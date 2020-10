ATX und DAX deutlich leichter -- Börsen in Asien in Rot

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex weisen am Donnerstag klare Verluste aus. Die asiatischen Märkte geben am Donnerstag nach.

AUSTRIA

Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag deutlich leichter.

Der Leitindex ATX hat deutlich schwächer eröffnet und liegt auch im weiteren Handelsverlauf tief in der Verlustzone.

Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich klar tiefer. Marktbeobachter verweisen auf negative Vorgaben von der Wall Street und aus Asien.

Zudem lasten die rekordhohen Anstiege an Neuinfektionen mit COVID-19 in einigen Ländern in Europa merklich auf der Stimmung. Auch die Tatsache, dass in den USA ein Konjunktur-Hilfspaket vermutlich nicht mehr vor der US-Präsidentschaftswahl verabschiedet wird, belastet nach Einschätzung der Helaba-Analysten. "Die Risikoaversion ist wieder auf dem Vormarsch", formulierten die Experten.

Auf Unternehmensebene setzt sich der Mangel an Nachrichten am heimischen Aktienmarkt fort.

Der deutsche Leitindex muss am Donnerstag starke Verluste verbuchen.

Der DAX steht aktuell tief im Minus, nachdem er schon 1,55 Prozent leichter bei 12.826,13 Punkten gestartet war.

Steigende Corona-Infektionszahlen und triste Vorgaben der Überseebörsen belasten den deutschen Aktienmarkt.

Der DAX hatte nach einer schwächeren zweiten Septemberhälfte seit Oktoberbeginn wieder angezogen und die Hürde von 13 000 Punkten übersprungen. Doch ging dem deutschen Leitindex angesichts der grassierenden Pandemie zuletzt die Puste aus. An den Handelsplätzen in Asien gaben die Kurse am Donnerstag ebenfalls nach, so wie auch die Indizes in den USA am Vortag schwächer geschlossen hatten.

Für Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen mehr als 6600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages. Zwar habe sich der Dax zuletzt noch erstaunlich robust gezeigt, heißt es am Markt, gleichwohl rechnen einige Beobachter nun mit anziehendem Verkaufsdruck an den Börsen: "Spätestens jetzt dürften die ersten Anleger kalte Füße bekommen. Erste Gewinnmitnahmen sollten angesichts der unsicheren Lage zunächst nicht verwunderlich sein", befürchtet etwa Marktexperte Timo Emden.

Aktuell bleibt auch ein weiterer Belastungsfaktor die politische Starre in den USA: Dort befinden sich die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres Konjunkturprogramm zur Abfederung der Corona-Krise weiter in der Sackgasse. US-Finanzminister Steven Mnuchin hält eine Einigung noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November für schwierig. Zudem hält die Unsicherheit hinsichtlich des künftigen Verhältnisses der EU zu Grossbritannien an.

WALL STREET

Zur Wochenmitte ging es an den US-Börsen abwärts.

Der Dow Jones wies zur Börseneröffnung ein leichtes Plus von 0,18 Prozent auf 28.731,30 Punkte aus, rutschte im Verlauf aber ab und schloss mit einem Abschlag von 0,58 Prozent bei 28.514,63 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite ging ebenfalls mit Verlusten aus dem Handel, hier stand ein Minus von 0,80 Prozent auf 11.768,73 Punkte zu Buche.

Nach dem Rücksetzer vom Dienstag sind die ersten Käufer an der Wall Street zur Wochenmitte schnell wieder in Deckung gegangen. Mit dem näher heranrückenden US-Präsidentschaftswahlen, der Hängepartie um das US-Konjunkturpaket und den zunehmenden COVID-19-Neuinfektionen bleibe der Risikoappetit überschaubar, bemerkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. "Viele Anleger warten derzeit vergeblich auf den Startschuss einer Jahresendrally. Mit der wieder Fahrt aufnehmenden Berichtssaison in den Vereinigten Staaten könnten die schwelenden Belastungsfaktoren aber zumindest kurzfristig überdeckt werden", glaubt der Experte.

Bereits vorbörslich legten unter anderem Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo und UnitedHealth ihre Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

ASIEN

Für Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Abschlag von 0,51 Prozent auf 23.507,23 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,26 Prozent auf 3.332,18 Stellen. In Hongkong gibt der Hang Seng aktuell (06:52 Uhr) um 2,04 Prozent auf 24.163,44 Punkte nach.

Die ostasiatischen Aktienmärkte sind am Donnerstag der leichteren Tendenz an der Wall Street gefolgt. Dort hatten die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen für Verkaufsneigung gesorgt, ebenso das weiter nicht zustandekommende nächste große Hilfspaket für die US-Wirtschaft.

In Schanghai hieß es, die jüngste Erholung des Konsums in China während der sogenannten "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag dürfte zunächst eingepreist sein. Zugleich war in Hongkong von Enttäuschung darüber die Rede, das Chinas Präsident Xi Jinping wider Erwarten bei einer Reise in die Wirtschafts- und Technologiehochburg Shenzhen keine konkreten weiteren Stimuli signalisiert habe. Dennoch lebe die Hoffnung fort, dass weitere fiskalische Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft später im Oktober beim Nationalen Volkskongress beschlossen werden dürften, so KGI Securities.

