Wall Street im Plus -- ATX und DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

An der Wall Street werden am Dienstag wieder Gewinne verbucht. Der heimische Aktienmarkt und der deutsche DAX legen derweil zu. Asiens Indizes fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zieht am Dienstag kräftig an.

Der ATX hat gering fester eröffnet, fiel dann vorübergehend ins Minus und kann inzwischen wieder klar ein grünes Vorzeichen ausweisen.

Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich nach einem verhaltenen Handelsauftakt zuletzt freundlich.

Unterstützung lieferten besser als erwartet ausgefallene Daten aus Deutschland. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im September überraschend aufgehellt. Der entsprechende Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg auf den höchsten Stand seit Mai 2000. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang gerechnet. Außerdem hat sich die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage unerwartet deutlich verbessert.

Außerdem startet in den USA die zweitägige Zinssitzung der Notenbank Federal Reserve (Fed), deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden.

DEUTSCHLAND

Die Anleger an der deutschen Börse greifen am Dienstag zu.

Der DAX startete 0,21 Prozent stärker bei 13'220,81 Stellen, rutschte dann vorübergehend in die Verlustzone ab und bewegt sich inzwischen wieder auf grünem Terrain.

Inzwischen hat sich nach guten Konjunkturdaten eine leicht optimistische Haltung durchgesetzt. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich überraschend aufgehellt. Laut dem Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg der von ihm erhobene Indikator im September. Analysten hatten hingegen im Mittel mit einem Rückgang gerechnet. "Die Konjunkturerwartungen sind überraschend gestiegen und liegen nun auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000", sagte Volkswirt Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba. Die Zahlen legten eine kräftige Erholung der Wirtschaft im dritten Quartal nahe.

WALL STREET

An der Wall Street geht es am Dienstag erneut bergauf.

Der Dow Jones startete 0,52 Prozent fester bei 28.139,76 Punkten in den Handel und kann auch anschließend Zuschläge verbuchen. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls mit einem deutlichen Plus von 1,24 Prozent bei 11.193,96 Stellen. Im weiteren Verlauf bleibt er auf grünem Terrain.

Überraschend gute Konjunkturdaten aus China hätten die Stimmung nach dem erfreulichen Wochenstart weiter aufgehellt, schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe. Der besser als erwartet ausgefallene Frühindikator Empire State Index, der die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York misst, hatte ebenso wie die überraschend gesunkenen US-Verbraucherpreise keinen großen Kurseinfluss. Noch vor dem Börsenstart stehen weitere Daten zur heimischen Industrieproduktion und -auslastung auf der Agenda.

Den entscheidenden Unterschied könnte Erlam zufolge in dieser Woche aber der am Mittwoch anstehende Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed machen. Nachdem die Währungshüter ihr geldpolitisches Rahmenwerk geändert hätten, sei nun die erste Gelegenheit, es auch anzuwenden. Große Weichenstellungen werden Beobachtern zufolge indes nicht erwartet.

Dass Apple im Handelsverlauf neue Produkte vorstellen will, beschert den zuletzt schwankungsfreudigen Aktien ein Plus. Diesmal ist aber nicht - wie um diese Zeit üblich - mit neuen iPhone-Modellen zu rechnen. Die nächste Generation der Apple -Smartphones wird nach Verzögerungen durch die Corona-Krise erst im Oktober erwartet. Auf dem besucherlosen Event im Apple Park in Cupertino (Kalifornien), das live im Web übertragen wird, sollen stattdessen neue Modelle der Computer-Uhr Apple Watch vorgestellt werden. Branchenbeobachter erwarten ausserdem ein aufgefrischtes Modell des Tablet-Computers iPad Air.

ASIEN

Die asiatischen Börsen schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,44 Prozent bei 23'454,89 Zählern.

Dagegen ging es in China aufwärts. Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,51 Prozent auf 3'295,68 Punkte. In Hongkong legte der Hang Seng daneben um 0,38 Prozent auf 24'732,76 Indexeinheiten zu.

Dass der Markt nicht stärker zulegte, war wohl der Aufwertung des Yuan geschuldet. Erstmals seit Mai 2019 mussten für einen US-Dollar weniger als 6,80 Yuan gezahlt werden. Das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, der wachsende Handelsbilanzüberschuss und die hohe Zinsdifferenz zu den USA stützten die chinesische Währung, sagte Khoon Goh, Leiter der Asien-Researchabteilung von ANZ. Stützend dürften ferner auch Erwartungen wirken, dass chinesische Anleihen in den World Government Bond Index (WGBI) von FTSE Russel aufgenommen werden, fügte der Analyst hinzu.

Während es an den chinesischen Börsen auch dank guter Konjunkturdaten weiter nach oben ging, lastete auf dem japanischen Aktienmarkt der stärkere Yen. Ein fester Yen ist negativ für exportorientierte japanische Unternehmen.

China meldete am Dienstag ein überraschend deutliches Wachstum seiner Industrieproduktion im August. Die Umsätze im Einzelhandel stiegen im vergangenen Monat ebenfalls, und zwar erstmals in diesem Jahr. Die Wirtschaftsaktivität sei das denkbar stärkste Signal, dass es mit der chinesischen Wirtschaft stetig wieder aufwärts gehe, kommentierte Stephen Innes von Axicorp die Industriedaten. Sofern Covid-19 unter Kontrolle bleibe, könne man davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft weiter erhole, zumal die Politik mit unterstützenden Maßnahmen die Voraussetzungen dafür schaffe.

Ein Thema an der Tokioter Börse war auch die Wahl von Yoshihide Suga zum neuen Vorsitzenden der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans (LDP) am Vortag. Suga dürfte nun am Mittwoch vom japanischen Parlament zum neuen Premierminister gewählt werden. Der amtierende Regierungschef Shinzo Abe tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX