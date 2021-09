ATX und DAX starten freundlich -- Asiatische Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Donnerstag fester. Die asiatischen Märkte geben am Donnerstag nach.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag von seiner freundlichen Seite.

So eröffnete der ATX 0,1 Prozent höher bei 3.666 Punkten.

Unterstützung liefern guten Vorgaben von der Wall Street. Zuvor hatte der ATX zwei kaum veränderte Handelstage absolviert.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verzeichnet am Donnerstag Zuwächse.

So startete der DAX 0,32 Prozent im Plus bei 15.666,63 Zählern.

Nach Verlusten zur Wochenmitte dürften sich am Donnerstag zum Handelsauftakt wieder etwas mehr Käufer im DAX finden. Mit der kleinen Erholung dürfte sich der deutsche Leitindex in Richtung der zuletzt umkämpften Marke von 15.700 Punkten orientieren.

Die Vorgaben von den Überseebörsen sind gemischt: In den USA hatte unter anderem ein überraschend stark gestiegener konjunktureller Frühindikator wieder für mehr Risikofreude gesorgt, nachdem der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag noch auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten gerutscht war. In Asien jedoch verlief der Handelstag am Morgen meist mit negativem Ergebnis, dort treibt die Börsianer weiter die Krise um den hoch verschuldeten chinesischen Immobiliengiganten Evergrande um.

"Hierzulande bringt die Börsianer weiterhin wenig aus der Ruhe. Weder die mögliche Pleite von China Evergrande noch eine mögliche weitere Ausbreitung von COVID-19 sorgen für Aufregung", schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Nach einem kurzen Ausflug nach unten ist der DAX in seine Handelsspanne zurückgekehrt. Wir sind zurück in der Bewegungs-Armut." Nach Verlusten in der Vorwoche tritt das wichtigste deutsche Börsenbarometer bislang in dieser Woche nahezu auf der Stelle.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte im Plus.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung quasi unverändert und konnte sich anschließend in die Gewinnzone vorarbeiten, wo er den Handel mit einem Zuschlag von 0,68 Prozent bei 34.813,73 Punkten beendete. Der NASDAQ Composite tendierte ebenfalls fester, nachdem er etwas stärker in den Handel gegangen war. Er verließ den Mittwochshandel letztlich 0,82 Prozent stärker bei 15.161,53 Einheiten.

Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich am Mittwoch im Verlauf des Handels zu Aktienkäufen durchgerungen. Womöglich sorgte ein überraschend stark gestiegener konjunktureller Frühindikator wieder für mehr Risikofreude, nachdem der Dow am Vortag noch auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten gerutscht war. Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich im September deutlich aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg im Vergleich zum Vormonat kräftig. Analysten hatten hingegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Gesucht waren an den Börsen daraufhin vor allem konjunkturabhängige Sektoren wie Energieproduktion, Industriegüterhersteller und Rohstoffproduzenten.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag mit negativen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht aktuell (06:48 Uhr) einen Verlust von 0,52 Prozent bei 30.354,01 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,68 Prozent auf 3.631,45 Zähler. Für den Hang Seng in Hongkong geht es um 1,97 Prozent auf 24.538,82 Einheiten abwärts.

Die schwachen chinesischen Konjunkturdaten vom Mittwoch wirkten noch nach, sagen Marktteilnehmer, die zudem von erhöhter Nervosität vor dem grossen Verfall am Freitag sprechen. Feste Vorgaben der Wall Street verpuffen.

Zentrales Thema in Hongkong ist das Debakel um den finanziell stark angeschlagenen Immobilienkonzern China Evergrande. Erst am Mittwoch warnte die chinesische Regierung Banken, dass Evergrande am 20. September fälligen Zinsen für Kredite nicht zahlen könne. Dazu kommt, dass die Immobilienpreise in China nicht mehr so stark steigen, nachdem die chinesische Regierung Maßnahmen ergriffen hat, die der Überhitzung entgegenwirken sollen. Aus am Mittwoch veröffentlichten Daten ging hervor, dass die Preise für neue Wohnimmobilien im August den geringsten Anstieg seit acht Monaten verzeichneten.

