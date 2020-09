Großer Verfallstag steht an: ATX tiefer erwartet -- DAX dürfte freundlich starten -- Asiens Börsen verbuchen kleine Gewinne

Für den heimischen Aktienmarkt wird am Freitag ein tieferer Start prognostiziert, während es am deutschen Markt leicht nach oben gehen dürfte. Zum Wochenausklang zeigen sich die wichtigsten asiatischen Indizes freundlich. An den US-Börsen wurden am Donnerstag Abschläge verbucht.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag weiter nachgeben.

Der ATX wird vorbörslich um 0,75 Prozent schwächer bei 2.226 Punkten erwartet. Am Ende des gestrigen Handelstags hatte er ein Minus von 0,70 Prozent bei 2.242,95 Stellen ausgewiesen.

Im Fokus steht am Freitag der grosse Verfalltermin am Terminmarkt. Am Mittag verfallen zunächst die Futures und Optionen auf die Indizes, am Abend dann die Optionen auf die Einzelwerte. Mit Blick auf das Wochenende ist auf Grund des Schlagzeilenrisikos über steigende Fallzahlen der Corona-Pandemie eine erhöhten Abgabebereitschaft nicht auszuschliessen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Markt deuten vorbörsliche Indikationen auf einen leicht freundlichen Handelsauftakt hin.

Der DAX wird zum Start um 0,2 Prozent höher bei 13.235 Indexpunkten erwartet. Am Donnerstag standen Abschläge von 0,36 Prozent bei 13.208,12 Zählern an der Kurstafel.

Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten "Hexensabbat", zeichnet sich am Freitag im DAX ein ruhiger Start ab. Wie an der Wall Street vermissen die Anleger augenblicklich einen klaren Trend. Für Technologiewerte ein neues Warnsignal ist laut den Marktstrategen der Credit Suisse der Handelsschluss des Nasdaq 100 unter der 50-Tage-Linie. Hier konnte sich der Auswahlindex der Tech-Börse Nasdaq nach seinem heftigen Rückschlag zuletzt wieder stabilisieren. Insgesamt rechnen die Credit-Suisse-Experten angesichts der bevorstehenden US-Wahlen weiter mit einem Schlingerkurs am Aktienmarkt.

WALL STREET

Am Donnerstag verzeichneten die US-Indizes Abgaben.

Der Dow Jones fiel zum Ertönen der Startglock an der Wall Street ins Minus - zunächst ging es weiter runter, zwischnzeitlich konnte das Minus jedoch reduziert werden. Letztendlich ging der Dow jedoch 0,47 Prozent tiefer bei 27.901,98 Einheiten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite startete tiefrot. Im weiteren Verlauf schüttelt er einen Teil der Verluste ab und ging dann 1,27 Prozent schwächer bei 10.910,28 Punkten aus dem Handel.

Die Anleger zeigten sich am Vortag bereits enttäuscht vom Ausblick der US-Notenbank. Hinzu kommen unterschiedliche Signale, wie lange es wohl mit einem tauglichen Corona-Impfstoff dauern wird.

Die Aussage von Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch, wonach die wirtschaftliche Perspektive "sehr unsicher" sei, drückte auf die Stimmung der Anleger. Die Währungshüter zeigten sich besorgt, dass der Aufschwung aus der Wiederöffnung der Wirtschaft tiefer liegende Probleme in sensibleren Bereichen verdecken könnte. Dazu gehöre auch die Gefahr einer länger andauernden Arbeitslosigkeit bei einigen Beschäftigten. "Die Fed hat gesagt, sie werde die Zinsen lange niedrig halten. Aber das ist nicht genug", sagte James Athey von Aberdeen Standard Investments. Der Markt wolle "mehr, mehr, mehr". Aussagen der Fed zur Zukunft seien "nicht sehr relevant für einen Markt, dessen Aufmerksamkeitsspanne 24 Stunden beträgt", so Athey, der die Börse vergleicht mit einem "verwöhnten Kind, dem die Süßigkeiten weggenommen wurden".

Zudem sagte Robert Redfield, ein Gesundheitsexperte der Trump-Administration, ein Corona-Impfstoff könnte für die Allgemeinheit erst kommenden Sommer zur Verfügung stehen. Darauf wurde er von US-Präsident Donald Trump zurückgepfiffen. Und schließlich fand auch die Forderung Trumps nach einem baldigen und umfangreichen Hilfspaket nur kühle Aufnahme bei wichtigen Mitgliedern aus Trumps eigener republikanischer Partei.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Freitag mit leichten Gewinnen.

In Tokio steht der japanische Leitindex Nikkei gegen 8:00 Uhr unserer Zeit um 0,1 Prozent höher bei 23.336 Indexpunkten.

Auch in China ringen sich die Anleger zu Zukäufen durch: Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,1 Prozent auf 3.307 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng daneben um 0,34 Prozent auf 24.424 Stellen zu.

Die Vorgaben aus den USA sind negativ, gleichwohl geht es an einigen Börsen der Region aufwärts. Händler sprechen von wachsender Zuversicht, was die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Coronavirus-Krise angeht. Analysten der Citi warnen indessen vor zu viel Optimismus bezüglich der Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19. Die Unsicherheit sei nach wie vor hoch, nicht zuletzt deshalb, weil das Virus mutieren könne. Die Citi befürchtet ein Wiedererstarken der Pandemie im Herbst und Winter.

Zentrales Thema an der Tokioter Börse ist das Wirtschaftsprogramm des neuen japanischen Ministerpräsidenten Suga. Aktien von Telekommunikationsunternehmen stehen besonders im Fokus nach einem Bericht, wonach Suga der Branche Gebührensenkungen vorschreiben will. Er habe dem zuständigen Minister einen entsprechenden Auftrag erteilt.

