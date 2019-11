Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX und DAX schließen mit Verlusten

Die Börsen in Fernost schlagen am Donnerstag unterschiedluiche Richtungen ein. Der heimische Markt präsentierte sich ebenso wie der deutsche Leitindex leichter.

AUSTRIA

Die Wiener Börse wies am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

Der Leitindex ATX hatte bereits tiefer eröffnet und stand auch anschließend tief im Minus. Zum Handelsschluss grenzte er seine Verluste etwas ein, sodass er letztlich 0,38 Prozent leichter bei 3.221,70 Einheiten in den Feierabend ging.

Geprägt wurde das Handelsgeschehen von der wieder gestiegenen Unsicherheit hinsichtlich der internationalen Handelskonflikte. Unterdessen zeigte sich, dass die Inflation sowohl in Deutschland als auch Großbritannien auf den niedrigsten Wert seit November 2016 gefallen ist.

In Wien hat die STRABAG in der Früh Ergebnisse für die ersten drei Quartale des laufenden Jahres vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt musste am Mittwoch deutliche Abschläge verbuchen.

Der DAX war etwas schwächer in den Tag gestartet und fiel im Verlauf zeitweise tief in die Verlustzone. Im späten Handel ging es dann schon nicht mehr ganz so sehr abwärts, sodass er letztlich 0,40 Prozent schwächer bei 13.230,07 Punkten schloss.

Die Unsicherheit über die internationale Handelspolitik erwies sich einmal mehr als Hemmschuh. US-Präsident Donald Trump hatte sich am Vorabend nicht wie von vielen Marktakteuren erhofft zu einer möglichen Verschiebung von Strafzöllen auf Autoimporte aus Europa geäussert.

Trump habe zudem darauf verwiesen, dass die Handelsgespräche mit der EU wesentlich komplexer sein werden als mit China und dies verschrecke viele Investoren, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect Bank. Schliesslich hätten die bisherigen Gespräche zwischen den USA und China bereits viel Zeit in Anspruch genommen und die Folgen für die globale Konjunktur seien deutlich sichtbar.

Zudem verarbeiteten die Anleger erneut eine Menge an Quartalszahlen, vor allem aus der zweiten und dritten Reihe, darunter Deutsche Wohnen, LEONI, LANXESS, Ströer, HHLA, Bechtle, Nordex und Sixt.

WALL STREET

Der US-Leitindex Dow kletterte am Mittwoch auf ein Rekordhoch.

Der Dow Jones war mit einem Abschlag gestartet und ist im weiteren Handelsverlauf ins Plus gedreht. Er beendete den Tag 0,33 Prozent fester bei 27.783,59 Punkten. Dagegen blieb der NASDAQ Composite nach einem schwachen Start im Minus und schloss 0,05 Prozent leichter bei 8.482,10 Zählern.

Der Dow hat am Mittwoch die am Vortag erzielten Rekorde seiner Indexkollegen nachgeholt. Der Leitindex schaffte es erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 27'800 Punkten.

Zunächst sah es im Schlepptau schwacher Asien- und Europabörsen nach Gewinnmitnahmen aus, dann aber fassten sich die Anleger angetrieben von einem Kurssprung bei der Walt Disney-Aktie ein Herz - ungeachtet der andauernden Hängepartie im US-chinesischen Handelsstreit. Eine Rally an den US-Börsen seit Anfang Oktober wird vor allem mit der Hoffnung auf ein baldiges Teilabkommen, nachlassende Rezessionssorgen und der wieder lockerer werdenden Zinspolitik in Zusammenhang gebracht.

Dem konnten auch zögerliche Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell nichts anhaben, der die Aussicht auf eine Zinspause in den USA bekräftigte. Die derzeitige Geldpolitik bleibe voraussichtlich angemessen, sagte Powell am Mittwoch laut vorab veröffentlichten Redetext für eine Anhörung vor dem Wirtschaftsausschuss des US-Kongresses.

ASIEN

Die Börsen in Ostasien können sich am Donnerstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Japan fällt der Nikkei aktuell (07:05 Uhr) um 0,60 Prozent auf 23'179,72 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite aber um 0,41 Prozent auf 2'917,16 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong verliert hingegen 0,65 Prozent auf 26'397,69 Einheiten.

Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten, unter anderem aus China und Japan, dämpfen vielerorts die Kauflaune. Das Wachstum der japanischen Wirtschaft war im dritten Kalenderquartal schwächer als erwartet.

In China hat sich das Wachstum der Industrieproduktion im Oktober überraschend deutlich abgeschwächt, was den Anlegern erneut die Folgen des Handelsstreits mit den USA vor Augen führt. Die Streitparteien verhandeln zwar miteinander, eine Einigung ist aber immer noch nicht in Sicht. Aktuell komme man nicht weiter, weil China sich beim Kauf von US-Agrarerzeugnissen nicht auf eine bestimmte Summe festlegen wolle, berichtet das Wall Street Journal. US-Präsident Donald Trump hatte behauptet, China habe zugesagt, den USA landwirtschaftliche Produkte für 50 Milliarden Dollar abzunehmen.

In Hongkong belasten weiter die Proteste gegen die Regierung. Die Demonstranten blockieren Straßen und Schienen, so dass es zu massiven Verkehrsbehinderungen kommt. Die Schulen in der Sonderverwaltungszone bleiben daher zunächst bis Sonntag geschlossen, wie die zuständige Behörde am Donnerstag anordnete.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa