ATX gut behauptet -- DAX freundlich -- Märkte in Fernost mehrheitlich mit Abgaben

Sowohl der heimische Aktienmarkt als auch der deutsche zeigen sich am Donnerstag zunächst freundlich. In Asien geht es für die Indizes derweil überwiegend bergab.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt bleiben Anleger am Donnerstag verhalten optimistisch.

Der ATX bewegte sich bereits zur Handelseröffnung knapp auf grünem Boden und verweilt auch weiterhin dort.

Die Wiener Börse startete am Donnerstag gut behauptet in den Handel. Die Anleger suchten nach dem nächsten Kurstreiber, während die Kurse schon viel eingepreist hätten, hieß es von Expertenseite. Auf Unternehmensebene rückten am heimischen Markt der Flughafen Wien mit Verkehrszahlen und Palfinger mit einer neuer Analystenmeinung ins Blickfeld der Akteure. Der größte österreichische Airport musste im März aufgrund der Covid-19-Pandemie einen Einbruch bei den Passagierzahlen um mehr als 70 Prozent hinnehmen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag mit etwas festeren Notierungen.

Der DAX begann den neuen Handelstag mit einem kleinen Aufschlag von 0,19 Prozent auf 15'238,63 Punkte. Er hält sich anschließend auf diesem Niveau.

Nach der Bestmarke von knapp 15.312 Punkten kurz nach Ostern bewegt sich der Leitindex schon seit Tagen orientierungslos knapp darunter. Marktbeobachter Stephen Innes vom Broker Axi sieht die Märkte über Anlageklassen hinweg in einem Gleichgewicht. Am Horizont gebe des nur wenig, was diese Stabilität stören könnte. Es sei zwar nicht außergewöhnlich, dass die Anleger vor der Berichtssaison eine abwartende Haltung einnehmen, aber selbst gemessen daran sei es besonders ruhig.

WALL STREET

Zur Wochenmitte richteten sich die Blicke auf die beginnende Bilanzsaison an der Wall Street.

Der Dow Jones gab anfänglich minimale 0,02 Prozent ab auf 33.668,95 Punkte, kletterte im Anschluss aber auf grünes Terrain und erklomm bei 33'911,25 Punkten ein neues Rekordhoch. Mit einem Plus von 0,16 Prozent ging es bei 33.732,14 Zählern in den Feieraebend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte unterdessen deutlicher ab und gab schlussendlich 0,99 Prozent auf 13.857,84 Indexpunkte nach.

Mit JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo eröffnen drei Finanzkonzerne die Berichtssaison zum ersten Quartal in den USA. Zudem äusserte sich im Sitzungsverlauf US-Notenbankpräsident Jerome Powell.

"Wenn sich die Fundamentaldaten in den kommenden Wochen herauskristallisieren, sollten einige wirklich aufsehenerregende Unternehmensergebnisse und einige sehr starke Wirtschaftsdaten folgen. Es geht darum herauszufinden, ob die Fundamentaldaten stark genug sind, um zu rechtfertigen, was wir an den Märkten gesehen haben", sagt Marktstratege Paul O'Connor von Janus Henderson Investors mit Blick auf die hohen Bewertungen am Aktienmarkt.

Ein Lichtblick unter den Tech-Werten könnte der Börsengang der Kryptobörse Coinbase in den USA sein. Das Unternehmen leichte ein erfolgreiches Börsendebüt aufs Parkett.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag tiefer.

Der japanische Leitindex Nikkei notierte schlussendlich marginale 0,07 Prozent höher bei 29.642,69 Punkten.

Während es auf dem chinesischen Festland für den Shanghai Composite um 0,52 Prozent nach unten geht auf 3.398,99 Zähler, gibt der Hang Seng in Hongkong 0,48 Prozent ab auf 28.762,91 Einheiten.

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert. Gewinne verzeichneten stärker von zyklischen Werten dominierte Indizes, während die technologielastigeren Finanzplätze wie Hongkong zur Schwäche neigten. Das entsprach den Vorgaben der Wall Street, wo Technologiewerte sich am Mittwoch schwächer entwickelt hatten als Zykliker.

Die Abgaben der chinesischen Börsen führten die Marktstrategen der Deutschen Bank um Jim Reid auch auf die jüngsten Liquiditätsoperationen der Notenbank des Landes zurück. Diese seien knapp hinter den Erwartungen zurück geblieben. Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi interpretierte dies als Hinweis darauf, dass die chinesischen Währungshüter angesichts der laufenden Wirtschaftserholung keinen allzu lockeren Kurs fahren wollten.

