Dow im Minus -- ATX und DAX leichter -- Börsen in Fernost beenden Handel im Minus

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch bergab.

Der ATX notierte zum Erklingen der Startglocke etwas tiefer und hält sich auch anschließend auf diesem Niveau.

In Wien gestaltet sich die Meldungslage unverändert dünn. Im Verlauf tauchte der heimische Aktienmarkt etwas tiefer in den Minusbereich ab. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die negativen Vorzeichen.

Das Augenmerk der Investoren richtet sich derweil auf den Technologiesektor. Mit dem niederländischen Halbleiterausrüster ASML, dem schwedischen Telekomausrüster Ericsson und dem US-Branchenriesen IBM legen am Mittwoch drei Tech-Konzerne Quartalszahlen vor. In der Nacht zum Mittwoch hatte bereits der Chiphersteller Dialog Semiconductor mit seinen vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste.

Der DAX begann den Mittwochshandel quasi unbewegt bei 12.429,87 Punkten und ist inzwischen ins Minus gerutscht.

Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen gönnt sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Pause. "Viele Akteure halten sich vor den Sitzungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone in den kommenden beiden Wochen zurück", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar. Nach den jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell und anderen Fed-Mitgliedern gilt eine Zinssenkung Ende Juli am Markt zwar als ausgemacht, fraglich bleibt aber, ob und inwieweit die US-Notenbanker noch nachlegen werden. Auch die Europäische Zentralbank hat bereits ihre Handlungsbereitschaft unterstrichen. Bis die Anleger auf die Frage der weiteren Geldpolitik Antworten erhalten, dominiert vorerst weiter die anlaufende Bilanzsaison das Börsengeschehen. Diese brachte mit Blick auf den Gesamtmarkt kaum frische Impulse. Hier gab es positive wie negative Überraschungen.

Dennoch mehren sich aus Deutschland die Gewinnwarnungen. In der vergangenen Woche hatten etwa der Chemiekonzern BASF und der Autobauer Daimler sich pessimistischer zur eigenen Geschäftsentwicklung geäußert. Nun warten Brenntag und Villeroy & Boch mit gesenkten Prognosen auf.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street halten sich am Mittwoch zurück.

Der Dow Jones eröffnete 0,05 Prozent leichter bei 27.320,91 Punkten und rutscht im weiteren Handelsverlauf etwas tiefer ins Minus. Auch der NASDAQ Composite gibt aktuell leicht ab, nachdem er quasi unverändert bei 8.224,00 Zählern gestartet war.

Laut dem Marktanalysten Craig Erlam vom Handelshaus Oanda sind die Erwartungen der Anleger an die gerade angelaufene Berichtssaison der Unternehmen immer noch recht niedrig. Die Gewinne dürften wohl insgesamt zurückgehen. Dem Experten zufolge könnte dies aber die Notenbank veranlassen, die Geldpolitik etwas stärker zu lockern, was wiederum den Börsen Rückenwind verleihen würde.

Für einen leichten Dämpfer sorgten bereits aktuelle Konjunkturdaten. So hatte sich der US-Häusermarkt im Juni schlechter als erwartet entwickelt.

Auf Unternehmensebene präsentierte mit der Bank of America ein weiteres Finanzhaus frische Quartalszahlen. Am Donnerstag folgt noch Morgan Stanley. Überschattet werden die guten Zahlen der Branche von der Erwartung weiter sinkender Zinsen, die den Banken das traditionelle Geschäft erschweren.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Fernost übernahmen am Mittwoch die Bären das Ruder.

In Japan verlor der Leitindex Nikkei zur Wochenmitte 0,31 Prozent auf 21.469,18 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zu Handelsschluss 0,20 Prozent tiefer bei 2.931,69 Einheiten. Der Hang Seng musste letztendlich 0,09 Prozent auf 28.593,17 Zähler abgeben.

Die Aktienmärkte in Asien haben sich zur Wochenmitte mehrheitlich mit Abgaben gezeigt. Belastet hatten einmal mehr Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt zwischen den USA und China. Von der Wall Street kamen zuletzt verhaltene Vorgaben. Die wichtigsten US-Indizes hatten aufgrund von Gewinnmitnahmen etwas nachgegeben.

Schien es am Vortag noch so, als ob Fortschritte in den zuletzt eher zäh verlaufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China erzielt würden, hatte US-Präsident Donald Trump den aufkeimenden Hoffnungen wieder einen Dämpfer versetzt, indem er mit zusätzlichen Strafzöllen auf chinesische Waren drohte. "Er könne Strafzölle im Volumen von 325 Milliarden Dollar auf weitere chinesische Importe erheben, wenn er es wolle", so Trump. Laut dem Präsidenten ist es noch ein langer Weg zu einem Handelsabkommen mit Peking.

"Präsident Trumps erneute Drohung mit zusätzlichen Zöllen auf chinesische Waren hat Investoren veranlasst, sich auf einen eher schwachen Handel in Asien einzustellen und sich an den verhaltenen Vorgaben aus dem US-Handel zu orientieren.", so die ING-Ökonomen Nicholas Mapa und Prakash Sakpal. Derweil wurde vom US-Senat eine parteiübergreifende Gesetzesinitiative eingebracht, die es der US-Regierung erschwert, den chinesischen Technologiekonzern Huawei von einer schwarzen Liste ohne Zustimmung des Kongresses zu streichen. Die von der US-Regierung dem Konzern auferlegten Lieferrestriktionen hatten die Handelsgespräche zwischen Peking und Washington erheblich belastet. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump jedoch US-Unternehmen wieder erlaubt, Huawei zu beliefern, sofern die Produkte nicht die nationale Sicherheit der USA gefährdeten.

