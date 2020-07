ATX vorbörslich etwas stärker -- DAX vor Börsenstart im Plus -- Börsen in Fernost mehrheitlich leichter

AUSTRIA

Anleger in Wien zeigten sich am Freitag optimistischer.

Der ATX weist am Freitag vor dem Ertönen der Startglocke leichte Zuschläge auf.

Die europäischen Aktienmärkte werden kaum verändert erwartet. Ansonsten liefert die Berichtssaison Impulse für die Einzelwerte, so legte Daimler am Vorabend vorläufige Zahlen vor. Rücksetzer an den Börsen werden aktuell getreu dem Motto "Buy the Dip" schnell gekauft, doch der Weg nach oben scheint nun schwieriger zu werden. Die Bären argumentieren, dass die Bewertungen an den Aktienmärkten der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen zu weit enteilt sind. Die Bullen setzen weiter auf einen baldigen Corona-Impfstoff und darauf, dass die Geld- und Fiskalpolitik die Konjunktur aus der Rezession führen wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag vor Börsenstart etwas stärker.

Der deutsche Leitindex DAX kann vor dem Beginn des Freitagshandels leichte Zuschläge erreichen.

Vor dem Wochenende werden keine großen Veränderungen erwartet, allerdings könnte der DAX fester starten. Im Verlauf der Woche hatte er bereits schon einmal die 13.000er-Marke touchiert, im Tagesverlauf könnte es zu einem erneuten Test der Marke kommen.

Am Vorabend veröffentlichte Daimler seinen vorläufigen Bericht. Daimler hat im zweiten Quartal tiefrote Zahlen geschrieben und betonte, dass nach einer über den Erwartungen liegenden Markterholung und einer starken Entwicklung im Juni diverse Kennziffern aber über der Markterwartung ausgefallen seien. Das Konzern-EBIT betrug minus 1,682 Milliarden Euro - hier lag die Konsensschätzung laut Daimler bei minus 2,069 Milliarden. Das bereinigte EBIT war mit 708 Millionen Euro ebenfalls negativ. Daimler stellte hier eine Konsensschätzung von minus 1.719 Millionen gegenüber.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag mit Verlusten.

Der Dow Jones ging nach schwachem Verlauf mit einem Minus von 0,50 Prozent bei 26.734,64 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite rutschte am Donnerstag ab und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,73 Prozent bei 10.473,83 Zählern in den Feierabend.

Zuletzt hatten vor allem Meldungen über Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus für eine positive Stimmung gesorgt. Die weiter rasant steigende Zahl an Neu-Infektionen in den USA schürt jedoch weiter die Sorge vor erneuten Einschränkungen des Wirtschaftslebens. Zudem belasten die anhalten Spannungen zwischen Washington und Peking wegen des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong.

Wirtschaftsdaten aus China - der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt - zeigten ein gemischtes Bild. Zwar ist die chinesische Wirtschaft nach dem Ausbruch der Pandemie wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, auch die Industrieproduktion hat sich weiter erholt. Der Einzelhandelsumsatz und die Anlageinvestitionen waren dagegen weiter rückläufig.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren mehrheitlich etwas besser als erwartet ausgefallen. Sowohl der Philadelphia-Fed-Index als auch die US-Einzelhandelsumsätze haben sich besser als erwartet entwickelt. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 11. Juli jedoch nur leicht und geringer als erwartet abgenommen.

ASIEN

Anleger in Asien zeigen sich am Freitag unsicher.

In Tokio gibt der Nikkei 0,34 Prozent auf 22.692,64 Punkte ab. (7.01 Uhr MESZ)

Der Shanghai Composite notiert derweil mit Abschlägen von 0,51 Prozent bei 3.193,82 Zählern. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,61 Prozent auf 25.123,58 Einheiten zu. (07.01 Uhr MESZ)

Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag treten die Börsen in Asien am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle. Zentrales Thema an den Märkten seien die Spannungen zwischen den USA und China, sagen Händler. Wegen des umstrittenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong hatten die USA kürzlich neue Sanktionen gegen China beschlossen, worauf Peking Vergeltungsmaßnahmen ankündigte.

US-Justizminister William Barr legte am Donnerstag nach, indem er einer Reihe von US-Unternehmen vorwarf, sich bereitwillig den "autoritären Forderungen" der chinesischen Regierung zu unterwerfen. Barr warnte Unternehmen aus der Film- und Unterhaltungsbranche wie Walt Disney, aber auch Technologiekonzerne wie die Alphabet-Tochter Google oder Apple, dass ihre Geschäfte in China gegen US-Lobbyismus-Gesetze verstoßen könnten. China wolle nicht Handel treiben, sondern die USA ausrauben, so der Minister. Kurzfristig könnten US-Unternehmen zwar von China profitieren, letztlich gehe es der Volksrepublik aber nur darum, sie durch eigene Unternehmen zu ersetzen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX