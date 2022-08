ATX freundlich -- DAX stabil -- Börsen Asiens uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt legt zum Wochenstart zu, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. . Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt startet freundlich in die neue Woche.

So eröffnete der ATX etwas höher und steht auch anschließend im Plus.

Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen überwiegend positiv aus.

An den Finanzmärkten ist es zu einer kleinen Beruhigung gekommen, nach dem die Preiszahlen in den USA einen nachlassenden Inflationsdruck angezeigt haben. Am heutigen Montag ist mit wenig Impulsen zu rechnen, zumal in einigen Ländern der Eurozone ein Feiertag begangen wird, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Am Nachmittag könnten weitere Konjunkturdaten aus den USA Impulse liefern. Auf der Agenda stehen mit dem Empire State Index ein viel beachteter Frühindikator sowie der NAHB Hausmarktindex.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck.

So startete der DAX 0,38 Prozent höher bei 13.847,88 Punkten und pendelt inzwischen nur noch um die Nulllinie.

Zuletzt hatten Anzeichen einer nachlassenden US-Inflation den Börsen nach oben verholfen und diese Tendenz riss am vergangenen Freitag auch im New Yorker Handel nicht ab - mit einem anhaltend guten Lauf vor allem der Technologiewerte. "Es wäre aber zu früh, Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen ad acta zu legen", warnten die Experten der Landesbank Helaba am Morgen mit Verweis auf die weiter vorhandenen geopolitischen Risiken, "die schnell wieder durchschlagen könnten."

Während in den USA auch bei etwas geringerem Inflationsdruck die Zinsen zunächst wohl weiter erhöht werden und es - wie in der Eurozone - vor allem darum geht, wie gross der nächste Zinsschritt ausfallen wird, geht China den Weg der geldpolitischen Lockerung. Um der schwächelnden Wirtschaft zu helfen, senkte Chinas Zentralbank am Montag überraschend erstmals seit Januar den Zinssatz für einjährige Refinanzierungsgeschäfte mit den Banken. Jüngste Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte fielen schwach aus.

Unternehmensseitig warten am Montag auf die Anleger in Deutschland einige Nachzügler aus der Berichtssaison. So stehen aus dem Dax die Resultate des Konsumgüterkonzerns Henkel auf dem Programm. Henkel erhöhte die Umsatzprognose für das laufende Jahr.

WALL STREET

Die Wall Street verzeichnete am Freitag deutliche Gewinne.

Der Dow Jones tendierte während der Sitzung sukzessive nach oben verbuchte mit 33.761,05 Zählern einen Tagesgewinn in Höhe von 1,27 Prozent. Auch der technologielastige NASDAQ Composite erzielte markante Zuwächse und legte zum Handelsschluss um 2,09 Prozent auf 13.047,19 Zähler zu.

Einerseits schöpften die Anleger weiter Mut mit den sich verdichtenden Anzeichen, dass die Inflation in den USA möglicherweise ihren Höhepunkt gesehen haben könnte. Am Freitag unterboten auch noch die Importpreise für Juli die Prognosen. Andererseits fiel das Verbrauchervertrauen im August deutlich höher aus als erwartet. Marktteilnehmer deuteten dies als einen positiven Hinweis für die Konsumentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten. <

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte im September werde aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent eingepreist, merkte Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote Bank, an. "Ein einfacher Anstieg der Energiepreise könnte die Fed-Falken aber leicht zurück auf den Plan bringen und die Stimmung ändern", fügte sie hinzu.

"Die Daten häufen sich, die darauf hindeuten, dass die Inflation überwunden ist", sagte Jamie Cox, geschäftsführender Gesellschafter der Harris Financial Group: "Die Fed muss nicht mehr die geldpolitische Notbremse ziehen, und das ist auch gut so. Eine weiche Landung ist in Sicht."

Möglicherweise ist dies aber zu optimistisch gedacht. Denn die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, sagte, der Kampf der Zentralbank gegen die steigende Inflation sei noch nicht vorbei. In einem Interview meinte sie, die Inflationsdaten für Juli seien "insofern bedeutsam, als sie zeigen, dass wir eine gewisse Verbesserung sehen, aber sie sind kein Sieg." Daly fügte allerdings hinzu, dass sie für die nächste Fed-Sitzung im September eine Zinserhöhung um "nur" 50 Basispunkte erwarte, nachdem die letzten beiden Zinserhöhungen um 75 Basispunkte aggressiver ausgefallen waren.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der Nikkei aktuell (06:40 Uhr) einen Gewinn von 1,20 Prozent bei 28.890,94 Punkten. Die japanische Wirtschaft ist das dritte Quartal in Folge gewachsen und erholt sich damit weiter von den Folgen der Corona-Pandemie. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Zeitraum April bis Juni annualisiert um 2,2 Prozent, gestützt von einem Anstieg bei den Konsum- und Investitionsausgaben.

Der Shanghai Composite verliert dagegen 0,06 Prozent auf 3.274,87 Einheiten. Der Hang Seng gibt 0,28 Prozent auf 20.118,79 Zähler ab.

Marktteilnehmer verweisen auf Sorgen über eine Verlangsamung der Kreditnachfrage in China, nachdem Daten zu Yuan-Krediten am Freitag hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Einige Anleger sind besorgt, dass die Daten eine Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten widerspiegeln könnten, so KGI Research in einem Kommentar.

Die chinesische Industrieproduktion ist im Juli mit einem Anstieg um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Die chinesische Zentralbank hat indessen zur Stützung der Wirtschaft die Zinssätze sowohl für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität als auch für die siebentägigen Reverse-Repo-Geschäfte um 10 Basispunkte gesenkt, zudem wurde Liquidität zuführte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX