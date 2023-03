ATX und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen überwiegend stärker

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften zur Wochenmitte wenig bewegt eröffnen. Die Börsen in Fernost können sich am Mittwoch mehrheitlich erholen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte Mittwoch nahezu unveränert starten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,1 Prozent fester bei 3.363 Punkten.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zur Wochenmitte zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX quasi unverändert bei 15.237 Punkten.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich im Dienstagshandel höher.

Der Dow Jones legte 1,05 Prozent auf 32.153,89 Punkte zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete ein Plus von 2,14 Prozent auf 11.428,15 Punkte.

Vor Börsenstart wurden bereits Inflationsdaten publiziert, die in etwa so ausgefallen sind wie erwartet, lediglich die Kernrate fiel auf Monatsbasis etwas höher als erwartet aus. Damit liefern sie keinen Anhaltspunkt für das weitere Vorgehen der US-Notenbank.

Die Turbulenzen um die Silicon Valley Bank (SVB) hatten an den Märkten die Spekulation ausgelöst, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen stoppt - die Wahrscheinlichkeit dafür wird an den Futures-Märkten inzwischen mit 44,6 Prozent beziffert. Doch bedarf es hierfür möglicherweise eines nachlassenden Inflationsdrucks.

Hätten die Verbraucherpreise unter der erwarteten Jahresrate von 6 Prozent gelegen, hätten sich die Anleger darauf einstellen können, dass die Fed die geldpolitischen Schrauben lockert, um die Märkte zu stützen. Nun bleibt es bei der Unsicherheit, ob die Fed ihren Kampf gegen die Inflation trotz der Turbulenzen im Finanzsektor fortsetzen wird oder ob sie stillhält, weil sie befürchtet, dass ihre Straffungspolitik bereits zu viel Schaden angerichtet hat.

"Es gibt jetzt einen massiven Mangel an Konsens am Markt darüber, was die Fed tun sollte und was sie tun wird", so die Swissquote Bank. In jedem Fall rechnen Teilnehmer in nächster Zeit mit erhöhter Volatilität an den Märkten.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Mittwoch überwiegend in Grün.

In Tokio verbucht der japanische Leitindex Nikkei aktuell (06:26 Uhr) einen Verlust von 0,19 Prozent bei 27.170,41 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite hingegen um 0,61 Prozent auf 3.264,97 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um 1,02 Prozent auf 19.444,51 Stellen zu.

Die Aktienmärkte in Ostasien machen am Mittwoch einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett, nachdem sich die US-Börsen am Vortag kräftig erholt haben. An der Wall Street stützten nachlassende Zinsängste die Kurse. Die am Dienstag veröffentlichten Verbraucherpreise hatten gezeigt, dass sich der Preisauftrieb im Februar erwartungsgemäß verlangsamt hatte. Anleger spekulierten darauf, dass die Inflationsdaten gemeinsam mit der Sorge um die Stabilität des Finanzsystems die US-Notenbank dazu veranlassen könnten, bei ihren Zinserhöhungen langsamer vorzugehen.

Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion in China sind in den Monaten Januar und Februar deutlicher gestiegen und zeugen damit von einer Wiederbelebung der heimischen Wirtschaft nach der Aufhebung der Pandemiebeschränkungen. Volkswirte hatten aber in beiden Fällen mit einem deutlicheren Anstieg gerechnet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX