Vortag waren die US-Verbraucherpreisdaten für Juni niedriger als erwartet ausgefallen. Das hatte bereits in Europa und an der Wall Street für steigende Aktienkurse gesorgt. Positiv stimme, dass sich Premierminister Li Quiang am Mittwoch mit Topmanagern der Technologiebranche getroffen habe, was ein Ende der regulatorischen Maßnahmen Pekings gegen den Sektor anzeigen könnte. In Seoul hat die Bank of Korea ihren Leitzins unverändert belassen. Dies war erwartet worden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX