Asiens Börsen in Grün

Asiens Börsen zeigen sich am Dienstag mit grünen Vorzeichen. Die Wall Street schloss am Ostermontag leichter. Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt griffen Anleger vor dem verlängerten Wochenende beherzt zu.

AUSTRIA

Der Wiener Handel wies am Donnerstag klar positive Vorzeichen aus.

Der Leitindex ATX kletterte bereits im frühen Handel deutlich ins Plus und schloss schließlich 3,30 Prozent fester bei 2.184,06 Zählern.

Unterstützung erhielt er dabei auch von den freundlichen US-Vorgaben. Dank eines billionenschweren Kreditprogramms der US-Notenbank (Fed) ist der Dow Jones Industrial am Donnerstag bis Börsenschluss in Europa auf Erholungskurs geblieben.

Zudem erfreuten sich die Anleger weiter an abflachenden Infektionskurven. Auch steigt die Zahl der Regierungen, die schrittweise Lockerungen der Lockdowns anstreben.

Bevor die EU-Finanzminister am Donnerstag um 17.00 Uhr ihre Beratungen über ein Rettungspaket zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise fortsetzen, herrschte unter den Anlegern Optimismus über eine Einigung vor.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren grüne Vorzeichen auszumachen.

Der DAX konnte seinen anfänglichen Gewinn noch ausbauen und beendete den Tag 2,24 Prozent stärker bei 10.564,74 Punkten.

Am Nachmittag war bekannt geworden, dass sich die amerikanische Notenbank mit billionenschweren Kreditprogrammen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise stemmt. Über verschiedene Programme sollen insgesamt bis zu 2,3 Billionen US-Dollar in die Wirtschaft gepumpt werden.

Gespannt warteten die Marktakteure zudem auf die Fortsetzung der Verhandlungen der Eurogruppe über ein Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise. "An den Börsen rechnen alle mit einer schnellen Einigung", sagte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Sollte diese allerdings ausbleiben, wäre das ein harter Schlag für die Aktienmärkte.

Der Druck auf die Finanzminister ist groß - und damit auch das Risiko für die Märkte. Sollte abermals keine Entscheidung über ein Hilfspaket fallen, würde das "das Bild einer EU zeichnen, die selbst in Zeiten einer akuten Krise aufgrund ideologischer Differenzen nicht schnell genug auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann", schrieb Volkswirtin Charlotte Heck-Parsch von der Landesbank BayernLB.

"Mittlerweile dürfte der Markt schon erleichtert darauf reagieren, dass sich die Finanzminister Europas überhaupt auf irgendetwas einigen können", schrieb Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Hoffnungen auf ein stärkeres Zusammenrücken der Euro-Länder in der Corona-Krise "dürften ohnehin schon begraben worden sein". Hilfen zur Bekämpfung des wirtschaftlichen Einbruchs seien nun aber dringend erforderlich.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones startete bereits schwächer und baute seine Verluste weiter aus, bis er 1,37 Prozent tiefer bei 23.393,79 Einheiten in den Feierabend ging. Auch der Nasdaq Composite startete den Montagshandel in der Verlustzone, drehte der im Tagesverlauf aber ins Plus und gewann letztlich 0,48 Prozent auf 8.192,42 Punkte.

In der Vorwoche hatten die Indizes massiv zugelegt, daher seien Gewinnmitnahmen wenig überraschend, urteilten Händler. Anleger bereiteten sich zudem auf eine schwache Bilanzsaison zum ersten Quartal vor, sagten Marktteilnehmer unter Verweis auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Wirtschaft. Bereits am Dienstag werden Johnson & Johnson, JPMorgan und Wells Fargo Zahlen vorlegen.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Dienstag aufwärts.

In Japan klettert der Nikkei gegen 07:00 MESZ 2,83 Prozent hoch auf 19.581,76 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,68 Prozent fester bei 2.801,95 Zählern. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,65 Prozent auf 24.457,83 Einheiten.

Nachdem vielerorts am Montag nicht gehandelt wurde, zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am Dienstag freundlich. An den Börsen in Japan und auf dem chinesischen Festland wurde auch am vergangenen Freitag und am Montag gehandelt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX