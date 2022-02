Asiens Börsen in Rot

Die Märkte in Asien geben zum Wochenstart nach. Am heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag wieder bergab. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenfalls schwächer. Vor dem Wochenende trennten sich die Börsianer in den USA vermehrt von ihren Investments.

AUSTRIA

An der Wiener Börse wurden am Freitag Verluste eingefahren.

Der ATX notierte nach einer schwachen Eröffnung in Rot. Zum Handelsschluss wies er noch Verluste von 0,89 Prozent auf 4.017,14 Punkte aus.

Belastend wirkten laut Marktbeobachtern die anhaltenden Zinssorgen sowie die negativenÜbersee-Vorgaben. Vor allem die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen lastete auf den Aktienmärkten.

Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Jänner auf hohem Niveau stärker als erwartet. Druck kam zuletzt vor allem auf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli.

Der hohe Preisdruck in Deutschland hat im Jänner erstmals seit Monaten wieder etwas nachgelassen, war in der Früh bekannt geworden. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 4,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung bestätigte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt büßte im Freitagsgeschäft ein.

Der DAX verlor zum Ertönen der Startglocke bereits deutlich und verweilte auch anschließend im Minus. Seine anfänglichen Abschläge konnte er jedoch etwas eindämmen, sodass am Abend noch ein Minus von 0,42 Prozent auf 15.425,12 Punkte an der Kurstafel stand.

Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend deutlich gestiegenen Verbraucherpreisen lastete auf den Börsen.

Am Donnerstag kam es an den US-Aktienbörsen zu deutlichen Abgaben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen war erstmals seit Mitte 2019 wieder über die Marke von zwei Prozent gestiegen. Die hohe Teuerung in den USA trieb die Renditen an den Kapitalmärkten immer weiter nach oben. Damit verteuerte sich die Refinanzierung von Unternehmen, die Profitabilität dürfte sinken.

WALL STREET

Die US-Börsen gaben ihre anfänglichen Gewinne am Freitag ab und drehten deutlich ins Minus.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal höher, rutschte jedoch früh in die Verlustzone, wo er auch 1,43 Prozent tiefer bei 34.738,06 Punkten schloss. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte starke Abschläge, nachdem er zum Start noch zugelegt hatte. Die Techwerte gingen 2,78 Prozent niedriger bei 13.791,15 Zählern aus dem Handel.

Zinssorgen und Inflation stehen nach dem stärker als erwarteten Anstieg der Verbraucherpreise am Vortag weiter im Mittelpunkt. Diese waren mit 7,5 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren geklettert. Damit scheint auf der März-Sitzung der US-Notenbank eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte eine ausgemachte Sache zu sein. Es wird aber auch die Möglichkeit einer außerplanmäßigen Zinsanhebung durch die Fed nicht mehr ausgeschlossen. Auch spitzt sich die Lage um Russland und die Ukraine weiter zu.

Die Fed sollte eine aggressive Zinserhöhungskampagne starten und die Zinsen bis zum 1. Juli um insgesamt 100 Basispunkte anheben, so der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard. In einem Gespräch mit Bloomberg News nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisinflation sagte Bullard, er sei ohnehin schon aggressiver als seine Kollegen, habe allerdings nun die Zahl der Zinserhöhungen, die die Zentralbank vornehmen sollte, drastisch erhöht. Bullard sagte weiter, dass die Fed in der Vergangenheit nach einem solchen Bericht eine Sitzung abgehalten und die Zinsen sofort angehoben hätte. Die US-Notenbank solle eine solche Strategie in Betracht ziehen.

ASIEN

An den Börsen in Asien dominieren am Montag die Bären.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert am Montag gegen 07:00 MEZ 2,16 Prozent auf 27.097,39 Punkte.

Der Shanghai Composite gibt derweil um 0,86 Prozent auf 3.433,10 Zähler nach. In Hongkong notiert der Hang Seng 1,48 Prozent im Minus bei 24.537,04 Einheiten.

Teilnehmer verweisen auf die schwachen Vorgaben der Wall Street, wo die offenbar weiter zunehmenden Spannungen um den Ukraine-Konflikt im Handelsverlauf für Verkäufe gesorgt hatten. Die Stimmen ebben nicht ab, wonach eine Invasion Russlands noch im Wochenverlauf nicht auszuschließen sein soll.

Daneben belasteten weiter die Zinssorgen die Stimmung an den US-Börsen. Vor dem Hintergrund der stärker als erwartet gestiegenen US-Verbraucherpreise für Januar wird nun mehrheitlich mit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank auf der Sitzung im März um 50 Basispunkte gerechnet. Sogar eine außerplanmäßige Zinsanhebung scheint nicht ausgeschlossen.

