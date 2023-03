EZB-Zinserhöhung im Fokus: Dow startet leichter -- ATX dreht ins Minus -- DAX an Nulllinie -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot

Der US-Leitindex eröffnet schwächer. Der heimische Aktienmarkt ist im Verlauf des Donnerstagshandels ins Minus gedreht. Der deutsche Leitindex fällt an seinen Vortagesschluss zurück. An den Börsen in Fernost übernahmen am Donnerstag die Bären das Ruder.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt konnte am Donnerstag seine frühen Gewinne nicht verteidigen.

Zwar eröffnete der ATX fester, jedoch gab er diese Gewinne im weiteren Verlauf wieder ab und fiel die Verlustzone.

Marktbeobachter verwiesen zunächst auf beruhigende Nachrichten aus dem Finanzbereich nach den jüngsten Unruhen rund um die Credit Suisse. Die angeschlagene Großbank will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank leihen. Damit würden "entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung" der Liquidität ergriffen, hieß es.

In diesen turbulenten Zeiten entschied am Donnerstag die Europäische Zentralbank über das geldpolitische Vorgehen. Die angekündigte Zinserhöhung um 50 Basispunkte wurde am Donnerstag tatsächlich umgesetzt.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen für das Jahr 2022 der Verbund und Schoeller-Bleckmann (SBO) ins Blickfeld der Anleger.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag kräftige Zuwächse.

So startete der DAX 1,62 Prozent fester bei 14.973,84 Punkten, allerdings dämmte er sein Plus im weiteren Verlauf wieder ein. Zuletzt zeigt er sich kaum verändert.

Die Hilfen der Schweizer Notenbank für die angeschlagene Credit Suisse haben am Donnerstag als Beruhigungspille für den deutschen Aktienmarkt gewirkt. Nach dem Kursrutsch tags zuvor konnte der DAX vor der mit Spannung erwartetet Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zulegen. Stützend wirkte sich dabei auch eine breite Erholung der Bankenwerte aus.

Am Vortag war der deutsche Leitindex noch um mehr als drei Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar gefallen - Auslöser waren Sorgen rund um die angeschlagene Schweizer Grossbank gewesen, nachdem erst zu Wochenbeginn die Turbulenzen rund um drei US-Banken die Märkte erschüttert hatten.

Die Kurskapriolen im Bankensektor hatten erneut Hoffnungen auf ein gemässigteres Vorgehen der Notenbanken in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation befeuert.

WALL STREET

An der Wall Street geht es am Donnerstag abwärts.

Der Dow Jones startet 0,15 Prozent schwächer bei 31.827,65 Punkten. Der NASDAQ Composite notiert zum Handelsbeginn 0,43 Prozent im Minus bei 11.384,87 Zählern.

Die Angst vor einer Finanzkrise, ausgelöst am Vortag von neuen negativen Schlagzeilen um die schweizerische Bank Credit Suisse (CS), schwelt weiter und dürfte eine Erholung verhindern. Dass CS sich nun von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bis zu 50 Milliarden Franken leihen will, beruhigt die Gemüter nur bedingt, auch wenn sich die US-Börsen in Reaktion auf die Nachricht am Mittwoch von ihren Tagestiefs erholten. Denn damit räumte das Kreditinstitut zugleich Kapitalbedarf ein, nachdem ein wichtiger Aktionär angekündigt hatte, kein Geld mehr in die Bank zu pumpen. CS hat aufgrund ihrer Größe systemische Bedeutung für das globale Finanzsystem.

Mit Spannung warten die Marktteilnehmer deshalb auf den Zinsentscheid der EZB am Donnerstag. Volkswirte rechnen im Schnitt mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte. Die jüngste Instabilität des Bankensektors hat Befürchtungen geweckt, dass die Probleme der Branche den Zentralbanken bei ihrem Bemühen, die Inflation einzudämmen, in die Quere kommen. Daher wird am Markt nun auch über kleinere Zinsschritte oder gar Pausen im Zinserhöhungszyklus spekuliert.

ASIEN

Die asiatischen Börsen wiesen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,80 Prozent bei 27.010,61 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite daneben 1,12 Prozent auf 3.226,89 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng um 1,72 Prozent auf 19.203,91 Stellen ab.

Die Sorge vor einer Finanzkrise hat am Donnerstag die Börsen in Asien belastet. Allerdings stabilisierten sich die Kurse mit den jüngsten Schlagzeilen um die schweizerische Großbank Credit Suisse, zum Teil erholten sie sich von den Tagestiefs. Die Bank will sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Zentralbank in der Schweiz leihen. Damit räumt das Kreditinstitut aber zugleich Kapitalbedarf ein, nachdem am Vortag ein wichtiger Aktionär angekündigt hatte, kein Geld mehr in die Bank zu pumpen. Insofern sorgte der Schritt nun für Beruhigung und Sorgenfalten zugleich. Denn die Bank hat aufgrund ihrer Größe systemische Bedeutung für das globale Finanzsystem. Finanzwerte standen daher in Asien unter Druck.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX