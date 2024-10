Vor EZB-Entscheid: ATX etwas fester -- DAX nähert sich Rekordhoch -- Asiens Börsen schließen tiefer

Der heimische Aktienmarkt gewinnt am Donnerstag leicht hinzu, während der deutsche Leitindex deutlich steigt. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag nach unten.

AUSTRIA

Der österreichische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag mit freundlicher Tendenz.

Der ATX bewegte sich kurz nach Handelsbeginn minimal aufwärts und legt mittlerweile etwas deutlicher zu.

Der Handelstag steht im Zeichen des EZB-Zinsentscheids, der heute Nachmittag erwartet wird. Verschiedene Ratsmitglieder haben Signale gesendet, dass die EZB die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte reduzieren wird. Die Experten der Helaba schreiben, dass die Zinssenkung am Markt bereits fast vollständig eingepreist sei und das Hauptaugenmerk wohl den Begleitkommentaren der Ratsmitglieder gelten werde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag deutlich fester.

Der DAX startete 0,4 Prozent höher bei 19.509,79 Punkten und legt im weiteren Verlauf noch deutlicher zu.

Unterstützung lieferten Kurssprünge von Sartorius und der Merck. Hier nahmen Sorgen vieler Investoren in puncto Geschäftsentwicklung ab. "Ein kleiner Zinssenkungsschritt durch die Europäische Zentralbank (EZB) gilt bereits als ausgemachte Sache", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Wichtiger seien daher die begleitenden Worte der EZB-Vorsitzenden Christine Lagarde. Von der EZB wird an diesem Nachmittag eine erneute Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Es wäre der dritte Zinsschritt in diesem Jahr. Das Hauptaugenmerk gilt denn auch eher den Begleitkommentaren mit den Fragen: Wird es Hinweise auf eine weitere Senkung im Dezember geben oder auf das angestrebte Ausmass des Zinszyklus?

WALL STREET

Nach den klaren Vortagesverlusten zeigten sich die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte fester.

Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,79 Prozent bei 43.077,44 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,28 Prozent auf 18.367,08 Zähler zu.

Frische Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. So sanken die Preise für US-Importe im September. Der Rückgang entsprach der durchschnittlichen Prognose von Volkswirten.

"Neben der US-Wahl blickt der Markt derzeit vor allem auf den anstehenden Zahlenreigen der Unternehmen. Die Erwartungen sind zuletzt deutlich gesunken, was durchaus positiv zu werten ist", bemerkten die Experten von Index Radar. Die anstehende Quartalsberichtssaison sehen sie als Lackmustest, ob die jüngsten Kursgewinne gerechtfertigt waren. "Zumindest für die amerikanische Berichtssaison sind wir insgesamt leicht optimistisch gestimmt. So haben die US-Konjunkturdaten im dritten Quartal fast durchweg positiv überrascht, vor allem der Arbeitsmarkt brummt", so Index Radar.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen Asiens gaben am Donnerstag ab.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab letztlich 0,69 Prozent auf 38.911,19 Zähler ab.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite derweil 1,05 Prozent auf 3.169,38 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong fiel unterdessen 1,02 Prozent auf 20.079,10 Stellen.

In Tokio gab der Nikkei-Index nach. Belastet wurde das Sentiment von Außhandelsdaten. Die Exporte sanken im September um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der erste Rückgang seit zehn Monaten. Ökonomen hatten zwar einen Rückgang prognostiziert, jedoch nur um 0,85 Prozent. Vor allem die Exporte nach China (-7,3%) und in die USA (-2,4%) gingen deutlich zurück. Die Daten schürten am Markt Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.

Auch an den chinesischen Börsen ging es nach unten. Die vom chinesischen Wohnungsbauministerium vorgestellten Massnahmen zur Stützung des angeschlagenen Immobiliensektors überzeugten die Anleger nicht. Immobilienwerte gaben kräftig nach.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX