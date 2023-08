ATX und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt können am Mittwoch etwas zulegen. An den asiatischen Börsen dominierten zur Wochenmitte die Bären.

AUSTRIA

Die Anleger an der Wiener Börse greifen am Mittwoch zu.

Nach einem knapp behaupteten Start kann der ATX anschließend zulegen.

Bremsend wirken jedoch Konjunkturdaten aus China sowie starke Konjunkturzahlen in den USA. Letztere lassen Sorgen vor steigenden US-Leitzinsen aufkommen.

Mit Blick auf die Einzelwerte stehen in Wien FACC und Frequentis mit Halbjahreszahlen im Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte etwas fester.

So startete der DAX 0,19 Prozent leichter bei 15.737,02 Punkten, im weiteren Verlauf kann er jedoch ins Plus drehen.

Der deutsche Leitindex schüttelte anfängliche leichte Verluste ab und legte zuletzt zu. Die konjunkturelle Schwäche Chinas und die Sorgen der Investoren über weiter steigende Zinsen in den USA angesichts recht starker Konjunkturdaten in dem Land bleiben jedoch präsent.

Die restriktive Zinspolitik habe viele direkte und indirekte Auswirkungen auf die Realwirtschaft, die Preisdynamik und die Finanzmärkte, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow. So sinke die Liquidität, was derzeit zu einigen Verwerfungen in der Immobilienbranche führe.

WALL STREET

An den US-Börsen wurden am Dienstag negative Vorzeichen beobachtet.

Der Dow Jones Index notierte bereits zum Handelsstart im Minus und fiel dann immer weiter. Schlussendlich stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 34.946,39 Punkte an der Tafel. Der technologielastige NASDAQ Composite beendete den Tag 1,14 Prozent niedriger bei 13.631,05 Zählern, nachdem auch er auf negativem Terrain in die Sitzung gegangen war.

Weiterhin belasteten die Sorgen um die Konjunktur in China und möglichen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Erneut gab es von dort schwache Konjunkturdaten, welche die bestehenden Bedenken weiter verstärken. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor waren die vorbörslich veröffentlichten US-Daten, die eher auf eine Fortsetzung der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank hindeuten.

Dagegen konnte die überraschende Zinssenkung der chinesischen Notenbank (PBoC) die Sorgen kaum verdrängen. "Obwohl die Zinssenkung völlig gerechtfertigt ist, wird sie wahrscheinlich keinen dauerhaften Nutzen haben, da es keine staatlichen Unterstützungen gibt. Die geldpolitischen Auswirkungen werden höchstwahrscheinlich neutral sein oder könnten sogar als ungünstig empfunden werden, da die politischen Entscheidungsträger beginnen, den Panikknopf zu drücken, insbesondere angesichts einer lokalen Vertrauenskrise", sagte Stephen Innes von SPI Asset Management.

ASIEN

Die Börsen in Fernost gaben am Mittwoch nach.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 1,46 Prozent auf 31.766,82 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsende 0,82 Prozent auf 3.150,13 Einheiten. In Honkong sank der Hang Seng letztlich um 1,36 Prozent auf 18.329,30 Punkte.

Im Sog schwacher US-Vorgaben ist es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien nach unten gegangen. Neben weiter schwachen Konjunktursignalen aus China drückten nun auch neue Sorgen um den US-Bankensektor auf die Stimmung. Die Ratingagentur Fitch hat eine mögliche Abstufung der Bonität der US-Banken uns Spiel gebracht angesichts weiter gesehener Probleme insbesondere bei US-Regionalbanken.

Hinzu kam die wieder zunehmende Furcht vor weiter steigenden Zinsen, die zuletzt bereits für deutlich anziehende Renditen an den Anleihemärkten sorgte. Dazu passend sprachen Händler von eher falkenhaften Aussagen der neuseeländischen Notenbank. Sie ließ die Leitzinsen am Mittwoch zwar unverändert, deutete aber zugleich ein länger erhöht bleibendes Zinsniveau an.

Derweil wurden Sorgen um den ohnehin schon stark problembehafteten chinesischen Immobiliensektor davon geschürt, dass die Immobilienpreise zuletzt leicht gesunken sind.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX