Wall Street stabil -- ATX im Plus -- DAX nahe Nulllinie -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester

Der heimische Markt tendiert am Freitag fester. Der deutsche Leitindex notiert nach einer zwischenzeitlichen neue Höchstmarke nahe seines Vortagesschluss. Die Wall Street präsentiert sich am Freitag wenig bewegt. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Tendenz.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt stehen die Zeichen am Freitag auf Erholung.

Der Leitindex ATX präsentierte sich kurz nach Börsenstart freundlich und bleibt dieser Tendenz auch weiterhin treu.

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiter fester gezeigt. Der österreichische Leitindex baute seine Kursgewinne weiter aus und erreichte am Nachmittag ein neues Tageshoch. International herrschte jedoch weiterhin eine gewisse Zurückhaltung an den Märkten vor, was Marktbeobachter vor allem auf die Unsicherheit um die Auswirkungen des Coronavirus zurückführten. Nach der neuen Einstufung der Virusfälle in China ist die Zahl der bestätigten Ansteckungen am Freitag erneut stark gestiegen.

Der Datenkalender ist zum Wochenausklang gut gefüllt. Die am späten Vormittag veröffentlichten Wachstumsdaten aus dem Euroraum zeigten für das abgelaufene Jahresviertel das erwartete leichte Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von AT&S im Fokus der Anleger. Der Leiterplattenhersteller hat im Werk II am Standort Chongqing den Betrieb wieder aufgenommen.

DEUTSCHLAND

Der DAX gibt am Freitag seine Gewinne wieder ab.

Der DAX startete 0,08 Prozent fester in den Tag bei 13.756,47 Punkten und stellte schon im frühen Handel ein neues Rekordhoch auf. Im verlauf fällt er aber an die Nulllinie zurück.

Die Unsicherheit über das Ausmaß der Coronovirus-Epidemie ein wesentliches Thema. Sie könnte jederzeit für einen erheblichen Dämpfer sorgen. So stieg nach der neuen Zählweise der Virusfälle in China die Zahl der bestätigten Ansteckungen erneut stark an. Der Chef-Anleger der UBS, Mark Haefele, äußerte sich allerdings entspannt: Die neue Zählweise sei positiv. Zugleich geht er davon aus, dass das Virus per Ende März weitgehend unter Kontrolle gebracht sein dürfte. "Ein negativer Einfluss auf die Wirtschaft sollte sich vor allem auf das erste Quartal beschränken."

Unternehmensseitig richten sich alle Augen auf Wirecard. Das Unternehmen konnte mit einer Umsatzsteigerung überzeugen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentieren sich vor dem Wochenende stabil.

Der Dow Jones eröffnete am Freitag marginale 0,06 Prozent höher bei 29.440,47 Punkten und tendiert weiterhin um seinen Vortagesschlusskurs. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite zeigt sich ohne grössere Ausschläge, nachdem er zum Ertönen der Startglocke ein kleines Plus von 0,17 Prozent auf 9.728,90 Zähler auswies.

Es gibt auch genügend Gründe für Zurückhaltung - besonders vor dem langen Wochenende. Denn am Montag bleiben die US-Börsen wegen des Gedenkens an den ersten US-Präsidenten George Washington geschlossen.

Investoren blenden die potenziellen Auswirkungen des sich schnell ausbreitenden Coronavirus in China und neue Spannungen um den chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei weitgehend aus. Das ohnehin vorhandene Misstrauen gegenüber den chinesischen Fallzahlen zum Coronavirus wird durch die breiteren Diagnosemethoden noch verstärkt. Diese könnten bedeuten, dass mehr undiagnostizierte Fälle ans Tageslicht kommen könnten, heißt es.

"Den meisten Marktakteuren fehlt es noch immer an Transparenz über die Art und Weise, wie sich der Virus in China verbreitet - insbesondere nachdem diese Woche eine neue Testmethode eingeführt wurde", sagt Analyst Pierre Veyret von ActivTrades. Er spricht von einem verschwommenen Bild der Lage.

ASIEN

In Fernost wurden sich Anleger am Freitag nicht einig.

In Tokio notierte der Nikkei letztlich 0,59 Prozent tiefer bei 23.687,59 Indexeinheiten.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite schlussendlich 0,38 Prozent fester bei 2.917,01 Zählern. Daneben stieg der Hang Seng 0,31 Prozent auf 27.815,60 Punkte.

An den Börsen in Asien ließ sich zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz erkennen. Während sich die Aktienkurse in Schanghai und Hongkong erholten, ging es in Tokio erneut abwärts. Die Angst vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie ließ wieder etwas nach mit Blick auf die wieder niedriger ausgefallenen Neufallzahlen, dafür trat die Bilanzsaison wieder in den Vordergrund.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa