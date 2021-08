ATX in Grün -- DAX fällt leicht zurück -- Börsen in Asien: Nikkei & Co. letztlich mit Zugewinnen

Der heimische Markt präsentiert sich fester. Der deutsche Leitindex wagt sich zur Wochenmitte zunächst weiter nicht über die 16.000er-Marke. Die Märkte in Fernost stiegen am Mittwoch.

Der heimische Aktienmarkt gewinnt am Mittwoch hinzu.

Der ATX konnte schon kurz nach Börsenauftakt ein Plus von 0,28 Prozent auf 3.601,94 Zähler verbuchen. Dieses wächst anschließend noch.

Der Wiener Markt kann trotz negativer Vorgaben aus den USA nach zwei Verlusttagen in Folge wieder etwas Terrain gutmachen - mit Rückenwind aus Asien. Auch dort hatten die wichtigsten Handelsplätze zulegen können. In Wien zeigten sich FACC nach Vorlage von Halbjahreszahlen stark gesucht. Der Luftfahrtzulieferer hat in den ersten sechs Monaten heuer wieder einen kleinen Gewinn von 3,2 Mio. Euro erzielt. Abwärts ging es nach der Zahlenvorlage für die Papiere der Vienna Insurance Group. Der Versicherer steigerte seinen Vorsteuergewinn im Halbjahr um 25 Prozent auf 251,4 Mio. Euro.

Der deutsche Aktienmarkt gibt am Mittwoch leicht ab.

Der DAX eröffnete den Handel mit einem minimalen Plus von 0,08 Prozent auf 15.935,21 Punkte, notiert aktuell jedoch leicht im Minus.

Die DAX-Anleger haben auch zur Wochenmitte vorsichtig agiert. Das Börsenbarometer entfernt sich weiter von der runden Marke von 16.000 Punkten, die es am Freitag erstmals übersprungen hatte. Bereits am Montag und am Dienstag hatte der DAX leicht nachgegeben. Insgesamt mahnen geopolitische Risiken nach dem abrupten Machtwechsel in Afghanistan und die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Delta etwas zur Vorsicht. In Deutschland zum Beispiel hat sich die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages sprunghaft erhöht. US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell hatte derweil bei einer Rede am Vorabend nicht wie erhofft weitere Erkenntnisse zur künftigen Geldpolitik geliefert. Neue Hinweise auf den Zeitpunkt für den Ausstieg der US-Notenbank (Fed) aus der extrem lockeren Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur erhoffen sich Anleger jetzt vom Protokoll der vergangenen Zinssitzung der Fed, das nach Börsenschluss in Deutschland veröffentlicht wird.

An der Wall Street schalteten Anleger am Dienstag einen Gang zurück.

Der Dow Jones begann den Handel bereits tiefer und musste anschließend weiter abgeben. Schlussendlich beendete er den Dienstag 0,79 Prozent tiefer bei 35.345,72 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete im Minus und schaffte es im Tagesverlauf nicht die Verluste abzuschütteln. Der NASDAQ Composite ging letztlich 0,93 Prozent niedriger bei 14.656,18 Indexpunkten aus dem Handel.

Nach neuerlichen Rekorden am Vortag zeigten sich die Indizes an der Wall Street am Dienstag mit Verlusten. Bereits vor der Börsenglocke wurden enttäuschende Daten zum Einzelhandel im Juli publiziert. Allerdings verminderten schwache Daten zugleich die Sorge vor einer baldigen geldpolitischen Straffung. Der Dow Jones-Index und der S&P 500 hatten am Montag den fünften Handelstag in Folge zugelegt, während die NASDAQ-Indizes im Minus geschlossen hatten.

In der Wochenmitte waren an den fernöstlichen Aktienmärkten Zuschläge auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann in Tokio 0,59 Prozent auf 27.585,91 Indexzähler hinzu.

Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite letztlich 1,11 Prozent auf 3.485,29 Punkte steigen. Daneben kletterte der Hang Seng in Hongkong schlussendlich 0,47 Prozent auf 25.867,01 Einheiten.

Eine umgekehrte Entwicklung zum Vortag haben die Börsen in Asien am Mittwoch gezeigt. Nach einem leichteren Start tendierten die Indizes im Verlauf deutlich nach oben, wenngleich die Gewinne nicht so stark ausfielen wie die Einbußen am Vortag. Insgesamt wurden die leichteren Vorgaben der Wall Street vom Dienstag somit weggesteckt, genauso wie am Vortag noch günstige Vorgaben verpufft waren. Neueste Kommentare von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach die Corona-Pandemie nach wie vor die Wirtschaftsaktivität überschattet und dass sich vor allem der Dienstleistungssektor von der Pandemie noch nicht erholt habe, könnten bei einigen Akteuren zu kursstützenden Spekulationen geführt haben, dass es mit der befürchteten bevorstehenden Straffung der US-Geldpolitik vielleicht doch noch nicht soweit ist. Zumal zuletzt die Einzelhandelsdaten in den USA enttäuscht hatten, ebenso wie das US-Verbrauchervertrauen.

