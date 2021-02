ATX und DAX vorbörslich minimal höher -- Asiens Börsen stärker

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften den Dienstagshandel mit leicht positiver Tendenz beginnen. Die Märkte in Fernost können am Dienstag Gewinne verbuchen.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt dürften am Dienstag keine großen Sprünge gemacht werden.

Der ATX weist vorbörslich eine leicht positive Tendenz aus.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag zur Eröffnung etwas höher erwartet. Während die Wall Street wegen des Feiertags Presidents' Day geschlossen blieb und in China noch das Neujahresfest gefeiert wird, geben die anderen asiatischen Börsen die Richtung vor. Zudem sollten die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung die europäischen Aktien weiter beflügeln. "Der britische Aktienmarkt sollte weiterhin überdurchschnittlich gut abschneiden, da die rasche Impfung die Investoren dazu veranlasst, die Aussichten für die wirtschaftliche Erholung Grossbritanniens neu zu bewerten", so Jeffrey Halley, Senior Market Analyst bei Oanda. Ansonsten steht am Vormittag der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen per Februar im Fokus, der mit 59,8 Punkten etwas schwächer erwartet wird. Hier dürften nach Einschätzung der DZ Bank der schleppende Impfbeginn und die im Moment noch fehlenden Perspektiven auf eine vollständige Lockerung der Corona-Einschränkungen wieder etwas auf die Stimmung gedrückt haben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte etwas höher ins den Tag starten

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit leichten Gewinnen.

Vor einer Woche hatte der DAX mit 14.169 Punkten sein Rekordhoch erreicht. Kursgewinne in Asien hielten die Stimmung hoch, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. An der Wall Street war feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Dem Impf-Optimismus dürften neue Rekorde an den Aktienmärkten folgen, so Hewson. In den USA waren der marktbreite S&P 500 wie auch der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 vor dem Wochenende bereits voran gelaufen.

WALL STREET

Der Handel an den US-Börsen ruht am Montag.

Der Dow Jones rettete sich am Freitag in den letzten Handelsminuten ins Plus und legte um 0,09 Prozent auf 31.458,40 Punkte zu. Auch der NASDAQ Composite tendierte am Freitag bergauf und schloss um 0,50 Prozent höher auf 14.095,47 Zählern.

Am Montag wird in New York anlässlich des "George Washington Day" nicht gehandelt.

ASIEN

Am Dienstag geht es an den Märkten in Asien aufwärts. Auf dem chinesischen Festland bleiben die Märkte weiter aufgrund der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert aktuell (7.19 Uhr MEZ) 1,25 Prozent im Plus bei 30.459,46 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am vergangenen Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3.655,09 Punkte nach oben. Der Handel bleibt hier noch bis einschließlich Mittwoch geschlossen. In Hongkong geht es derweil für den Hang Seng 1,51 Prozent hoch auf 30.628,38 Zähler. Es ist der erste Handel seit vergangenem Donnerstag.

KGI Securities in Hongkong spricht exemplarisch von einer weiter risikobereiten Stimmung vor dem Hintergrund des weltweit laufenden Impfstoffeinsatzes gegen das Coronavrirus und der Aussichten auf eine konjunkturelle Erholung. Dazu passt, dass der Yen weiter zurückfällt, der traditionell als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Das sorgt zusätzlich für Rückenwind am japanischen Aktienmarkt. In der gesamten Region gehören Papiere aus dem Ölsektor zu den grösseren Gewinnern, weil auch die Ölpreise weiter steigen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX