ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

Der heimische Markt hat am Freitag ebenso wie der deutsche Leitindex mit grünen Vorzeichen eröffnet. Die Börsen in Fernost entwickeln sich am Freitag überwiegend freundlich.

AUSTRIA

Die Wiener Börse hat am Freitag stärker eröffnet.

Zu Handelsbeginn notiert der Leitindex ATX 0,6 Prozent höher bei 3.207 Indexpunkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen in den Freitagshandel starten.

Zur Börseneröffnung liegt der DAX 0,62 Prozent im Plus bei 13.261,72 Punkten.

Positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China machen am Freitag einen neuen Angriff auf das Jahreshoch im DAX möglich. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex mit 13'308 Punkten einen weiteren Höchststand seit Januar 2018 erreicht.

Die Devisenexperten der Commerzbank verwiesen auf Aussagen von Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, dass das Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China nur noch 'wenige Federstriche' benötige. "Das war genau das, was nötig war, um die gedrückte Marktstimmung der letzten Tage aufzuhellen", schrieben sie. Allerdings entspreche dies ziemlich genau der Rhetorik von Finanzminister Steven Mnuchin. Dieser habe ein Abkommen zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften schon vor Monaten als "zu 99 Prozent" fertig bezeichnet.

Unternehmensseitig wird am Freitag deutlich ruhiger zugehen als in den vergangenen Tagen. Die Berichtssaison nähert sich ihrem Ende.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Donnerstag ruhig zu.

Der Dow Jones pendelte im Handelsverlauf um die Nulllinie und ging schlussendlich bei 27.783,26 Zählern kaum verändert in den Feierabend. Auch die Techwerte kamen am Donnerstag nicht in Schwung: der NASDAQ Composite ging mit einem leichten Minus von 0,04 Prozent bei 8.479,02 Punkten aus dem Handel.

Nach den Rekordständen zur Wochenmitte verlief der Donnerstagshandel an der Wall Street in ruhigen Bahnen. Schwache Konjunkturdaten aus China führen den Investoren wieder vor Augen, dass der weiter andauernde Handelsstreit negative Auswirkungen hat. So schwächte sich das Wachstum der Industrie-Produktion im Oktober überraschend stark ab. Auch das Wachstum der japanischen Wirtschaft war im dritten Kalenderquartal schwächer als prognostiziert. Aktuell stockten die Verhandlungen, weil China sich beim Kauf von Agrarerzeugnissen aus den USA nicht auf eine bestimmte Summe festlegen wolle, berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt mit zusätzlichen Strafzöllen gedroht, sollte der Streit nicht bald beigelegt werden.

Kaum Impulse brachten die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Der Inflationsdruck auf Erzeugerebene in den USA hat im Oktober abgenommen. Die Erzeugerpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten einen Preisanstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenversicherung hat deutlicher als erwartet zugelegt. Sie stieg um 14'000 auf 225'000. Volkswirte hatten ein Plus auf 215'000 vorhergesagt. Im Verlauf folgen dann noch die offiziellen Öllagerdaten für die Vorwoche.

Zudem ging im US-Kongress die Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell weiter. Er hatte am Vortag erneut eine Zinssenkungspause signalisiert.

ASIEN

Zum Wochenausklang dominieren positive Vorzeichen an den Börsen in Ostasien.

In Japan gewinnt der Nikkei aktuell (07:15 Uhr) 0,56 Prozent auf 23.317,55 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aber um 0,23 Prozent auf 2.903,04 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong klettert hingegen um 0,14 Prozent auf 26.361,32 Einheiten.

Die Anleger greifen wieder zu Aktien, nachdem der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten ein baldiges Ende des Handelsstreits in Aussicht gestellt hat. Eine Einigung sei nah, sagte Larry Kudlow am Donnerstag beim Council on Foreign Relations, einer privaten US-Denkfabrik. US-Präsident Donald Trump sei sehr zufrieden mit den bislang gemachten Fortschritten, aber noch nicht bereit, einem Abkommen zuzustimmen. Zuvor hatten Vertreter der chinesischen Seite ein Zurückfahren der Strafzölle als Voraussetzung für eine Einigung genannt. US-Vertreter wiederum hatten argumentiert, dass China noch nicht genügend Zugeständnisse gemacht habe, damit die Zölle gesenkt werden könnten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa