Optimismus kehrt zurück: ATX und DAX fester erwartet -- Asiens Märkte starten Aufholjagd

Nachdem die US-Notenbank bekannt gab, ihr Kaufprogramm für Anleihen auszuweiten, werden der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen erwartet. Die Märkte in Fernost zeigen sich am Dienstag erholt.

AUSTRIA

Anleger in Wien dürften optimistisch in den Handel starten.

Der ATX weist vorbörslich grüne Vorzeichen aus.

An den Börsen zeichnen sich zur Eröffnung deutlich höhere Notierungen ab. Die US-Notenbank hat am Vorabend angekündigt, ihr kürzlich beschlossenes Programm zum Kauf von US-Unternehmensanleihen auszuweiten. Die Nachricht sorgte für einen Stimmungsumschwung an Wall Street im späten Geschäft. Daneben berichtet Bloomberg, dass die US-Regierung an einem 1 Billion Dollar schweren Infrastrukturprogramm arbeiten soll. Derweil klingt die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle ab. Beobachter hoffen, dass eine solche, falls sie denn kommen sollte, die Länder wesentlich besser vorbereitet vorfinden werde, als dies bei der ersten Welle der Fall war. China hat derweil 40 neue Fälle vermeldet. Unternehmensmeldungen sind derweil weiter rar.

DEUTSCHLAND

Der Optimismus ergreift am Dienstag Besitz von den Anlegern in Deutschland.

Der DAX wird mit einem Zuschlag erwartet.

Weltweit weitere Konjunkturmassnahmen geben den Aktienmärkten am Dienstag kräftigen Auftrieb. Die US-Notenbank Fed will zur Stabilisierung der Finanzmärkte in der Corona-Krise nun auch einzelne Unternehmensanleihen kaufen. Die Trump-Regierung erwägt überdies ein Infrastruktur-Programm über eine Billion Dollar und auch die japanische Notenbank ergriff weitere Massnahmen.

WALL STREET

Zum Wochenstart ging es an der Wall Street nach zunächst schwachem Auftakt doch nach oben.

Der US-Leitindex Dow Jones ging zum Wochenstart 1,30 Prozent tiefer bei 25.270,39 Punkten in die Sitzung und hielt sich zunächst lange Zeit in der Verlustzone auf. Im späten Handel drehte die Stimmung aber, der US-Leitindex schaffte es in die Gewinnzone und schloss 0,64 Prozent höher bei 25.769,85 Punkten. Der NASDAQ Composite schaffte bereits früher den Sprung ins Plus, nachdem er zum Handelsstart 1,69 Prozent auf 9.426,90 Zähler verloren hatte. Techwerte bauten ihre Gewinne im Verlauf weiter aus und schlossen 1,43 Prozent fester bei 9.726,02 Zählern.

Zunehmende Sorgen vor einer möglichen zweiten globalen Pandemie-Welle drückten die Wall Street zu Wochenbeginn zunächst ins Minus. Denn damit dürften sich die bestehenden negativen Auswirkungen auf die Weltkonjunktur nochmals verstärken. Unter anderem hatte China den höchsten Anstieg bei Neuinfektionen seit April gemeldet. Auch in den USA waren die Fallzahlen in mehreren Bundesstaaten zuletzt gestiegen. Positive Konjunkturdaten wirken im Verlauf aber der schwachem Stimmung entgegen.

Unterstützung für die Märkte kam auch von der Fed. Händler verwiesen darauf, dass die US-Notenbank den Markt mit Aussagen zum geplanten Kauf von Unternehmensanleihen stützte, mit dem die Währungshüter die Liquidität an den Finanzmärkten weiter unterstützen wollen.

ASIEN

Am Dienstag holen die asiatischen Indizes die Verluste vom Vortag wieder auf.

In Tokio legt der Nikkei aktuell kräftige 4,15 Prozent auf 22.424,62 Einheiten zu. (7.05 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,87 Prozent auf 2.915,09 Zähler. In Hongkong verbucht der Hang Seng daneben ein Plus von 2,95 Prozent auf 24.478,64 Punkte.

Steil nach oben geht es am Dienstag an den ostasiatischen Aktienmärkten. Die kräftigen Verluste vom Wochenstart aus Sorge vor einer zweiten Coronapandemie-Welle werden von den Anlegern wieder abgehakt. Sie folgen stattdessen der sehr guten Vorgabe der Wall Sreet, wo die US-Notenbank im Verlauf für eine Tendenzwende gesorgt hatte mit der Ankündigung, ab sofort im Zuge ihres Lockerungsprogramms auch Anleihen einzelner Unternehmen zu kaufen.

Die japanische Notenbank hat derweil nach zweitägigen Beratungen wie erwartet mitgeteilt, an ihrer ultralockeren Geldpolitik unverändert festzuhalten. Allerdings weitet sie ein finanzielles Unterstützungsprogramm für besonders von der Viruspandemie betroffene Unternehmen aus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX