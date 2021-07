ATX voraussichtlich mit Startverlusten -- DAX vorbörslich leicht tiefer -- Uneinheitliche Entwicklung an den asiatischen Börsen

Beim ATX dürften Anleger zum Start zunächst eine abwartende Haltung an den Tag legen. Am deutschen Aktienmarkt rechnen Experten mit einem etwas schwächeren Handelsstart. Die Börsen in Fernost schlagen unterschiedliche Richtungen ein.

AUSTRIA

Für den heimischen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein schwacher Start ab.

Der ATX hatten den Vortageshandel noch 0,20 Prozent fester bei 3.439,36 Zählern.

Die Märkte zeigten sich laut Marktbeobachtern nach den am Vortag veröffentlichten US-Verbraucherpreisen stabil. Daran änderten auch schwächer als erwartete Industrieproduktionszahlen aus der Eurozone nichts. Die für Juni erhobenen US-Erzeugerpreise stiegen indes stärker als prognostiziert.

Der Fokus wird nun auf dem Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) liegen, der am Abend veröffentlicht wird. Zudem äußern sich zur Wochenmitte auch wichtige Notenbanker zu Wort, darunter der Fed-Chef Jerome Powell.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich etwas schwächer.

Der DAX hatte den Mittwochshandel unbewegt bei 15.788,98 Indexpunkten beendet.

Beim DAX bleibt am Donnerstag ein erneuter Rekord in Reichweite. Die Indikationen weisen aber darauf hin, dass der Leitindex auf dem Weg dorthin zunächst wieder ein paar Punkte abgeben wird. Der derzeitige Mangel an Orientierung zeigt sich auch international, wo der Leitindex Dow Jones Industrial weiter hinter dem bisherigen Höchststand aus dem Mai zurück bleibt. In Asien war das Bild am Morgen nach Wachstumsdaten aus China auch durchwachsen. Das dortige Wirtschaftswachstum hat sich im zweiten Quartal nach dem Rekordstart ins Jahr etwas verlangsamt. Nach Einschätzung des Commerzbank-Experten Hao Zhou hat dies aber auch weitgehend den Markterwartungen entsprochen.

Im Fokus bleibt auch die Nachlese der jüngsten Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell, wonach es noch eine Weile dauern werde, bis die Wirtschaft so weit sei, dass über eine Reduzierung der geldpolitischen Unterstützung nachgedacht werden könne. Experte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank betonte, dass Powell daran festhielt, dass die hohe US-Inflation ein vorübergehender Effekt sei, auch wenn sie noch eine Weile andauern könnte.

Die Helaba verweist noch auf die Relevanz diverser US-Konjunkturdaten, darunter neueste Zahlen zur Industrieproduktion. "Mit grosser Aufmerksamkeit werden im Vorfeld wohl der Empire-State-und der Philly-Fed-Index verfolgt", heisst es von Seiten der Landesbank, die beide Stimmungsindikatoren am frühen Nachmittag auf einem hohen Niveau erwartet. "Alles in Allem wäre das Erholungs- und Wachstumsszenario der US-Wirtschaft damit intakt", fügten die Experten hinzu.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen waren am Mittwoch unentschlossen.

So hatte der Dow Jones mit einem kleinen Gewinn eröffnet und ging schlussendlich auch nur 0,13 Prozent höher bei 34.933,23 Punkten in den Feierabend. Dagegen schloss der NASDAQ Composite mit einem Verlust von 0,22 Prozent bei 14.644,95 Zählern, obwohl er zum Börsenstart noch klar zugelegt hatte.

Dass am Anleihemarkt die Renditen wieder deutlich zurückfallen, sorgte nur anfangs für etwas Kauflaune. Für die fallenden Renditen ist US-Notenbankchef Jerome Powell mit seinem Auftritt vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses verantwortlich. Anders als es die unerwartet stark gestiegenen Verbraucherpreise vom Vortag hätten erwarten lassen können, ließ sich aus dem vorab veröffentlichten Redetext keine Tendenz zu einer strafferen Geldpolitik herauslesen.

Das Zurückfahren der Anleihekäufe ("Tapering") durch die Notenbank sei noch ein gutes Stück entfernt, denn die Fortschritte am Arbeitsmarkt reichten bei weitem noch nicht aus, so Powell. Auch bekräftigte er frühere Aussagen, dass die Inflation in diesem Jahr zwar erhöht bleiben, dann aber sinken werde.

Derweil lief die Bilanzsaison weiter mit Geschäftszahlen der Großbanken Bank of America, Wells Fargo und Citigroup. Die Zahlen kamen mit Licht und Schatten.

ASIEN

Die wichtigsten Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 07 Uhr MEZ 1,0 Prozent und fällt auf 28.323,13 Punkte.

Grüne Vorzeichen sind unterdessen auf dem chinesischen Festland auszumachen, wo es für den Shanghai Composite 0,23 Prozent auf 3.536,71 Punkte nach oben geht. Kräftiger nach oben geht es in Hongkong. Dort gewinnt der Hang Seng 1,22 Prozent auf 28.126,52 Indexpunkte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX