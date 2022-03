Uneinheitliche Entwicklung an den asiatischen Börsen

Anleger in Asien zeigen sich am Freitag unentschlossen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich am Donnerstag unentschlossen.

Der ATX kletterte in den ersten Handelsminuten bereits deutlich. Zunächst baute er seine Gewinne noch weiter aus, dann schmolzen sie jedoch wieder ab. Am Nachmittag kletterte das Börsenbarometer erneut in die Gewinnzone, wo es den Handelstag 0,66 Prozent fester bei 3.334,19 Punkten beendete.

Starke Vorgaben von der Wall Street und aus Asien wirkten stützend. Im Fokus blieb der Krieg in der Ukraine. "Zwar ist die Lage weiterhin schwer zu durchschauen und die weitere Entwicklung mit hoher Unsicherheit verbunden. Zuletzt überwog aber die Hoffnung, auch weil die Kriegsparteien ihre Gespräche fortsetzten und sich Kompromisslinien abzeichneten", formulierten die Helaba-Experten. Der Kreml wies am Donnerstag jedoch Berichte über große Fortschritte in den Gesprächen mit der Ukraine zurück.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte im Donnerstagshandel Verluste.

Der DAX stieg zur Eröffnung noch leicht. Im Anschluss zeigte er sich zunächst volatil und bewegte sich dann im negativen Bereich. Am Abend standen noch Verluste von 0,36 Prozent auf 14.388,06 Punkte an der Kurstafel.

Nach zuletzt kräftigen Kurszuwächsen haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag zunächst gemächlicher angehen lassen. Am Vorabend schaffte die US-Notenbank aufgrund der hohen Inflation erwartungsgemäß Fakten in der Zinswende und erhöhte den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. An diesem Handelstag folgte auch die Bank of England mit einer weiteren Zinserhöhung.

Maßgeblich für den Markt ist nun das weitere Tempo der Zinswende, denn die Entscheider der Fed haben eine schnellere Straffung ihrer bisher ultralockeren Geldpolitik signalisiert. Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners, sah die Anleger aber gelassen reagieren: "Der Glaube an die Stärke der US-Wirtschaft wiegt schwerer als die Angst vor noch schneller steigenden Zinsen", so der Experte.

Abseits der Notenbanken hatten zuletzt an den Börsen vor allem - sehr vage - Entspannungssignale im Krieg zwischen der Ukraine und Russland die Stimmung an den Börsen dominiert und für Erleichterung gesorgt. Alexander Rodnyansky, der Berater des ukrainischen Präsidenten, dämpfte jedoch im deutschen Fernsehen die Hoffnung auf eine baldige Friedenslösung. Russland versuche, Zeit zu kaufen, um neue Truppen heranzuziehen und dann wieder eine Offensive starten, sagte er in der Sendung "maischberger. die woche".

WALL STREET

An der Wall Street wurden die Anleger am Donnerstag wieder etwas mutiger.

Der Dow Jones konnte die Verlustzone hinter sich lassen und schloss 1,22 Prozent höher bei 34.479,97 Punkten. Auch bei Techanlegern besserte sich die Stimmung im Handelsverlauf: Der NASDAQ Composite rückte schlussendlich um 1,33 Prozent auf 13.614,78 Punkte vor.

Die erste Zinserhöhung der US-Notenbank seit vier Jahren und die Aussicht auf eine Reihe weiterer Anhebungen wurden vom Markt gut verarbeitet. Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Inflation, die auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren liegt, und den Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung war mit einem solchen Schritt gerechnet worden.

Daneben gaben weiter die Entwicklungen im Ukraine-Krieg die Richtung für den Markt vor. Für Ernüchterung sorgten Aussagen der russischen Regierung, wonach Berichte über große Fortschritte in den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine falsch seien. Gleichwohl stünden die Kriegsparteien weiter im Gespräch miteinander. In den vergangenen Tagen hatten Äußerungen aus den Verhandlungsdelegationen Hoffnungen auf eine vorsichtige Annäherung geweckt.

Für einen zusätzlichen Impuls sorgten eine ganze Reihe von US-Konjunkturdaten. Die vor der Startglocke veröffentlichten US-Daten überzeugen durchweg. So hat sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im März spürbar aufgehellt. Und die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hat stärker abgenommen als erwartet. Auch die Baubeginne stiegen im Februar fast doppelt so stark wie erwartet.

ASIEN

Die Anleger in Asien zeigen sich am Freitag unentschlossen.

In Japan schloss der Nikkei legt gegen 06:45 Uhr MEZ um 0,49 Prozent auf 26.782,77 Punkte zu.

Auch auf dem chinesischen Festland sind die Tendenzen freundlich, der Shanghai Composite gewinnt 0,54 Prozent auf 3.232,45 Indexpunkte. In Hongkong sind unterdessen Verluste zu sehen, der Hang Seng verliert 1,47 Prozent auf 21.186,05 Zähler.

Zum Wochenausklang ist die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien verhalten positiv nach festen Vorgaben der Wall Street. Marktbeobachter nennen mehrere Gründe für die Zurückhaltung der Anleger: Zum einen sind die Ölpreise wieder auf klar über 100 Dollar je Barrel gestiegen, zum anderen scheinen die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu stocken. Speziell an den chinesischen Börsen tritt die Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Corona-Welle wieder mehr in den Vordergrund.

Derweil hat die Bank of Japan (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik bestätigt. Damit weicht sie weiter vom Kurs anderer großen Notenbanken ab, die sich gezwungen sehen, die zu hohe Inflation zu bekämpfen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist Inflation in Japan weiter kein Thema. Allerdings rechnet die BoJ mit einer Zunahme des bereinigten Inflationsdrucks, wie es im Begleitkommentar hieß.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX