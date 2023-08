Konjunktursorgen angesichts schwacher China-Daten: ATX und DAX geben ab -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Der DAX gibt ebenfalls deutlich nach. An den asiatischen Börsen zeigte sich am Dienstag ein uneinheitliches Bild: Während es in Japan bergauf ging, sanken die chinesischen Börsen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse gibt am Dienstag leichte Anfangsgewinne rasch ab und dreht ins Minus.

So notierte der ATX kurz nach Handelsstart zwar 0,11 Prozent fester bei 3.151,83 Punkten, rutscht dann aber schnell unter die Nulllinie.

Vor dem Hintergrund enttäuschender Wirtschaftsdaten hat Chinas Zentralbank überraschend an der Zinsschraube gedreht. Wie die Notenbank mitteilte, wurde der Leitzins für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit von zuvor 2,65 auf 2,5 Prozent gesenkt. Es ist die zweite Zinssenkung seit Juni und der stärkste Zinsschritt seit 2020. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung der Zinsentscheidung legte das Pekinger Statistikamt Konjunkturdaten vor, die erneut überwiegend schwächer als erwartet ausfielen.

Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im August hingegen überraschenderweise aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 2,4 Punkte auf minus 12,3 Zähler. Analysten hatten mit einer erneuten Verschlechterung auf im Schnitt minus 14,9 Punkte gerechnet. Die Bewertung der Konjunkturlage in Deutschland verschlechterte sich hingegen stark.

Am Nachmittag stehen in den USA unter anderem noch der Empire-State-Index sowie die US-Einzelhandelsumsätze zur Veröffentlichung an.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag bergab.

So wird der DAX gewann zum Auftakt marginale 0,03 Prozent auf 15.909,57 Punkte, dringt dann aber tief in die Verlustzone ein.

Der DAX bewegt sich weiter in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15.700 und gut 16.000 Zählern. Vor allem Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur, insbesondere aber der in China hatten die Aktienmärkte zuletzt gebremst. Von dort gibt es am Morgen erneut schlechte Nachrichten: Sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion blieben im Juli hinter den Erwartungen zurück. Um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen, dreht die chinesische Zentralbank indes erneut an der Zinsschraube. Der Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit wurde gesenkt.

WALL STREET

Der US-Leitindex zeigte sich am Montag zurückhaltend.

Der Dow Jones Index pendelte nach einem stabilen Start auch weiterhin um die Nulllinie. Schlussendlich ging er mit einem geringfügigen Plus von 0,07 Prozent bei 35.307,63 Punkten aus dem Montagshandel. Dagegen konnte der technologielastige NASDAQ Composite seine anfänglichen Verluste abschütteln und deutlich in grünes Terrain vorrücken. Zur Schlussglocke gewann er somit 1,05 Prozent auf 13.788,33 Zähler.

Die anhaltenden Unsicherheiten über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank sorgen übergeordnet weiter für Zurückhaltung. Auch nach den Konjunkturdaten der vergangenen Woche bleibt die Sorge, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen könnte. Allerdings gibt es auch Argumente, die dafür sprechen, dass der Zinsgipfel bereits erreicht sein könnte. Weitere Daten, die Aufschluss geben könnten, standen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

Dazu kommen neue Sorgen aus China, wo die Immobilienkrise wieder aufflammt. Nachdem das Immobilienunternehmen Country Garden jüngst Schuldenzahlungen nicht bedient hatte, ließ das Unternehmen nun den Handel mit einem Teil seiner Anleihen aussetzen, um den Ausverkauf zu stoppen. Dem größten noch existierenden Immobilienentwickler droht ein ähnliches Schicksal wie vor zwei Jahren dem Immobilienriesen China Evergrande . Country Garden rechnet für das erste Halbjahr angesichts der Krise im Immobiliensektor mit einem Verlust von umgerechnet 7,6 Milliarden Dollar. Daneben gab es erneut schwache Konjunkturdaten aus China. Die Kreditvergabe ist im Juli auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken und unter den Erwartungen geblieben. Die Kreditdaten bestätigten "die Abwärtsspirale, die die chinesische Wirtschaft heimsucht", so die Ökonomen von Nomura.

ASIEN

Die Börsen in Fernost liefen am Dienstag in verschiedene Richtungen.

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei letztlich 0,56 Prozent auf 32.238,89 Zähler.

In China verlor der Shanghai Composite bei Handelsende 0,07 Prozent auf 3.176,18 Einheiten. In Honkong gab der Hang Seng derweil 1,01 Prozent auf 18.581,11 Punkte ab.

Die Börse in Tokio zeigte sich am Dienstag von den Verlusten zu Beginn der Woche erholt, während die Tendenz an den chinesischen Aktienmärkten erneut nach unten zeigte - wenn auch eher moderat.

In Shanghai und Hongkong ging es nach unten. An den chinesischen Plätzen bremsten weiter die maue Konjunktur und die anhaltenden Probleme von Unternehmen aus dem Immobiliensektor die Kauflaune. Die jüngste Enttäuschung kam von den Industrieproduktionsdaten. Sie zeigten für Juli zwar ein Plus von 3,7 Prozent zum Vorjahr, dagegen hatten Ökonomen mit 4,6 Prozent aber einiges mehr erwartet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX