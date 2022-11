Teils kräftige Gewinne in Asien

In Fernost haben am Dienstag die Käufer die Oberhand.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig bewegt.

Der ATX verbuchte kurz nach Handelsbeginn Gewinne. Im Verlauf rutschte er ins Minus, im Laufe des Nachmittags konnte er seine Verluste jedoch wieder abschütteln und beendete die Sitzung schließlich marginale 0,06 Prozent höher bei 3.205,70 Punkten.

Marktbeobachter sprachen von einem ruhigen und lustlosen Geschäft zu Wochenbeginn. Zuletzt hatten vor allem der nachlassende Zins- und Inflationsdruck sowie die etwas weniger strengen Corona-Maßnahmen in China unterstützt. Auch auf Medienberichte über geplante umfangreiche Maßnahmen Chinas, um den kriselnden Immobiliensektor des Landes zu stützen, wurde verwiesen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb eher dünn. Auch datenseitig gab zu Wochenbeginn keine allzu starken Impulse. In der Eurozone ist die Industrieproduktion im September stärker als erwartet gestiegen, wurde am Vormittag bekannt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Montag freundlich.

Der DAX startete höher in die neue Woche und baute seine Gewinne im weiteren Verlauf aus. Letztlich legte er um 0,62 Prozent auf 14.313,30 Zähler zu.

"Die Masse der Marktteilnehmer wird jetzt erst einmal abwarten, ob weitere Daten den nachlassenden Inflationsdruck bestätigen oder ob die Börsen zu viel vorweggenommen haben", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Andererseits ist der Preis für Gas am Terminmarkt TTF per Dezember jüngst zeitweise auf knapp 100 Euro je Megawattstunde gefallen, so dass diese günstige Entwicklung bei den Energiepreisen die Stimmung weiterhin stützen sollte.

Im Blick steht nun der Beginn des G20-Gipfels auf Bali mit dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Entspannungssignale bei den wirtschaftlichen Differenzen zwischen den beiden Großmächten könnten die Stimmung an den Börsen ebenfalls stützen, heißt es am Markt. "Alles, was in den angeschlagenen Beziehungen zwischen den beiden Großmächten für positive Impulse sorgen kann, ist am Markt willkommen", so CMC Markets. Im Sommer habe der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan schließlich noch für Unmut gesorgt.

WALL STREET

Nach der jüngsten Rally herrschte am Montag an den US-Börsen Zurückhaltung.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,62 Prozent bei 33.537,16 Punkten. Der NASDAQ Composite gab daneben 1,12 Prozent auf 11.196,22 Zähler nach.

Ende der vergangenen Woche hatten Hoffnungen auf moderatere Zinserhöhungen die Märkte angetrieben. Ausgelöst wurden diese am Donnerstag durch eine etwas deutlicher als erwartete Abschwächung der Verbraucherpreise im Oktober. Daraufhin war die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen deutlich gefallen, während die technologielastige Nasdaq-Börse deutlich nach oben geklettert war. Sie hatte zuletzt stark unter der Aussicht auf ein weiterhin sehr straffes Vorgehen der Notenbank Fed gelitten.

Nun folgte eine kleine Gegenbewegung: Die Renditen zogen wieder etwas an. Der US-Dollar legte gegenüber vielen anderen wichtigen Währungen zu. Die Experten der Postbank verwiesen auf Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller. Dieser sagte, dass in der Inflationsbekämpfung noch eine "weite Strecke zu gehen" sei.

ASIEN

An den Börsen in Asien geht es im Dienstagshandel bergauf.

In Tokio zeigt sich der Nikkei zeitweise 0,20 Prozent höher bei 28.018,21 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen zeitweise 1,35 Prozent auf 3.125,15 Zähler nach oben. In Hongkong geht es für den Hang Seng zeitweise kräftige 3,75 Prozent auf 18.280,34 Zähler nach oben.

Trotz nur durchwachsener Konjunkturdaten aus China geht es am Dienstag gerade dort an den Aktienmärkten nach oben. Und auch, dass die chinesische Notenbank die Leitzinsen beibehalten und nicht etwa gesenkt hat, tut der guten Stimmung keinen Abbruch.

Die chinesische Industrieproduktion hat im Oktober im Vergleich zum Vormonat etwas an Schwung verloren, aber immerhin die Markterwartung um einen Tick übertroffen. Die Einzelhandelsumsätze sanken dagegen im Oktober leicht und verfehlten zudem die Markterwartung.

Händler sprechen von steigendem Optimismus, dass es trotz aller Differenzen eine Annäherungen in den Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und China geben könnte. Am Rande des G20-Gipfels auf Bali hatten sich die Präsidenten Xi Jinping und Joe Biden zu Konsultationen getroffen. "Das Treffen am Montag zwischen US-Präsident Biden und dem chinesischen Präsidenten Xi könnte helfen, die Spannungen zwischen den beiden Staaten abzubauen", sagt MUFG-Devisenanalyst Jeff Ng. Gleichwohl gibt es auch kritische Stimmen, die den Optimismus für übertrieben halten und das weiterhin Trennende zwischen beiden Staaten betonen. Insofern bleiben Händler vorsichtig, was die Nachhaltigkeit der Aufschläge an den chinesischen Börsen betrifft.

