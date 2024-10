ATX im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen schließen höher - Hang Seng legt zu

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag mit Gewinnen, während der deutsche Aktienmarkt höher notiert. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Freitag in Grün.

AUSTRIA

Der österreichische Aktienmarkt notiert am Freitag höher.

Kurz nach Handelsbeginn zeigte sich der ATX 0,17 Prozent im Minus bei 3.605,01 Punkten. Anschließend schafft er es jedoch sich ins Plus zu arbeiten und verbucht inzwischen deutlichere Gewinne.

Seit Anfang September befindet sich der heimische Leitindex auf Richtungssuche. Auch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag lieferte keine klaren Impulse. Am Donnerstag hatte die EZB erneut den Leitzins gesenkt und mit Blick auf mögliche weitere Schritte darauf verwiesen, die Konjunkturentwicklung abwarten zu wollen. Insgesamt gab es damit keine Überraschungen seitens der EZB.

Konjunkturseitig stehen erst am Nachmittag Daten vom US-Häusermarkt an. Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage ebenfalls ruhig, bisher kamen auch keine Kommentare von Analystinnen und Analysten.

DEUTSCHLAND

Nach dem DAX-Rekord am Vortag lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag ruhiger angehen.

Der DAX begann den Handel 0,20 Prozent tiefer bei 19.543,71 Einheiten, klettert im Anschluss aber in die Gewinnzone.

Nach der dritten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und einem neuen Rekordhoch für den DAX hat der deutsche Leitindex am Freitag weitere Gewinne verbucht. In der Spitze war der DAX bis auf rund 37 Zähler an seine Bestmarke vom Vortag bei fast 19.675 Punkten herangelaufen. "Zinsen sinken, Kurse steigen", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.

Am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank den Leitzins erneut gesenkt und mit Blick auf mögliche künftige Schritte darauf verwiesen, die Konjunkturentwicklung abwarten zu wollen. Die Wachstums- und Inflationsrisiken seien aber weiterhin abwärtsgerichtet. "Nach dem gestrigen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte preist der Terminmarkt für die nächste Sitzung im Dezember eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50 Prozent ein", schrieben die Experten von Index-Radar.

Außerdem beschäftigt Chinas Wirtschaft die Anleger. Die chinesische Konjunktur schwächte sich im dritten Quartal zwar weiter ab, das Wachstum fiel aber stärker aus als erwartet. "Der befürchtete Datenschock aus China ist ausgeblieben", kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Zahlen deuten sogar auf eine Stabilisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft hin." Infolge der anhaltenden Konjunkturschwäche hatte Chinas Regierung bereits Ende September ein Konjunkturpaket angestoßen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte knüpften am Donnerstag an ihren Erholungskurs vom Vortag an.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,37 Prozent höher bei 43.238,78 Punkten, zuvor wurde im Handelsverlauf bei 43.289,76 Zählern ein neues Allzeithoch markiert.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte ebenfalls Gewinne und schloss 0,04 Prozent im Plus bei 18.373,61 Punkten.

Neben der angelaufenen US-Berichtssaison stand der aufgehellte Ausblick der Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) im Anlegerfokus und stützte die Halbleiterwerte.

Die Umsätze des US-Einzelhandels stiegen im September etwas stärker als erwartet. Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia - gemessen am Philly-Fed-Index - hellte sich im Oktober unerwartet auf. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der vergangenen Woche deutlicher als prognostiziert.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen Asiens bewegten sich zum Wochenschluss auf grünem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann letztlich 0,18 Prozent auf 38.981,75 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite 2,91 Prozent höher bei 3.261,56 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong verbuchte ebenfalls Gewinne und notierte schlussendlich 3,61 Prozent im Plus bei 20.804,11 Punkten.

Im Blick standen Inflationsdaten. Die Daten zeigen, dass sich die japanische Verbraucherpreisinflation im September verlangsamt hat, was vor allem auf staatliche Energiesubventionen zurückzuführen ist. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise im September um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im August waren sie um 3,0 Prozent gestiegen. Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass Japan eine durch Lohnwachstum gestützte stetige Inflation noch nicht ganz erreicht hat, denn die Dienstleistungsinflation ging im September auf 1,3 Prozent zurück, gegenüber 1,4 Prozent im August.

Die mit Spannung erwarteten Daten zum Wirtschaftswachstum zeigten, dass sich das Wachstum in China im dritten Quartal verlangsamt hat. Die Markterwartungen wurden jedoch übertroffen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und lag damit unter der Wachstumsrate von 4,7 Prozent im zweiten Quartal. Ökonomen hatten ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs das BIP um 0,9 Prozent und damit stärker als im zweiten Quartal mit 0,7 Prozent. In den ersten drei Monaten ist die chinesische Wirtschaft damit um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das von Peking ausgegebene Jahreswachstumsziel liegt bei "etwa 5 Prozent".

Die chinesische Regierung hat zuletzt eine Reihe von Konjunkturprogrammen auf den Weg gebracht, um die angeschlagene Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Am Markt wurde jedoch kritisiert, dass diese nicht ausreichen dürften, vor allem um den schwachen Konsum anzuregen.

