ATX im Minus -- DAX stabil -- Asiens Märkte uneinheitlich

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag in Rot.

Der ATX bleibt nach einem schwachen Start auch aktuell in der Verlustzone.

Das europäische Umfeld fand nach uneinheitlichen Vorgaben der Übersee-Märkte noch keine klare Richtung. Weiterhin belasten vor allem die wieder wachsenden Corona-Sorgen angesichts steigender Neuinfektionszahlen.

Marktbeobachter rechnen allerdings mit einem eher ruhigen Wochenbeginn und verwiesen auf die sehr dünne Meldungslage. Zudem ist auch der Datenkalender nur spärlich gefüllt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt verhalten sich die Anleger zum Wochenstart vorsichtig.

Der DAX startete mit einem kleinen Gewinn von 0,18 Prozent bei 12.924,88 Zählern und bewegt sich auch aktuell kaum.

"Die Vorgaben der Börsen aus den USA und Asien sind gemischt, so dass von dieser Seite kaum Impulse kommen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect bank. "Zudem neigt sich die Quartalsberichtssaison dem Ende zu und gibt ebenfalls kaum noch Impulse für den Gesamtmarkt." Dagegen rückten verstärkt wieder die Themen Corona-Entwicklung sowie der Handelskonflikt USA und China in den Vordergrund.

Zuletzt hatte die US-Regierung eine positive Zwischenbilanz des im Januar unterzeichneten Handelsabkommens mit China gezogen. Am Samstag hatte erstmals die halbjährliche Überprüfung des "Phase 1"-Abkommens hinsichtlich seiner Umsetzung angestanden.

Wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen wächst außerdem die Unsicherheit und könnte sich rasch an den Handelsplätzen widerspiegeln. In Deutschland nimmt die Zahl der Neuinfizierten seit Ende Juli wieder zu.

WALL STREET

Vor dem Wochenende kamen die US-Börsen kaum vom Fleck.

Der Dow Jones zeigte sich vor dem Wochenende ohne klare Richtung und beendete den Handelstag 0,12 Prozent höher auf 27.931,02 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich meist im roten Bereich und schloss zum Sitzungsende 0,21 Prozent tiefer auf 11.019,30 Zählern.

Wenig verändert hat die Wall Street am letzten Handelstag der Woche geschlossen. Im Vorfeld der am Wochenende stattfindenden Gespräche zwischen Delegationen aus China und den USA herrschte Zurückhaltung, wenngleich die Erwartungen an wirkliche Fortschritte zur Beilegung des Streits eher gering sind. Dazu kamen die weiter festgefahrenen Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten um ein neues Konjunkturprogramm. Der Markt geht hier immer noch von einer Einigung aus.

Der US-Einzelhandelsumsatz stieg im Juli zwar den dritten Monat in Folge, doch blieb er unter der Erwartung. Allerdings wurde der Juni nach oben revidiert. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist dagegen im zweiten Quartal viel stärker gestiegen als erwartet. Auch die Industrieproduktion hat sich im Juli gegenüber dem Vormonat etwas stärker erhöht als prognostiziert. Und schließlich fiel auch der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für August etwas besser aus als erwartet. Gute Daten werden von den Investoren als zweischneidig gesehen, da sie die Chance auf Stimuli durch Politik und Notenbank verringern.

ASIEN

Am Montag schlagen die asiatischen Börsen unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,83 Prozent auf 23.096,75 Punkte. Gedrückt wurde er auch vom im Vergleich zum Freitag zur gleichen Tageszeit festeren Yen.

In Tokio waren die neuesten BIP-Zahlen das Thema des Tages. Im Vergleich zum Vorquartal schrumpfte die Wirtschaft im zweiten Jahresviertel um 7,8 Prozent, etwas stärker als Ökonomen mit minus 7,6 Prozent geschätzt hatten.

Dagegen können die Börsen in China zulegen. So klettert auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite um 2,34 Prozent auf 3.438,80 Punkte. In Hongkong zieht der Hang Seng aktuell (09:55 Uhr) um 0,66 Prozent auf 25.349,52 Zähler an.

Marktteilnehmer an den chinesischen Aktienmärkten verwiesen angesichts einer neuerlichen Geldspritze durch die Notenbank auf die reichlich vorhandene Liquidität. Sie spreche für einen neuen bevorstehenden Aufwärtstrend, so die Experten von Citic Futures. Die chinesische Notenbank dürfte weiter eine lockere Geldpolitik betreiben angesichts des Drucks, der von der strukturellen Arbeitslosigkeit und den externen Pandemie-Unsicherheiten ausgehe. Die chinesische Notenbank hatte über mittelfristige Refinanzierungen den vierten Monat Geld in den Markt gepumpt, diesmal im Volumen von 700 Milliarden Yuan.

Dass die für vergangenen Samstag vorgesehenen US-chinesischen Handelsgespräche ohne neues Datum verschoben worden waren, wurde dadurch eher in den Hintergrund gedrängt. Das Thema dürfte laut KGI Securities aber im Fokus bleiben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX