Asiens Börsen in Rot

An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenstart abwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt notierte am Freitag im Minus.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart leichter und behielt seine negative Tendenz im Handelsverlauf bei. Er ging dann 0,60 Prozent tiefer bei 3.147,42 Punkten ins Wochenende.

Im Blickpunkt der Marktteilnehmer standen weiterhin die derzeitigen geopolitischen Risiken sowie Konjunkturdaten. Am Vortag hatten höher als erwartet ausgefallene US-Inflationszahlen und daraus resultierende Zinsanhebungssorgen auf die Marktstimmung gedrückt, und auch zum Wochenschluss standen erneut US-Konjunkturdaten im Fokus, nämlich das Michigan Sentiment, die Umfrage zur Verbraucherlaune der Universität Michigan.

Der private Konsum hatte sich laut Helaba bis zuletzt überraschend widerstandsfähig gegenüber der Straffung der Geldpolitik und den hohen Inflationsraten gezeigt. "Letztlich mehren sich aber die Zeichen, dass eine schwächere Entwicklung zu erwarten ist. Jüngste Daten zu steigenden Kreditkartenausfällen mahnten zur Vorsicht und die Überersparnis infolge der Pandemie schien sich inzwischen substanziell verringert zu haben. Sollte dem US-Konsumenten die finanzielle Puste ausgehen, würde dies gesamtwirtschaftlich eine Schwächephase nach sich ziehen", hieß es von den Experten.

In der Eurozone wurden frische Verbraucherpreisdaten aus Frankreich und Spanien veröffentlicht. In beiden Ländern ist die Inflation im September etwas stärker gestiegen als gedacht. Daneben standen auch noch Zahlen zur Industrieproduktion an, denen aber von den Experten der Helaba kaum marktbewegender Charakter attestiert wurde.

Meldungen zu Wiener Einzelwerten blieben vor dem Wochenende Mangelware.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren am Freitag tiefere Notierungen zu sehen.

Der DAX eröffnete bereits niedriger und blieb dann im Minus. Zur Schlussglocke vor dem Wochenende stand ein kräftiger Abschlag von 1,55 Prozent auf 15.186,66 Punkte an der Tafel.

An der Wall Street war es nach dem europäischen Handelsende zu Gewinnmitnahmen gekommen und auch in Asien gab es Kursverluste. Aus China kamen enttäuschende Konjunkturdaten.

Argumente gegen Aktien lieferte der am Donnerstagnachmittag ins Stocken geratene Inflationsrückgang. Laut den Experten der ING Bank blieb eine weitere, finale Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed damit im Bereich des Möglichen. Vor diesem Hintergrund war "es nicht allzu überraschend, dass die Renditen von US-Staatsanleihen nach ihren jüngsten Rückgängen wieder steigen." Dies ging zuletzt schon immer wieder zulasten des Anlegerinteresses an Aktien, da es Anleihen tendenziell attraktiver machte.

Die Augen waren zudem auf Unternehmensberichte gerichtet. "Mit den US-Banken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo startete die US-Berichtssaison heute richtig durch", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Berichtssaison habe das Potenzial, über die Börsenrichtung der kommenden Wochen zu bestimmen - und vielleicht auch längerfristig über eine noch mögliche Weihnachtsrally.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Freitag vor allem eines: Vorsicht.

Der Dow Jones Index begann die Freitagssitzung 0,30 Prozent fester bei 33.733,34 Punkten und verbuchte zum Handelsschluss ein leichtes Plus von 0,12 Prozent auf 33.670,29 Zähler. Der technologielastige NASDAQ Composite musste vor dem Wochenende hingegen ein markantes Minus hinnehmen und verlor 1,23 Prozent auf 13.407,23 Punkte.

Die sich anbahnende Eskalation im Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas hat zum Wochenausklang die Stimmung an der Wall Street getrübt. "Anleger bringen ihre Schäfchen ins Trockene und realisieren die Wochengewinne. Die Furcht, dass am Wochenende eine Invasion Israels in Gaza bevorstehen könnte, erhöht die Unsicherheit und könnte eine Ausweitung der Verluste am Montag mit sich bringen", sagte IG-Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi.

Bremsend wirkte auch, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt hat. Der an der Universität Michigan berechnete Index sank deutlicher als erwartet. Außerdem brachte die Umfrage höhere Inflationserwartungen der Verbraucher als zuletzt zutage.

ASIEN

In Fernost werden am Montag Verluste gemacht.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell (7.07 Uhr MEZ) 1,96 Prozent auf 31.683,13 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil 0,4 Prozent auf 3.075,81 Zähler. Der Hang Seng präsentiert sich unterdessen mit einem Abschlag von 0,43 Prozent bei 17.737,68 Indexpunkten.

Mit den Aktienkursen in Asien geht es zu Beginn der neuen Woche nach unten. Sie folgen damit ihren Pendants an der Wall Street am Freitag. Hauptthema ist der Krieg zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas und die Befürchtung, dass dieser sich ausweitet und weitere Staaten mit hineingezogen werden. So warnte Iran, der als Unterstützer der Hamas gilt, Israel vor einem Einmarsch in den Gaza-Streifen. Aus dem Weißen Hauses kam bereits die Warnung vor einer möglichen neuen Front an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon, wo die von Iran unterstützte Hisbollah-Miliz agiert. Sollte der Iran tatsächlich eingreifen, dürfte das Sanktionen des Westens gegen das Ölförderland zur Folge haben, was das weltweite Ölangebot verringern würde. Am Freitag waren die Ölpreise daher massiv gestiegen um fast 6 Prozent, was wiederum droht, die Inflation anzuheizen, die ohnehin für den Aktienmarkt schon eine Belastung ist.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX