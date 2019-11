ATX und DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische Markt präsentiert sich am Mittwoch ebenso wie der deutsche Leitindex leichter. Für die Börsen in Fernost geht es nach unten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse weist am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

Der Leitindex ATX hatte bereits tiefer eröffnet und steht auch anschließend im Minus.

Die Stimmung zeigte sich davon belastet, dass sich US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend nicht wie von vielen Marktakteuren erhofft, zu einer möglichen Verschiebung von Strafzöllen auf Autoimporte aus Europa geäußert hat. Vielmehr beklagte Trump Barrieren im Handel mit der EU. Das sorgte nach Aussage von Analysten für Enttäuschung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt muss am Mittwoch Abschläge verbuchen.

Der DAX startete 0,30 Prozent schwächer bei 13.244,05 Zählern und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in der Verlustzone.

Die Unsicherheit über die internationale Handelspolitik erweist sich einmal mehr als Hemmschuh. US-Präsident Donald Trump hatte sich am Vorabend nicht wie von vielen Marktakteuren erhofft zu einer möglichen Verschiebung von Strafzöllen auf Autoimporte aus Europa geäußert.

Trump habe zudem darauf verwiesen, dass die Handelsgespräche mit der EU wesentlich komplexer sein werden als mit China und dies verschrecke viele Investoren, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Schließlich hätten die bisherigen Gespräche zwischen den USA und China bereits viel Zeit in Anspruch genommen und die Folgen für die globale Konjunktur seien deutlich sichtbar.

Zudem verarbeiten die Anleger erneut eine Menge an Quartalszahlen, vor allem aus der zweiten und dritten Reihe, darunter Deutsche Wohnen, LEONI, LANXESS, Ströer, HHLA, Bechtle, Nordex und Sixt.

WALL STREET

An der Wall Street wagten sich die Anleger am Dienstag kaum aus der Deckung.

Der Dow Jones bewegte sich am zweiten Handelstag der Woche ohne große Ausschläge um die Nulllinie und schloss nahezu unverändert bei 27.691,86 Punkten. Etwas positiver entwickelten sich die Techwerte: Der NASDAQ Composite verabschiedete sich 0,26 Prozent fester bei 8.486,09 Zählern, nachdem der Index im Verlauf bei 8.514,84 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte.

Auch der marktbreite S&P 500 verbuchte im Verlauf ein neues Rekordhoch. Kursbestimmendes Thema blieb der Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem Frank Wohlgemuth von der National-Bank eine Einigung weiter für sehr wahrscheinlich hält, auch wenn US-Präsident Donald Trump zuletzt diffuse Signale bezüglich der aktuellen Fortschritte gesendet habe. Er sieht darin ein "typisches Muster der Verhandlungstaktik des US-Präsidenten".

ASIEN

An den Börsen in Ostasien dominieren am Mittwoch die Bären, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Drohungen in Richtung China ausgestoßen hat.

In Japan schloss der Nikkei 0,85 Prozent auf 23.319,87 Zähler. Belastet wurde er von der Aufwertung des als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Yen.

Auch in China ist die Stimmung getrübt. Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,33 Prozent auf 2.905,24 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong sinkt aktuell (09:50 Uhr) um 1,82 Prozent auf 26.571,46 Einheiten.

Wenn der Handelsstreit nicht bald beigelegt werde, würden die USA ihre Strafzölle auf Importe aus China deutlich erhöhen, drohte Trump. Aus US-Verhandlungskreisen verlautete, dass die Unterhändler der USA versuchen wollten, das maximal Mögliche für sich herauszuholen, bevor sie sich auf irgendetwas einließen.

Zur Zurückhaltung der Anleger in der Region tragen auch die fortdauernden Unruhen in Hongkong bei. Dort kommt es schon den dritten Tag in Folge zu massiven Verkehrsbehinderungen, weil Demonstranten Straßen und Schienen blockieren.

