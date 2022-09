US-Inflationsdaten wirken nach: ATX und DAX vor Handelsstart höher -- Asiens Börsen unterschiedlich

Der heimische wie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag vorbörslich höher taxiert. An den asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag stabiler erwartet.

Der ATX zeigt sich vorbörslich leicht im Plus.

Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstag. Im Blick steht auch der Verfall der Futures und Optionen am Freitag. Da hier die größten offenen Vom Umfeld kommen keine großen Impulse.

Aus den USA kommt am Nachmittag ein Reigen von Konjunkturdaten. Impulse dürften vor allem von den US-Einzelhandelsumsätzen ausgehen sowie vom Konjunkturindex der US-Notenbankfiliale in Philadelphia und der Industrieproduktion. Die Daten könnten die Zinsdiskussion beeinflussen: Am Mittwoch hatte der Markt zeitweise zu mehr als 30 Prozent eine US-Leitzinserhöhung um 100 Basispunkte auf der Sitzung der Fed in der kommenden Woche eingepreist.

Am Mittwoch standen die US-Erzeugerpreise im Fokus der Anleger.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird vorbörslich mit eichten Aufschlägen erwartet.

Der DAX wird vor Handelsstart leicht höher taxiert.

Wie tags zuvor an der Wall Street wird nun auch im DAX am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch erwartet.

Geschockt von der hohen US-Inflation war der DAX zuletzt in zwei Tagen um bis zu 4,5 Prozent von seinem Erholungshoch bei 13'564 Punkten im Bereich der 100-Tage-Linie abgesackt. Nach dem unerwartet deutlichen Preisauftrieb für die Verbraucher habe die Abschwächung auf Herstellerebene am Vortag geholfen, die Gemüter wieder etwas zu beruhigen, hiess es bei der Credit Suisse. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene stärker als erwartet abgeschwächt, wie gestern bekannt wurde.

Davon ungeachtet wächst aber die Überzeugung der Experten, dass die US-Notenbank ihren restriktiven Zinskurs weiterfährt, selbst wenn das Wachstum leidet. Die Erwartungen der Schweizer Bank für den US-Zins sind nach den jüngsten Daten um 50 Prozentpunkte gestiegen. Letztlich rechnen sie nun damit, dass die Fed den Leitzins schrittweise bis auf 4,50 Prozent anzieht.

WALL STREET

Nach dem Inflations- und Zinsschock und hohen Kursverlusten am Vortag blieben die Anleger an den US-Börsen vorsichtig.

Der Dow Jones präsentierte sich zum Start mit einem kleinen Zuschlag und notierte im Anschluss etwas leichter. Er ging jedoch 0,10 Prozent höher bei 31.135,09 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite eröffnete den Handel derweil stärker bei und zeigte sich im weitern Verlauf stärker. Zu Handelsende zeigte sich ein Plus von 0,74 Prozent auf 11.719,68 Einheiten.

Nach dem heftigen Ausverkauf vom Dienstag blieb eine Erholung an den US-Börsen zur Wochenmitte zunächst aus.

Grund für die Zurückhaltung der Anleger war die hohe Inflation in den USA. Die am Mittwoch veröffentlichten Erzeugerpreise (PPI) für August vermochten das beunruhigende Bild nicht zu korrigieren, das die Verbraucherpreise (CPI) am Dienstag gezeigt hatten. Insgesamt gingen die Erzeugerpreise im August auf Monatssicht zwar wie erwartet um 0,1 Prozent zurück, in der Kernrate stiegen sie jedoch etwas stärker als von Ökonomen prognostiziert.

"Trotz der bisherigen Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft könnte eine Rezession immer noch bevorstehen, da der Straffungszyklus möglicherweise ausufert", warnte denn auch Craig Erlam vom Broker Oanda.

Bei den Einzelwerten standen die Alphabet-Aktien wegen der Entscheidung des Gerichts der EU im Fokus. Dieses hatte die Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission für Google im Wesentlichen bestätigt.

ASIEN

Am Donnerstag weisen die Börsen in Asien unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio notiert der Nikkei zeitweise 0,17 Prozent höher bei 27.866,14 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,44 Prozent auf 3.191,04 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng indes zuletzt 0,23 Prozent auf 18.890,78 Einheiten (08.00 Uhr MEZ).

Nach dem heftigsten Sinkflug seit zwei Wochen am Vortag erholen sich die asiatischen am Donnerstag etwas. Die Wall Street hatte es am Vorabend nach dem dortigen Ausverkauf vorgemacht.

Japan wartet wegen drastisch gestiegener Kosten für Ernergieimporte mit einem Rekordhandelsbilanzdefizit auf, die Exporte im August stiegen zwar deutlich, blieben aber hinter den Erwartungen zurück. Und aus China werden neue Wirtschaftsstimuli gemeldet, die aber mehr den Argwohn über die schlechte Verfassung der dortigen Konjunktur nähren. So wurde unter anderem die Steuerstundung für kleinere Unternehmen verlängert.

"Das Ausbleiben einer klaren Lösung in der chinesischen Covid-19-Politik und die Ungewissheit über eine weitere Abschwächung der wirtschaftlichen Bedingungen bleiben ein Belastungsfaktor für die Risikostimmung", sagt IG-Marktanalyst Yeap Jun Rong. !-- sh_cad_19

