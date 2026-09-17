Fed hebt Leitzinsen an: Möglicher Rückenwind für den ATX -- DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen schlagen unterschiedliche Richtungen ein

Die Aussichten für den heimischen Börsenstart sind positiv. Der deutsche Aktienmarkt dürfte fester starten. In Fernost sind die Börsen uneinheitlich unterwegs.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt könnte am Donnerstag einen freundlichen Start hinlegen.

Der ATX war am Vortag 0,95 Prozent höher bei 6.810,44 Punkten in den Feierabend gegangen.

Für die europäischen Börsen zeichnen sich am Donnerstag weiter Gewinne ab.Anleger werten das konsequente Vorgehen von Fed-Chef Kevin Warsh gegen den Preisauftrieb als wichtiges Signal zur Festigung der Notenbank-Glaubwürdigkeit. Dementsprechend beruhigte sich das Geschehen an den Finanzmärkten nach der ersten US-Zinserhöhung seit 2023 rasch wieder. Auch wenn das US-Parkett direkt nach dem Zinsentscheid ins Minus gedreht hatte, zogen die Anleihenotierungen und US-Indexfutures über Nacht spürbar an – eine Erholung, an die die deutschen Schwergewichte nun anknüpfen.

Nach Einschätzung von HQ-Trust-Chefökonom Michael Heise dürfte der Zinsschritt angesichts des spürbaren Preisanstiegs in der Bevölkerung zwar auf Akzeptanz stoßen, politisch jedoch Gegenwind erzeugen. Bis zum Jahresende rechnet der Experte mit mindestens einem weiteren Zinsschritt.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch am Donnerstag erneut zugreifen.

Der DAX hatte zur Wochenmitte 0,53 Prozent stärker bei 25.537,75 Punkten geschlossen.

Auch am Donnerstag geht der DAX voraussichtlich mit Kursgewinnen in den Handel. Der Broker IG taxierte den Leitindex gut zwei Stunden vor dem XETRA-Start 0,6 Prozent höher bei 25.695 Punkten. Damit folgen die deutschen Standardwerte der Erholung an den US-Märkten: Nachdem die Wall Street im späten Handel nach der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zunächst ins Minus gerutscht war, legten die US-Aktienfutures und die Notierungen von US-Staatsanleihen über Nacht wieder zu.

Marktbeobachter führten die Beruhigung an den Börsen auf den entschlossenen Kurs des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh zurück. Die erste Zinserhöhung seit 2023 wird als klares Signal im Kampf gegen die Inflation gewertet. Laut Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, verteidige die Fed damit erfolgreich ihre Glaubwürdigkeit. Auch wenn der Schritt politisch auf Kritik stoßen könnte, dürfte er in der Bevölkerung angesichts stark gestiegener Lebenshaltungskosten auf Verständnis treffen. Heise erwartet im weiteren Jahresverlauf bis Dezember mindestens eine weitere Anhebung.

Auch die Schweizer Großbank UBS beurteilt die Perspektiven für die Märkte zuversichtlich. Da ein aggressiverer Zinszyklus in den Kursen bereits weitgehend eingepreist sei, sollte der Zinsentscheid die Märkte nicht dauerhaft aus der Bahn werfen. Das solide Wirtschaftswachstum sowie die starken Unternehmensgewinne dürften die bremsenden Effekte der höheren Zinsen zu einem großen Teil abfedern.

WALL STREET

An den US-Börsen dominierten am Mittwoch die Verkäufer.

Der Dow Jones sackte im Handelsverlauf deutlicher ab und ging mit einem Abschlag von 1,21 Prozent bei 51.462,55 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich volatiler: Nach zunächst deutlicheren Gewinnen ging es im späten Handel abwärts. Am Ende hielten sich die Verluste in Grenzen und das Börsenbarometer schloss mit einem marginalen Minus von 0,01 Prozent bei 25.978,42 Zählern.

Die Zurückhaltung der Anleger zeigte sich auch nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Eine Zinserhöhung war mehrheitlich erwartet worden und wurde von der Fed dann auch tatsächlich verkündet. Händler achteten jedoch vor allem auf die Kommunikation der Fed und das Engagement der Währungshüter, die Inflation in den kommenden Monaten zu bekämpfen. Belastend wirkte dabei vor allem der restriktive Ausblick der Fed: Angesichts der weiterhin hohen Inflation stellt die Notenbank mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr in Aussicht.

Leicht stützend wirken die etwas nachgebenden Ölpreise, die gleichwohl weiter auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Der unerwartete Anstieg der US-Lagerbestände in der vergangenen Woche hilft, einige unmittelbare Versorgungssorgen zu lindern, heisst es. Berichten zufolge könnte ausserdem die Wiederherstellung einer beschädigten Pipeline in Saudi-Arabien, mit der die weiter kaum passierbare Strasse von Hormus umgangen werden kann, schneller erfolgen, als zunächst erwartet.

ASIEN

Im Donnerstagshandel geht es an den Börsen in Asien in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei 225 legt zeitweise leicht auf 63.924,04 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen daneben zeitweise 0,30 Prozent auf 3.880,00 Zähler.

In Hongkong verliert daneben der Hang Seng zwischenzeitlich 1,0 Prozent auf 24.465,42 Zähler.

An den asiatischen und australischen Börsen zeigte sich am Donnerstag eine uneinheitliche Entwicklung. Während die Märkte in Tokio, Seoul und Sydney von wieder gesunkenen Ölpreisen profitierten, gerieten die chinesischen Börsen unter Druck. Händler verwiesen auf die zuletzt überwiegend schwachen Konjunkturdaten aus China. Nach der Leitzinsanhebung der US-Notenbank um 25 Basispunkte zog die Hong Kong Monetary Authority aufgrund der Kopplung des Hongkong-Dollars an den US-Dollar umgehend nach und erhöhte ebenfalls die Zinsen.

Der Zinsschritt der US-Notenbank entsprach zwar den Markterwartungen, jedoch wurden die anschließenden Kommentare von Fed-Chef Kevin Warsh als Signal für weitere Erhöhungen gedeutet, da er die hartnäckig hohe Inflation hervorhob. Dies belastete die US-Börsen und hielt die Anleiherenditen auf erhöhtem Niveau. Vor diesem Hintergrund blicken Anleger nun gespannt auf die anstehenden Zinsentscheidungen der Bank of England am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX