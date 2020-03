Corona-Krise belastet: Wall Street tiefrot -- ATX bricht ein -- DAX fällt unter 9.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Abgaben

Der heimische Markt befindet sich am Montag erneut im Sinkflug. Der deutsche Leitindex knickt ein. An der Wall Street stürzen die Kurse zum Wochenstart erneut ab. Die Märkte in Fernost verzeichneten ebenfalls deutliche Abgaben.

AUSTRIA

In Wien geht es zum Wochenstart erneut steil abwärts.

Der Leitindex ATX verbuchte im frühen Handel am Montag bereits ein enormes Minus von mehr als 7 Prozent und rutscht im weiteren Verlauf sogar noch tiefer ab.

Die Wiener Börse ist am Montag tiefrot in die neue Woche gestartet und hat ihren Kursrutsch damit fortgesetzt. Bereits am Vormittag hatte der Wiener Leitindex in einem von Sorgen um das Coronavirus massiv belasteten Umfeld mit dramatischen Abschlägen notiert. Erst in der Vorwoche hatte der ATX mit einem einzelnen Tagesverlust von mehr als 13 Prozent den schwächsten Handelstag seiner Geschichte verzeichnet. Seit Jahresbeginn liegt der Index derzeit schon mehr als 44 Prozent im Minus und hat sich damit fast halbiert. Die weltweiten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus, die inzwischen von Ausgangsbeschränkungen über Geschäftssperren bis zu Grenzschließungen reichen, verunsichern die Anleger massiv und belasten die Geschäftserwartungen der meisten Konzerne. Der Nationalrat hatte am Sonntag ein Gesetz zur Eindämmung der Pandemie angenommen und damit neben Einschränkungen des öffentlichen Lebens auch Mittel für wirtschaftliche Hilfe genehmigt. Auch Zentralbanken weltweit - allen voran die Federal Reserve - reagierten mit Zinssenkungen und geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen auf die drohenden Auswirkungen der Lungenkrankheit, konnten die Börsenstimmung damit aber nicht entscheidend beeinflussen.

Der Flugverkehr ist angesichts der Versuche, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, weitgehend zum Erliegen gekommen.

Vor dem Hintergrund der dramatischen Kurseinbrüche und der vom Coronavirus dominierten Nachrichtenlage rückten Konjunkturdaten und auch Unternehmensnachrichten in den Hintergrund. Erst am Dienstag wird mit Mayr-Melnhof der nächste heimische Konzern sein Jahresergebnis für 2019 vorlegen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Montag erneut herbe Verluste.

Der DAX sackt zum Wochenstart weiter ab: Zum Handelsstart verlor er 5,45 Prozent auf 8.728,48 Punkte und rutschte somit unter die Marke von 9.000 Punkten. Anschließend fällt er noch weiter zurück, dämmt seine herben Verluste am Nachmittag jedoch etwas ein.

Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise hat sich am Montag zunächst noch verschärft, am Nachmittag erholen sich die Indizes etwas von ihren Tagestiefs. Fundamental gibt es keine neuen Nachrichten. Der DAX sackte unter die Marke von 9.000 Punkte. Auch das Eingreifen mehrerer Notenbanken rund um den Globus konnten die Kursverluste nicht verhindern. Von den 30 DAX-Titeln musste fast die Hälfte prozentual zweistellige Verluste hinnehmen.

Die US-Notenbank hat angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des neuartigen Coronavirus zu weiteren drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins überraschend um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent und kündigte ein Maßnahmenpaket in Koordination mit anderen Notenbanken an. Auch die Notenbanken Japans und Koreas ergreifen weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Krise. Diese Schritte konnten jedoch weitere Verluste an den weltweiten Börsen nicht verhindern.

Laut Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank liegt der Verdacht nahe, dass die Zinssenkung der Fed "nicht nur aus konjunkturstützenden Gründen vollzogen wurde, sondern um auch einer Austrocknung der Geldmärkte entgegenzuwirken". So betrachtet, wäre der Schritt aus Marktsicht wenig beruhigend. "Auch das ungewöhnliche Timing am Sonntagabend lässt auf Nervosität der Fed schließen".

Mit den erneuten Verlusten summiert sich der Einbruch des DAX in den vergangenen gut drei Wochen mittlerweile auf fast 40 Prozent. "Das kreischende Abbremsen der weltweiten Konjunktur ist zu beängstigend, als dass die US-Notenbank noch beruhigen könnte", schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Selbst Nullzinsen könnten massive Verluste der Unternehmen und Einkommensausfälle von Beschäftigten nicht aufwiegen.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt wird am Montag erneut von den Sorgen um das Coronavirus und dessen Auswirkungen belastet.

Der Dow Jones verbuchte zur Eröffnung einen herben Abschlag von 9,78 Prozent auf 20.917,53 Punkte, den er anschließend noch ausbaut. Daneben büßte der Techwerte-Index Nasdaq-Composite 6,12 Prozent auf 7.392,73 Indexeinheiten ein. Auch er zeigt sich weiterhin sehr schwach. Kurz nach Börsenstart wurde der Handel in den USA aufgrund der massiven Einbußen zeitweise ausgesetzt.

Die Panik ist wieder voll zurück: Der scharfe Kurseinbruch am New Yorker Aktienmarkt geht am Montag in eine neue Runde. Mit einem erneuten Kursrutsch revidiert der Leitindex seine Erholungsbewegung vom Freitag zum Teil wieder und knüpft an seine insgesamt katastrophale Vorwoche an.

Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank vom Sonntag schürt eher Ängste als dass sie die Anleger beruhigt. Dazu gesellt sich ein verheerend schlecht ausgefallener Empire State Manufacturing Index.

Die Federal Reserve senkte am Sonntag in einer vorgezogenen Sitzung den Leitzins um 100 Basispunkte auf 0,00 bis 0,25 Prozent, den Diskontsatz um 150 Basispunkte auf 0,25 Prozent und den Mindestreservesatz auf 0,00 Prozent. Der Tagesgeldzielsatz ist damit so niedrig wie zuletzt Ende 2015. Darüber hinaus kündigte die Fed neue Ankäufe von Treasuries und Hypothekenpapieren staatlicher Agenturen an. Die Fed erhöht die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität, indem sie gemeinsam mit Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Europäischer Zentralbank und Schweizerischer Nationalbank Dollar-Repo-Geschäfte mit einer Laufzeit von 84 Tagen begibt. Die Fed wird ausserdem die seit einiger Zeit üblichen täglichen Repo-Geschäfte fortführen.

In seiner Stellungnahme zu den geldpolitischen Massnahmen sagte Fed-Chef Jerome Powell, dass die Coronavirus-Pandemie die US-Wirtschaft im zweiten Quartal beeinträchtigen werde. Die Aussichten für die Zeit danach hingen vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Die schon zweite Notfall-Zinssenkung der US-Notenbank in diesem Monat werde am Markt als Akt der Verzweiflung gesehen, kommentiert Terence Wong, CEO von Azure Capital in Singapur, die negative Reaktion. Seiner Meinung nach hat die Fed innerhalb von nur drei Wochen ihr Pulver verschossen. Eine weitere Lockerung der Geldpolitik sei nun nicht mehr möglich. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen derweil mit einem Einbruch des US-Bruttoinlandsprodukts um 5 Prozent im zweiten Quartal. Das laste auf den Märkten, sagt Rick Lacaille, Chief Investment Officer bei State Street Global Advisors. Es sei schwer einzuschätzen, wie lange die Wirtschaft beeinträchtigt werde.

ASIEN

Am Montag ging es an Asiens Börsen erneut bergab.

In Japan zeigte sich der Nikkei letztlich mit minus 2,46 Prozent auf 17.002,04 Zähler erneut deutlich schwächer.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite ebenfalls abwärts: Er verlor 3,40 Prozent auf 2.789,25 Zähler. Der Hang Seng verzeichnete noch deutlichere Verluste. Er brach um 4,03 Prozent ein auf 23.063,57 Indexeinheiten.

Mit teils kräftigen Abgaben zeigten sich die Aktienmärkte in Asien zu Beginn der neuen Handelswoche. Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank vom Vorabend sorgte dabei für keine Beruhigung, sondern vergrößerte die Sorgen vor den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Der Tagesgeldzielsatz wurde um 100 Basispunkte auf 0,00 bis 0,25 Prozent gesenkt, der Diskontsatz um 150 Basispunkte auf 0,25 Prozent und der Mindestreservesatz auf 0,00 Prozent. Der Tagesgeldzielsatz befindet sich damit auf einem so niedrigen Niveau wie zuletzt Ende 2015. Zudem kündigte die Fed neue Ankäufe von Treasuries und Hypothekenpapieren staatlicher Agenturen an. Bereits vor zwei Wochen hatte die US-Notenbank die Zinsen überraschend um 50 Basispunkte nach unten genommen.

Die japanische Notenbank hat nach der abermaligen Zinssenkung durch die Fed ebenfalls Maßnahmen zu Stützung der Wirtschaft in der Coronavirus-Krise angekündigt. Die Bank of Japan (BoJ) will die Käufe von Exchange-Traded Funds (ETFs) am Tokioter Aktienmarkt, der im Vergleich zu seinen jüngsten Hochs um 25 Prozent eingebrochen ist, verdoppeln. Bisher plante die BoJ Käufe von 6 Billionen Yen jährlich, nun will sie sie auf 12 Billionen Yen - umgerechnet rund 100 Milliarden Euro - hochschrauben. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche entschied sich die BoJ gegen eine Zinssenkung. Sie behielt ihren Leitzins von minus 0,1 Prozent bei.

In China belasteten zusätzlich sehr schwache Konjunkturdaten, welche die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie widerspiegeln. So ist die chinesische Industrieproduktion in den Monaten Januar und Februar um 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen - im Dezember war hier noch ein Anstieg um 6,9 Prozent verzeichnet worden. Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 3,0 Prozent erwartet. Zudem brachen die Einzelhandelsumsätze in den beiden ersten Monaten des Jahres um 20,5 Prozent ein.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX