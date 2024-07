ATX stabil -- DAX in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gibt am Mittwoch nach.

So eröffnete der ATX mit einem geringfügigen Minus und fällt anschliessend etwas tiefer in die Verlustzone.

Auch an den europäischen Leitbörsen gab es leichte Kursverluste zu beobachten.

Kaufinteresse ist derzeit nicht zu beobachten, vielmehr werden zwischenzeitliche Erholungsphasen für Gewinnmitnahmen genutzt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Möglicherweise gibt es auch im Vorfeld der morgen anstehenden EZB-Zinsentscheidung eine gewisse Zurückhaltung, hieß es weiter von den Experten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

So startete der DAX quasi unverändert bei 18.512,11 Punkten (-0,03 Prozent) und fiel dann direkt im Anschluss in rotes Terrain.

Derzeit nehmen die politischen Unsicherheiten zu. So gibt sich Trump mit Blick auf US-Unterstützung für Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs zurückhaltend. "Ich denke, Taiwan sollte uns für die Verteidigung bezahlen. Wir sind nichts anderes als eine Versicherungsgesellschaft." Das Brisante: nicht nur Konzerne in den USA sind immer noch stark abhängig vom weltgrössten Chip-Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan.

Laut der Landesbank Helaba ist bei deutschen Aktien kein richtiges Kaufinteresse zu beobachten. Möglicherweise gebe es vor der am Donnerstag anstehenden EZB-Zinsentscheidung "eine gewisse Zurückhaltung", hiess es am Morgen in einem Kommentar der Hessisch-Thüringischen Landesbank. Am Mittwoch legen Experten ihren Fokus aber zunächst auf neue Signale zur Wirtschaft und der Geldpolitik aus den USA.

WALL STREET

An den US-Märkten ging es am Dienstag nach oben Richtungen.

Der Dow Jones legte zum Handelsstart bereits leicht zu und zog schon kurz darauf noch deutlicher an. Dabei konnte er gar einen neuen Rekordwert aufstellen und kratzte an der runden Marke von 41.000 Punkten. Aus dem Handel ging er 1,85 Prozent höher bei 40.954,48 Stellen.

Der NASDAQ Composite eröffnete derweil höher und verweilte auch im Anschluss auf positivem Terrain. Nach einem Ausflug ins Minus, stieg er letztlich 0,2 Prozent auf 18.509,34 Indexpunkte.

Nach der erneuten Rekordjagd des Vortages gingen es die Techwerte am Dienstag etwas gemächlicher an. Gestützt wurde der Markt etwas von der Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Konjunktur. Denn die Umsätze der US-Einzelhändler haben sich im Juni entgegen der Erwartung eines Rückgangs stabil entwickelt. Die Importpreise stagnierten ebenfalls, auch hier war ein Rückgang vorausgesagt worden. Beide Datenreihen bremsen die Zinssenkungsdebatte etwas. Doch scheint der Markt übergeordnet weiter auf Zinssenkungen ab September zu setzen.

Im Handel wird der "Trump-Trade" des Vortages mittlerweile etwas distanzierter gesehen. Aktienmärkte folgten in erster Linie Gewinnprognosen und wirtschaftlichen Fundamentaldaten, hieß es im Handel mit Blick auf die jüngste Rally des S&P 500. Denn dessen Gewinnwachstum sei derzeit das höchste seit Jahren. "Das Marktumfeld bleibt unterstützend, angetrieben von dauerhaftem Gewinnwachstum, günstigerer Inflationsentwicklung, die zu potenziellen Zinssenkungen der Fed führt, und robusten Ausgaben für Künstliche Intelligenz", urteilt Chefmarktstratege Mark Haefele von UBS Global Wealth Management.

ASIEN

Die Börsen in Fernost fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Verlust von 0,43 Prozent bei 41'097,69 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 0,45 Prozent auf 2'962,86 Zähler. Dagegen zog der Hang Seng in Hongkong um 0,06 Prozent auf 17'739,41 Einheiten an.

Zunächst hatten noch die erneut positiven Vorgaben der Wall Street gestützt, doch drehten die Indizes im Verlauf in negatives Terrain. Dort hatten Dow-Jones-Index und der S&P-500 wiederum neue Rekordstände markiert. Doch die am Vortag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bremsten die zuletzt gestiegenen Zinssenkungshoffnungen wieder etwas ein.

Dazu kamen laut Marktteilnehmern Aussagen zur Wirtschaftspolitik von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Dieser will hohe Zölle auf Importe aus China einführen, aber auch Zölle auf alle anderen Importe. "Laut Trump sollen die Unternehmen direkt in den USA investieren und dort Arbeitsplätze schaffen, das ist klar America first", so ein Marktteilnehmer.

Im Mittelpunkt standen im Reich der Mitte weiter die herrschenden Konjunktursorgen. Das langsamere BIP-Wachstum in China im zweiten Quartal deutet laut Analysten darauf hin, dass weitere politische Unterstützungsmaßnahmen auf der Nachfrageseite erforderlich sind.

