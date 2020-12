ATX dreht ins Minus -- DAX visiert Rekordhoch an -- Asiens Börsen legen bis zum Handelsende zu

Am heimischen Aktienmarkt greif Verunsicherung um sich. In Frankfurt zeigen die Kurse nach oben. An den Börsen in Fernost waren die Vorzeichen am Donnerstag grün.

AUSTRIA

Am heimischen Markt dreht die Börsenstimmung ins Negative.

Der ATX zeigt sich kurz nach dem Handelsstart mit kleinen Zugewinnen.

Die Coronakrise lastet auf den Aktienkursen an der Wiener Börse. Der österreichische Leitindex ATX hat laut Wiener Börse heuer aufgrund seiner zyklischen Zusammensetzung stärker als andere Nationalindizes gelitten. Analysten seien überzeugt, dass sich dies in Phasen des Konjunkturaufschwungs in einen Vorteil wandelt. Im November sei auf die Impfstoffnews eine Rekord-Rallye gefolgt, die die Verluste des ersten Quartals teilweise wettmachte. Die Handelsumsätze stiegen kräftig.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel ist am Donnerstag von Käufen geprägt.

Der deutsche Leitindex DAX sprang zur Eröffnung um 0,92 Prozent auf 13.691,49 Punkte hoch und verweilt auf hohem Niveau.

Die Hausse am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag fort. Nachdem der DAX am Vortag noch an der Hürde von 13.600 Punkten gescheitert war, wird er nun darüber indiziert. Mit einem robusten Auftakt rückt der bisherige Rekord, den er im Februar mit 13.795 Punkten aufgestellt hatte, wieder ein Stück näher. "Der deutsche Leitindex startet mit etwas Verspätung doch noch seine Jahresendrally", sagte Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel.

Die Nebenwerte-Indizes MDAX und SDAX hatten zuletzt bereits historische Höchststände erreicht.

WALL STREET

An der Wall Street waren zur Wochenmitte Techwerte gefragt.

Der Dow Jones ging kaum verändert in die Sitzung, anschließend sank er jedoch leicht unter die Nulllinie und beendete den Handel 0,15 Prozent im Minus bei 30.154,87 Einheiten. Der NASDAQ Composite konnte etwas zulegen, nachdem er zum Startleicht nach oben gestiegen war. Bis zum Börsenschluss ging es noch 0,50 Prozent auf 12.658,19 Stellen nach oben.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bestätigte auf der letzten Sitzung des laufenden Jahres ihre ultralockere Geldpolitik. Der Leitzins bleibt in der extrem niedrigen Spanne von 0 bis 0,25 Prozent. Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Fed versucht mit ihrer lockeren Geldpolitik, die Wirtschaft in der Corona-Krise zu stützen und hatte im Frühjahr wegen der Corona-Politik ihre Geldpolitik drastisch gelockert.

Frische US-Konjunkturdaten hatten zuvor nur wenig Einfluss auf die Notierungen gehabt. So sind die Einzelhandelsumsätze im November überraschend deutlich gefallen. Zudem hat sich die Stimmung auf dem US-Häusermarkt im Dezember stärker als erwartet eingetrübt. Die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor im Dezember fielen uneinheitlich aus. Auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage weiterhin ruhig.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag freundlich.

Der japanische Leitindex Nikkei notierte zum Handelsende 0,18 Prozent im Plus bei 26.806,67 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite letztendlich um 1,13 Prozent auf 3.404,87 Einheiten hoch. Währenddessen stieg der Hang Seng in Hongkong um 0,82 Prozent auf 26.678,38 Zähler.

Die Grundstimmung blieb weiter positiv, geschürt von der Erwartung eines Stimuluspakets in den USA und Unterstützung seitens der US-Notenbank. Letztere teilte am Vorabend nach ihren Beratungen mit, zwar keine neuen geldpolitischen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft zu ergreifen, die Zinsen aber noch lange niedrig zu halten und ihre Anleihekäufe solange beizubehalten, bis es substanzielle Fortschritte bei der Erreichung der eigenen Ziele gebe. Unter dem Strich bedeutet dies, dass sie ihre ultraexpansive Politik noch für eine längere Zeit beibehalten wird.

Mit Blick auf die Corona-Pandemie setzten die Akteure weiter auf die rasche Verabreichung von Impfstoffen, während zugleich in vielen Regionen der Welt die Todes- und Infiziertenzahlen steigen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX