ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Der heimische Markt dürfte am Mittwoch anfangs Verluste verbuchen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,2 Prozent tiefer bei 3.361 Punkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird zur Wochenmitte voraussichtlich kaum verändert eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt verliert der DAX 0,1 Prozent auf 16.861 Punkte.

WALL STREET

Anleger in den USA ergriffen am Dienstag die Flucht.

Der Dow Jones Index verlor zum Start des Dienstagshandels etwas und fiel anschließend noch deutlicher ins Minus, wo er die Sitzung 1,35 Prozent leichter bei 38.272,85 Punkten beendete. Der NASDAQ Composite startete deutlich schwächer. Und auch anschließend sackte noch kräftiger ab. Letztendlich betrug das Minus zur Schlussglocke 1,80 Prozent auf bei 15.655,60 Zählern.

Nachdem die US-Inflationsdaten für den Januar enttäuschten, reagierten Anleger mit Verkäufen. So fielen die Verbraucherpreise im Januar nicht so stark wie erwartet. Im Jahresvergleich ging es 3,1 Prozent aufwärts nach 3,4 Prozent im Vorjahr, erwartet wurden jedoch +2,9 Prozent. Die Kernrate verharrte derweil bei 3,9 Prozent (im Jahresvergleich), Experten hatten einen Rückgang auf 3,8 Prozent erwartet. Damit schwinden die Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed im März bereits mit Zinssenkungen beginnen könnte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:54 Uhr) einen Verlust von 0,45 Prozent bei 37.792,11 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland wurde bereits am Freitag sowie am Montag und Dienstag nicht gehandelt, auch heute ruht das Geschäft weiterhin. Der Shanghai Composite verharrte daher auf seinem Schlussstand von Donnerstag. Da hatte er 1,28 Prozent auf 2.865,90 Zähler hinzugewonnen. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt am Mittwoch zeitweise 0,45 Prozent auf 15.817,71 Einheiten.

Die Börse in Shanghai bleibt wegen des chinesischen Neujahrsfestes die ganze Woche geschlossen, in Hongkong wird aber am Mittwoch wieder gehandelt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX