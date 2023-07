Kaum Bewegung: ATX wenig verändert -- DAX um Nulllinie -- Asiatische Börsen zum Handelsende uneinheitlich

Der heimische Leitindex zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt, während auch der deutsche Leitindex kaum voran kommt. An den wichtigsten Börsen in Fernost waren am Dienstag gemischte Vorzeichen zu sehen.

AUSTRIA

Der ATX bewegt sich am Dienstag kaum.

Der ATX stand kurz nach Handelsbeginn bei 3.158,83 Punkten und damit um 0,08 Prozent höher. Anschließend zeigt er sich unentschlossen und pendelt um die Nulllinie.

Am Berichtstag richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. So werden neben Einzelhandelsumsätze und Zahlen aus der Industrie auch Daten vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Darüber hinaus bleibt die eröffnete US-Berichtssaison im Fokus. So werden unter anderem Morgan Stanley und die Bank of America ihre Bücher öffnen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag kaum verändert.

Der DAX stieg bei 16.042,03 Punkten um 0,17 Prozent tiefer in den neuen Handelstag ein und bewegt sich nun um seinen Vortagesschluss.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Dienstag zunächst ruhig angehen. Tags zuvor hatte der DAX die runde Marke von 16.000 Punkten gehalten, und war damit auch über der 50-Tage-Linie geblieben. Das Barometer für den mittelfristigen Trend läuft knapp unter 16.000 Punkten seitwärts. Die Anleger seien halbwegs zufrieden mit dem jüngsten Inflationsrückgang, erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management. Sie können sich so auf Unternehmenszahlen konzentrieren. Erst Ende Juli rückt die Geldpolitik wieder in den Fokus.

"Es scheint, als hätte das Sommerloch an den Börsen begonnen", erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Ferien- und Urlaubszeit zeige sich in niedrigen Umsätzen. Auch deshalb nehmen die Schwankungen in den Sommermonaten häufig zu. Denn dann reichten schon wenige Aufträge, um den Markt zu bewegen.

WALL STREET

Die Wall Street bewegte sich zum Wochenauftakt in der Gewinnzone.

Der Dow Jones Index begann die Sitzung marginal leichter. Im Anschluss folgten kleine Gewinne, die den US-amerikanischen Leitindex zeitweise auf den höchsten Stand seit Dezember 2022 hievten. Schlussendlich verbuchte der Dow Jones ein Plus von 0,22 Prozent auf 34.585,35 Zähler. Der technologielastige NASDAQ Composite baute derweil seine anfänglichen Aufschläge aus und schloss 0,93 Prozent stärker bei 14.244,95 Punkten.

An heimischen Konjunkturdaten stand lediglich der Empire State Index auf der Agenda. Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Juli gesunken. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts verringerte sich auf plus 1,1. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 0,0 prognostiziert.

Auch potenziell kursbewegende Unternehmensnachrichten waren dünn gesät - erst im weiteren Wochenverlauf sind mit Quartalszahlen unter anderem von den Großbanken Bank of America, Morgan Stanley und Goldman Sachs Impulse zu erwarten.

Der Elektroautobauer Tesla sorgte derweil schon vor seinem am Mittwoch nach US-Börsenschluss anstehenden Zwischenbericht mit dem Produktionsstart seines Elektro-Pickups "Cybertruck" für etwas Kauflaune. Ebenso der Softwareriese Microsoft, der dem Kauf des Videospiele-Anbieters Activision Blizzard immer näher kommt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei legte nach der Feiertagspause leicht zu. Zum Handelsschluss stand er um 0,32 Prozent höher bei 32.493,89 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland schloss hingegen um 0,37 Prozent schwächer bei 3.197,82 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong brach letztlich um 2,05 Prozent auf 19.015,72 Zähler ein, nachdem zum Wochenstart aufgrund eines Taifunalarms nicht gehandelt wurde.

Die asiatischen Aktienmärkte schüttelten am Dienstag günstige Vorgaben der Wall Street ab und tendierten mehrheitlich leichter. Die Abschläge waren allerdings moderat, eine Ausnahme machte Hongkong. Nachdem der Handel dort am Vortag wegen einer Taifunwarnung hatte abgesagt werden müssen, sprachen Marktbeobachter von Nachholbedarf nach unten. Die Akteure in Hongkong konnten erst am Dienstag verspätet auf das enttäuschend ausgefallen Wirtschaftswachstum in China im zweiten Quartal reagieren und darauf, dass die chinesische Notenbank bei einer routinemäßigen Liquditätszufuhr die Zinsen unverändert gelassen und nicht etwa weiter gesenkt hatte angesichts der flauen Konjunktur in China.

Daneben führten Marktteilnehmer wie Matt Simpson, Analyst bei City Index und Forex.com, die geopolitischen Spannungen als Belastungsfaktor an, konkret den Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine. Dessen ungeachtet sah er aus technischer Sicht in den kommenden Wochen Potenzial nach oben für den HSI.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX