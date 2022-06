Leitzinsen bleiben Thema: ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mit uneinheitlicher Tendenz

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften sich am Freitag etwas erholen. Die asiatischen Börsen zeigen sich auch am Freitag uneins. An der Wall Street ging es am Donnerstag klar bergab.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag zum Start steigen.

Der ATX steht vorbörslich um 1,86 Prozent höher bei 3.070 Punkten. Am Donnerstag ging er 3,88 Prozent leichter bei 3.014,16 Punkten aus dem Handel.

Nach dem Ausverkauf am Vortag zeichnen sich zur Eröffnung am Freitag etwas höhere Notierungen ab. Um mehr als eine technische Gegenbewegung handelt es sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Die Lage bleibt instabil. Die Notenbanken haben sich nun ganz der Inflationsbekämpfung verschrieben und sind bereit, wirtschaftliche Folgekosten hinzunehmen. Vor den Aktienmärkten liegen daher voraussichtlich weitere schwierige Monate, geprägt von steigenden Leitzinsen und Liquiditätsentzug bei zugleich steigenden Risiken einer Rezession.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt werden am Freitag grüne Vorzeichen erwartet.

Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen um 0,86 Prozent höher bei 13.151 Zählern. Am Donnerstag war das Börsenbarometer um 3,31 Prozent auf 13.038,49 Punkte eingebrochen.

Für Verunsicherung sorgte die Schweizer Notenbank (SNB) die den Leitzins überraschend und auch überraschend kräftig um 0,5 Prozentpunkte erhöht hat. Eine Zinserhöhung galt im Vorfeld zwar als möglich, aber nicht ausgemacht, zumal die Inflation in der Schweiz zuletzt zwar erhöht war, aber längst nicht so sehr wie in anderen Regionen der Welt.

Schon zum Start hatte die Erleichterung über die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank (Fed) nur kurz gehalten, nachdem am Vorabend die US-Börsen noch deutlich zugelegt hatten. Letztlich haben die Sorgen vor einem Abgleiten in die Rezession angesichts der starken Zinserhöhungen wieder die Oberhand gewonnen.

Die Fed hatte am Vorabend wie weithin erwartet den Leitzins um 75 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent erhöht. Es war der größte Zinsschritt seit 1994. Die Entscheidung wurde an den Märkten in einer ersten Reaktion gelassen bzw mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen. Nicht nur war weil der massive Schritt nach der unerwartet hohen US-Inflation im Mai erwartet wurde, sondern auch weil an den Börsen in der Zwischenzeit der entschlossene Kampf gegen die Inflation als wichtigstes Marktthema gesehen wird.

In einem Umfeld geldpolitischer Straffung vieler Notenbanken seien Aktien-Engagements nicht wirklich aussichtsreich, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect. "Zum einen führt die hohe Inflationsdynamik zu Konsumzurückhaltung und zum anderen zu sinkenden Margen bei den Unternehmen." Bestenfalls komme es dann zu einer Stagflation, andernfalls stehe eine faustdicke Rezession vor der Tür. Die Aktienverkäufe seien durchaus nachvollziehbar.

WALL STREET

Am Tag nach der Zinssitzung nahmen Anleger in den USA Reißaus.

Der Dow Jones startete tiefer in die Sitzung und gab dann weiter nach. Dabei stürzte er zeitweise unter 30.000 Einheiten. Er verließ den Handel letztlich mit einem Minus von 2,41 Prozent bei 29.929,31 Punkten. Der NASDAQ Composite fiel zum Start zurück. Anschließend blieb er tief im Minus. Sein Schlussstand: 10.646,10 Zähler (-4,08 Prozent).

Die Kursgewinne vom Vortag nach der Zinserhöhung in den USA sind nur einen Tag später auch dort schon wieder Makulatur. Ein zweiter Blick auf die Fed-Leitzinserhöhung vom Mittwoch veranlasst die Anleger am US-Markt am Donnerstag zu Verkäufen. Die US-Notenbank hatte den Leitzins um 0,75 Prozent angehoben und damit in einem Ausmaß, das bis zu den Inflationsdaten am Freitag nicht erwartet worden war. Zudem machte Fed-Chef Jerome Powell klar, dass im Juli ein Zinsschritt um weitere 75 Basispunkte denkbar sei.

ASIEN

Die Märkte in Fernost finden auch zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 1,44 Prozent auf 26.051 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.310 Einheiten um 0,76 Prozent fester. Der Hang Seng in Hongkong verbucht derweil Gewinne in Höhe von 1,35 Prozent und steigt auf 21.127 Zähler.

Nach einem weiteren Ausverkauf an der Wall Street zeigen sich die Börsen in Asien uneinheitlich. In den USA waren die Leitindizes um bis zu gut 4 Prozent abgestürzt, belastet noch von der großen Zinserhöhung am Mittwoch um 0,75 Prozent. Derweil hat die japanische Notenbank am Freitag ihren Leitzins auf ultraniedrigem Niveau belassen, sie folgte damit nicht der Reihe der Zinsanhebungen in den USA, der Schweiz und Großbritannien.

Die Sorge vor einer Rezession hat die Märkte fest im Griff, sagen Teilnehmer. Die Anleger rufen sich in Erinnerung, dass in den USA und andernorts der Kampf gegen die Inflation zunächst weiter Vorrang gegenüber dem Wirtschaftswachstum hat.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX