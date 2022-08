ATX und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften am Donnerstag wenig verändert eröffnen. Die Börsen in Fernost geben am Donnerstag nach.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Donnerstag zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,1 Prozent höher bei 3.047 Zählern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag wenig bewegt starten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,1 Prozent im Plus bei 13.645 Einheiten.

WALL STREET

An der Wall Street standen die Zeichen zur Wochenmitte auf Rot.

Der Dow Jones gab anfänglich bereits ab und verblieb auch anschließend auf rotem Terrain. Letztlich ging er 0,5 Prozent schwächer bei 33.980,72 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite sank zum Handelsstart ebenfalls. Auch er gab im Verlauf nach und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 1,25 Prozent bei 12.938,12 Zählern.

Das Fed-Protokoll wurde in einer unmittelbaren Reaktion leicht "taubenhaft" gelesen. Zwar sagten die Währungshüter, dass sie mit einer kontinuierlichen Erhöhung des Leitzinssatzes rechnen. Doch verwiesen sie auch darauf, dass eine Verlangsamung der Zinserhöhungen "zu einem bestimmten Zeitpunkt" angebracht sei. Die Aktienindizes gingen leicht nach oben, der Dollar gab etwas ab, doch dies war nicht von Dauer. Die Fed hatte bei dieser Sitzung die Zinsen das zweite Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöht. Allerdings hat sich seit dem Protokoll der Preisauftrieb verlangsamt.

Zweites Hauptthema waren durchwachsene Zahlen aus dem Einzelhandel, die die Kauflaune dämpften. Am Dienstag hatten überraschend gute Zweitquartalszahlen und ermutigende Ausblicke der Einzelhändler Walmart und Home Depot Befürchtungen zerstreut, dass die hohe Inflation die Konsumbereitschaft der Amerikaner beeinträchtigen könnte. Mit den Quartalsausweisen des Home-Depot-Wettbewerbers Lowe's und der Supermarktkette Target sind jedoch am Mittwoch neue Zweifel aufgekommen.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Donnerstag abwärts.

In Tokio verbucht der Nikkei aktuell (06:32 Uhr) einen Verlust von 0,84 Prozent bei 28.977,17 Punkten.

Der Shanghai Composite verliert 0,48 Prozent auf 3.276,62 Einheiten. Der Hang Seng gibt um 0,63 Prozent auf 19.797,71 Zähler ab.

In einer Mischung aus Gewinnmitnahmen und ungünstiger Nachrichtenlage tendieren die ostasiatischen Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend leichter. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am späten Mittwoch veröffentlicht wurde, brachte keine neuen Erkenntnisse, die Notenbanker sehen sich demnach weiter auf Kurs einer strafferen Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation. Die Renditen am Anleihemarkt zogen deutlicher an, die Vorgabe der US-Börsen fiel darauf schwächer aus.

Dazu kommt aus China die Nachricht, dass dort nicht nur die steigende Zahl an Covid-19-Infektionen und die stringenten Maßnahmen dagegen die Produktion beeinträchtigen, sondern zunehmend der ungewöhnlich trockene Sommer die Energieproduktion und damit letztlich ebenfalls in einigen Regionen die Produktion in energieintensiven Betrieben bremst. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen aber nicht damit, dass es ähnlich wie im vorigen Jahr zu Energieabschaltungen und schwerwiegenden Beeinträchtigungen kommen wird.

